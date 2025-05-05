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Новости Безопасность Европы Угроза агрессии рф для Европы
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Премьер Нидерландов Схооф призвал Европу больше инвестировать в собственную безопасность: Угроза, которую представляет Россия, выходит за пределы Украины

Схооф подчеркнул угрозу для Европы со стороны РФ

Угроза, которую представляет Россия, выходит за пределы Украины и все чаще проявляется в гибридных формах.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф после мероприятий в Нидерландах по случаю Дня освобождения от нацистских оккупантов, который ежегодно отмечают в стране 5 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Война, завершившаяся восемьдесят лет назад, напоминает нам, что свободу нельзя воспринимать как должное. Сегодня, на восточной границе Европы, мы видим, как Украина ведет ожесточенную борьбу за свое существование как независимого государства, за мир и безопасность для своего народа. Угроза, которую представляет Россия, выходит за пределы Украины и все чаще проявляется в гибридных формах",- сказал политик.

Он подчеркнул, что на фоне этой угрозы Европа должна больше инвестировать в собственную безопасность.

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"Я с благодарностью отмечаю ведущую роль, которую Польша играет в этой дискуссии. В то же время страны Европы несут большую ответственность за обдумывание того, что еще они могут сделать на национальном уровне для построения более сильной европейской опоры в рамках НАТО",- сказал Схооф.

Он также выразил благодарность польскому коллеге Дональду Туску за визит в Нидерланды.

"В такие бурные времена для союзников крайне важно тесно сотрудничать", - добавил глава правительства Нидерландов.

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Автор: 

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У Європі інша проблема - якщо якийсь ахтунг трапиться, війна або там стихійне лихо великих масштабів, то її зсередини за три макаки, що живуть там, відразу розгромлять.
Там і зараз усе на чесному слові тримається, а якщо щось похитнеться... То їм насамперед із цим щось потрібно робити, а нічого не зроблять, бо одні ліваки при владі
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05.05.2025 23:35 Ответить
Правильно!Любое вложение в Вооружение самый выгодный откат!Машина поломалась ремонтируют и платят страховку!а за шахеда ракету ????
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05.05.2025 23:35 Ответить
Особливо ділитися з усіма планами та розробками щодо безпеки з владою Угорщини, Румунії, Словаччини.
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05.05.2025 23:54 Ответить
Та які там плани? Там ніхто навіть в страшних снах не представать собі брати до рук зброю і йти на якусь там війну. Європейць після 1945 до рук зброї НЕ ВІЗЬМЕ
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06.05.2025 00:28 Ответить
 
 