Россия активизирует гибридные атаки в Европе, - разведка Нидерландов

Разведка Нидерландов сообщила о росте угрозы со стороны России, в частности кибератак и попыток подрыва критической инфраструктуры.

Об этом сообщает нидерландское агентство военной разведки MIVD, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам директора MIVD Питера Рисинка, гибридные атаки стали новой реальностью в Европе, особенно в контексте российской агрессии против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Япония будет оказывать помощь украинской разведке, - СМИ

"Конфликт в серой зоне между войной и миром стал реальностью. Все больше и больше государственных субъектов пытаются подорвать наше общество с помощью гибридных атак. Россия все больше готова идти на риски", - отметил Рисинк.

Министерство внутренних дел Нидерландов впервые обнаружило атаку российских хакеров на цифровую систему государственной службы еще в прошлом году. Кроме того, была обнаружена кибероперация, направленная против объектов критической инфраструктуры страны, которую рассматривают как возможную подготовку к саботажу.

Правительство Нидерландов отмечает, что такие атаки сочетают кибершпионаж, информационные воздействия и физические угрозы, в частности относительно морской инфраструктуры в Северном море, интернет-кабелей, водо- и энергоснабжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СМИ сообщили о полете шведского самолета РЛС Saab 340 над Украиной: OSINT-проекты опровергли