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Новости Безопасность Европы
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Россия активизирует гибридные атаки в Европе, - разведка Нидерландов

єс

Разведка Нидерландов сообщила о росте угрозы со стороны России, в частности кибератак и попыток подрыва критической инфраструктуры.

Об этом сообщает нидерландское агентство военной разведки MIVD, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам директора MIVD Питера Рисинка, гибридные атаки стали новой реальностью в Европе, особенно в контексте российской агрессии против Украины.

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"Конфликт в серой зоне между войной и миром стал реальностью. Все больше и больше государственных субъектов пытаются подорвать наше общество с помощью гибридных атак. Россия все больше готова идти на риски", - отметил Рисинк.

Министерство внутренних дел Нидерландов впервые обнаружило атаку российских хакеров на цифровую систему государственной службы еще в прошлом году. Кроме того, была обнаружена кибероперация, направленная против объектов критической инфраструктуры страны, которую рассматривают как возможную подготовку к саботажу.

Правительство Нидерландов отмечает, что такие атаки сочетают кибершпионаж, информационные воздействия и физические угрозы, в частности относительно морской инфраструктуры в Северном море, интернет-кабелей, водо- и энергоснабжения.

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Европа (1854) Нидерланды (1583) разведка (4175) россия (95546)


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Приберіть слово "гібридний", бо із ним ці атаки виглядають, як якісь несправжні. В нас теж російських окупантів називали гібридними і у результаті отримали 2019.
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22.04.2025 12:37 Ответить
"підриву критичної інфраструктури. Джерело: https://censor.net/ua/n3548087
- наберіться вже сміливості називати речі своїми іменами - підрив критичної інфраструктури це просто тероризм ! А називати це "гібридністю" - це демонстрація слабкості , а отже - заохочування кремлядей на нові терористичні атаки !
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22.04.2025 12:51 Ответить
терористична московська пе***дерація ніколи не угомониться..
бо терор - це суть її буття..

коли рф припинить своє територіальне та впливове розширення - то загине сама від себе..
бо це - паразит, який живе за рахунок інших..
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22.04.2025 13:38 Ответить
 
 