Британия готовится к нападению России: переписывают 20-летнюю стратегию действий на случай чрезвычайной ситуации

Чиновникам Великобритании поручили обновить 20-летние стратегии экстренных мер, а также разработать новый план обороны страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Министры опасаются, что Британия будет не только превзойдена Россией и ее союзниками на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной дома. Кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины, которая может вскоре включать британские войска на местах", - говорится в материале.

Отмечается, секретный план будет включать сценарии, в которых страна подвергнется ракетным ударам, ядерным атакам или масштабным кибервмешательствам. Правительство уже смоделировало ситуацию, в которой враждебное государство одновременно наносит ракетный и кибератак на критически важные объекты: газовые терминалы, атомные электростанции, подводные кабели и транспортную инфраструктуру.

Согласно плану, страна будет разделена на 12 зон управления. В случае нападения Кабинет министров, военные офицеры и судьи с особыми полномочиями будут отвечать за координацию действий.

План также предусматривает накопление продовольствия и ресурсов, ограничения в использовании коммуникаций и переезд правительства в бункеры.

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"В Великобритании есть надежные планы действий на случай ряда потенциальных чрезвычайных ситуаций", - отметил представитель правительства.

Особую тревогу вызывают объекты энергетики. Атаки на пять атомных станций могут иметь "значительные длительные долгосрочные последствия для безопасности, здоровья, окружающей среды и экономики".

Также план предусматривает информирование населения: BBC получат указание транслировать инструкции по выживанию, а самые ценные произведения искусства эвакуируют в Шотландию.

Министерство обороны заявило, что рассматривается создание аналога израильского "Железного купола" для защиты от ракет, а с 2027 года оборонный бюджет достигнет 2,5% ВВП.

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"Если бы первая ночь войны в Украине состоялась в Великобритании, российские ракеты пробили бы британскую оборону", - отметил высокопоставленный чиновник Королевских ВВС.

Среди других угроз, которые обсуждают в правительстве - гиперзвуковые ракеты России, Китая и Ирана, способные обойти существующие системы ПВО.