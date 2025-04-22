Россия активизирует гибридные атаки в Европе, - разведка Нидерландов
Разведка Нидерландов сообщила о росте угрозы со стороны России, в частности кибератак и попыток подрыва критической инфраструктуры.
Об этом сообщает нидерландское агентство военной разведки MIVD, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По словам директора MIVD Питера Рисинка, гибридные атаки стали новой реальностью в Европе, особенно в контексте российской агрессии против Украины.
"Конфликт в серой зоне между войной и миром стал реальностью. Все больше и больше государственных субъектов пытаются подорвать наше общество с помощью гибридных атак. Россия все больше готова идти на риски", - отметил Рисинк.
Министерство внутренних дел Нидерландов впервые обнаружило атаку российских хакеров на цифровую систему государственной службы еще в прошлом году. Кроме того, была обнаружена кибероперация, направленная против объектов критической инфраструктуры страны, которую рассматривают как возможную подготовку к саботажу.
Правительство Нидерландов отмечает, что такие атаки сочетают кибершпионаж, информационные воздействия и физические угрозы, в частности относительно морской инфраструктуры в Северном море, интернет-кабелей, водо- и энергоснабжения.
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- наберіться вже сміливості називати речі своїми іменами - підрив критичної інфраструктури це просто тероризм ! А називати це "гібридністю" - це демонстрація слабкості , а отже - заохочування кремлядей на нові терористичні атаки !
бо терор - це суть її буття..
коли рф припинить своє територіальне та впливове розширення - то загине сама від себе..
бо це - паразит, який живе за рахунок інших..