Британія готується до нападу Росії: переписують 20-річну стратегію дій на випадок надзвичайної ситуації

Чиновникам Великої Британії доручили оновити 20-річні стратегії екстренних заходів, а також розробити новий план оборони країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Міністри побоюються, що Британія буде не тільки перевершена Росією та її союзниками на полі бою, але й виявиться непідготовленою і погано захищеною вдома. Кремлівські чиновники неодноразово погрожували Великій Британії прямим нападом через її підтримку України, яка може незабаром включати британські війська на місцях", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, секретний план включатиме сценарії, в яких країна зазнає ракетних ударів, ядерних атак або масштабних кібервтручань. Уряд уже змоделював ситуацію, в якій ворожа держава одночасно завдає ракетного та кібератак на критично важливі об’єкти: газові термінали, атомні електростанції, підводні кабелі та транспортну інфраструктуру.

Згідно з планом, країну буде розділено на 12 зон управління. У разі нападу Кабінет міністрів, військові офіцери та судді з особливими повноваженнями відповідатимуть за координацію дій.

План також передбачає накопичення продовольства й ресурсів, обмеження у використанні комунікацій і переїзд уряду в бункери.

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"У Великій Британії є надійні плани дій на випадок низки потенційних надзвичайних ситуацій", — зазначив речник уряду.

Особливу тривогу викликають об’єкти енергетики. Атаки на п’ять атомних станцій можуть мати "значні тривалі довгострокові наслідки для безпеки, здоров'я, навколишнього середовища та економіки".

Також план передбачає інформування населення: BBC отримають вказівку транслювати інструкції з виживання, а найцінніші твори мистецтва евакуюють до Шотландії.

Міністерство оборони заявило, що розглядається створення аналогу ізраїльського "Залізного купола" для захисту від ракет, а з 2027 року оборонний бюджет сягне 2,5% ВВП.

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"Якби перша ніч війни в Україні відбулася у Великій Британії, російські ракети пробили б британську оборону", — зазначив високопосадовець Королівських ВПС.

Серед інших загроз, які обговорюють в уряді — гіперзвукові ракети Росії, Китаю та Ірану, здатні обійти існуючі системи ППО.