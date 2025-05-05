Премьер Нидерландов Схооф призвал Европу больше инвестировать в собственную безопасность: Угроза, которую представляет Россия, выходит за пределы Украины

Угроза, которую представляет Россия, выходит за пределы Украины и все чаще проявляется в гибридных формах.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф после мероприятий в Нидерландах по случаю Дня освобождения от нацистских оккупантов, который ежегодно отмечают в стране 5 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Война, завершившаяся восемьдесят лет назад, напоминает нам, что свободу нельзя воспринимать как должное. Сегодня, на восточной границе Европы, мы видим, как Украина ведет ожесточенную борьбу за свое существование как независимого государства, за мир и безопасность для своего народа. Угроза, которую представляет Россия, выходит за пределы Украины и все чаще проявляется в гибридных формах",- сказал политик.

Он подчеркнул, что на фоне этой угрозы Европа должна больше инвестировать в собственную безопасность.

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"Я с благодарностью отмечаю ведущую роль, которую Польша играет в этой дискуссии. В то же время страны Европы несут большую ответственность за обдумывание того, что еще они могут сделать на национальном уровне для построения более сильной европейской опоры в рамках НАТО",- сказал Схооф.

Он также выразил благодарность польскому коллеге Дональду Туску за визит в Нидерланды.

"В такие бурные времена для союзников крайне важно тесно сотрудничать", - добавил глава правительства Нидерландов.

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