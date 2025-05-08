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Новини Торговельна угода США та Великої Британії
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Трамп може оголосити про "велику торговельну угоду" з Британією, - NYT

США та Британія укладуть торговельну угоду

Сьогодні адміністрація Дональда Трампа оголосить про укладення торговельної угоди з Великою Британією.

Про це пише видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Трамп натякнув на це в дописі в Truth Social.

"Завтра вранці о 10:00 (17.00 за Києвом. - Ред.) в Овальному кабінеті відбудеться велика пресконференція щодо великої торговельної угоди з представниками великої і дуже шанованої країни. Перша з багатьох!" - йдеться в повідомленні.

США планують укласти торговельну угоду з Великою Британією

У Білому домі відмовилися від коментарів, а представник посольства Великої Британії у Вашингтоні на прохання про коментар не відповів.

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За даними NYT, угода між США та Великою Британією стане значною перемогою для обох країн.

Деталі угоди наразі невідомі. Сторони обговорювали  зниження британських тарифів на автомобілі зі США та сільгосппродукцію, а також скасування британських податків для американських технологічних компаній.

Видання зазначає, що Трамп був зацікавлений в укладенні торговельної угоди з Британією ще за часів першого президентського терміну. Проте тоді остаточної угоди не вдалося.

Читайте: Британія готується до нападу Росії: переписують 20-річну стратегію дій на випадок надзвичайної ситуації

Автор: 

Велика Британія (5610) США (23065) торгівля (1292) Трамп Дональд (5825)


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Топ коментарі
+9
У Трампа зараз криза, ніхто з ним нічого підписувати не хоче, більшість крутить пальцем біля скроні, коли чує про ініціативи адміністрації Дональда. Лише Україна поки допомогла чубчику, підписавши ту "фількіну грамоту" про мінерали. Прем'єр Канади кілька днів тому в прямо в лоба сказав, що "Канада не продається" і Трамп сидів біля нього, як побитий пес.
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08.05.2025 09:49
+5
Почекай! Він скоро оголосить Великобританію "Малоамерикою", заявить, що "англійська мова - це зіпсована німцями (Ганноверською династією), американська мова", і "американці та англійці - "одиннарот"...
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08.05.2025 10:38
+4
Мабуть це буде шось на кшталт :

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08.05.2025 09:39
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Мабуть це буде шось на кшталт :

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08.05.2025 09:39 Відповісти
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08.05.2025 09:39 Відповісти
ви хотіли сказати: найвеличніша торговельна угода?
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08.05.2025 09:43 Відповісти
Потужну торговельну угоду !
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08.05.2025 09:46 Відповісти
У Трампа зараз криза, ніхто з ним нічого підписувати не хоче, більшість крутить пальцем біля скроні, коли чує про ініціативи адміністрації Дональда. Лише Україна поки допомогла чубчику, підписавши ту "фількіну грамоту" про мінерали. Прем'єр Канади кілька днів тому в прямо в лоба сказав, що "Канада не продається" і Трамп сидів біля нього, як побитий пес.
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08.05.2025 09:49 Відповісти
А ми навіщо підписали ?
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08.05.2025 12:30 Відповісти
Нічого не виникає з нічого або Ex nihilo nihil fit.
Всі стануть заробляти більше? А звідки це все візьметься?
"Угода між США та Великою Британією стане значною перемогою для обох країн" - і як же вони, нещасні, виживали у дотрампівські часи?
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08.05.2025 09:54 Відповісти
Коли цей сюрреалізм закінчиться?
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08.05.2025 09:59 Відповісти
Ніколи.Попереду світовий цифровий концлагер.
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08.05.2025 10:23 Відповісти
Не Байден,а я створив Велику Британію. І я зроблю її великою знову. (с) Трамп
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08.05.2025 10:06 Відповісти
Та шо там Британію!
На початку Трамп створив Небо та Землю!
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08.05.2025 10:26 Відповісти
Почекай! Він скоро оголосить Великобританію "Малоамерикою", заявить, що "англійська мова - це зіпсована німцями (Ганноверською династією), американська мова", і "американці та англійці - "одиннарот"...
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08.05.2025 10:38 Відповісти
Ми не шукаємо легких шляхів. Ми самі собі створюємо проблеми, а потім героічно їх долаємо. Трамп.
...
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08.05.2025 10:25 Відповісти
Це так "героічно" - створювати те, що до тебе існувало і працювало десятки років, і пашло пап*зде тільки завдяки твоїм зусиллям та унікальній прип*зженості...
БРАВОбл*дь...
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08.05.2025 10:34 Відповісти
Яке воно кончене. Що не угода то велика. Прямо як в наполеона з 6-ї палати. Спочатку розірвало всі угоди а тепер частину поверне і назве це великим досягненням.
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08.05.2025 10:35 Відповісти
Вангую, що цей жовтомордий дебіл ще насере на полощі і заставить американців їсти його лайно. А потім почне в Вашингтоні будувати піраміду чи мавзолей для себе
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08.05.2025 10:37 Відповісти
Навіщо? На горі Рашмор, справа від погруддя Вашингтона, ще залишається величезний виступ... Він пустує...
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08.05.2025 10:41 Відповісти
А просто продовжувати нормально торгувати Заратустра не дозволяв.
Тра було все пересрати, а далі з фанфарами оголошувати про щось епохальне.
*******...
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08.05.2025 10:49 Відповісти
Так звані "сполучені штати" це штучне утворення. Насправді це історичні землі Великої Британії тимчасово окуповані єврейськими фінансовими кланами.
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08.05.2025 11:25 Відповісти
Міністерство Потужних Договорів вже створив?
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08.05.2025 12:45 Відповісти
 
 