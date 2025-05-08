Трамп може оголосити про "велику торговельну угоду" з Британією, - NYT

Сьогодні адміністрація Дональда Трампа оголосить про укладення торговельної угоди з Великою Британією.

Про це пише видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Трамп натякнув на це в дописі в Truth Social.

"Завтра вранці о 10:00 (17.00 за Києвом. - Ред.) в Овальному кабінеті відбудеться велика пресконференція щодо великої торговельної угоди з представниками великої і дуже шанованої країни. Перша з багатьох!" - йдеться в повідомленні.

У Білому домі відмовилися від коментарів, а представник посольства Великої Британії у Вашингтоні на прохання про коментар не відповів.

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За даними NYT, угода між США та Великою Британією стане значною перемогою для обох країн.

Деталі угоди наразі невідомі. Сторони обговорювали зниження британських тарифів на автомобілі зі США та сільгосппродукцію, а також скасування британських податків для американських технологічних компаній.

Видання зазначає, що Трамп був зацікавлений в укладенні торговельної угоди з Британією ще за часів першого президентського терміну. Проте тоді остаточної угоди не вдалося.

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