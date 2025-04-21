Япония будет оказывать помощь украинской разведке, - СМИ

Украина хочет стать независимой от Соединенных Штатов Америки на случай, если Вашингтон снова прервет разведывательную помощь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели, об этом пишет Intelligence Online.

Институт пионеров космоса (iQPS) при Университете Кюсю (японский производитель и оператор спутников) будет предоставлять Главному управлению разведки при Минобороны Украины геопространственные снимки с применением радара с синтезированной апертурой (SAR). Соответствующее соглашение было подписано на прошлой неделе.

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Отмечается, что переговоры между властями Украины и Японии по этому поводу начались в конце февраля, а усилились когда 6 марта США отстранили своего помощника по разведке в Украине. Позже Вашингтон возобновил свою поддержку, но переговоры продолжились.

У японской компании, которая будет помогать ГУР, есть пять спутников наблюдения SAR на орбите, еще один планируют запустить до конца 2026 года. Однако обе стороны дали себе два-три месяца, чтобы установить инструменты программирования и приема на платформу ГУР.

Кроме этого, Япония предоставит Киеву $1 млрд. Деньги должны пойти на компенсацию потери финансовой поддержки от США.

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Сейчас украинская разведка работает над тем, чтобы стать независимой от американских изображений, если Вашингтон снова прервет помощь. Как указывают журналисты, будущее Украины в вопросе радаров благодаря iQPS становится ярче. Ранее радиолокационные изображения Украине пообещала предоставлять финская компания Iceye и Германия (SAR-Lupe и SARah). Также их будет предоставлять Италия (Cosmo-SkyMed и Cosmo-SkyMed 2).

"В сочетании эти возможности могут потенциально передавать больше радиолокационных изображений, чем то, что Национальное разведывательное управление США предоставляло ранее собственными средствами и через приобретение у коммерческих операторов Capella Space и Umbra", - отмечают в Intelligence Online.

Однако Украина не имеет всей необходимой оптики. Несмотря на доступ к спутникам Pléiades Neo европейской Airbus Group и расширенные права на изображения с французских спутников, Украине значительно не хватает того, что предоставляли США, либо непосредственно, либо через доступ к коммерческим изображениям от Maxar и BlackSky.

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Сейчас же, как пишут журналисты, нет ни одного европейского оператора, который может предоставить оптические спутниковые изображения на уровне американских компаний. Даже после официального возобновления передачи данных в начале марта Вашингтон продолжает ограничивать данные, касающиеся российской территории.

Помощь от Японии

Напомним, в середине февраля Кабинет Министров Украины утвердил проект соглашения между правительствами Украины и Японии для привлечения гранта объемом 8,8 млрд японских иен, или около $58 млн.

Ранее стало известно, что Украина и Япония запустили совместную бизнес-платформу инфраструктурных технологий для восстановления и реконструкции (JUPITeR).

Также сообщалось, что японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) изучит возможность финансирования энергетических и инфраструктурных программ в Украине, которые ранее поддерживало Агентство США по международному развитию (USAID).

До этого первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко сообщала, что японские компании активно выходят на украинский рынок, а правительственные организации открывают свои представительства, и в Украине работает более 40 японских компаний.