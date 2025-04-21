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Новини Японія допоможе українській розвідці
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Японія надаватиме допомогу українській розвідці, - ЗМІ

Японія надасть Україні ще $3 млрд від заморожених російських активів

Україна хоче стати незалежною від Сполучених Штатів Америки на випадок, якщо Вашингтон знову перерве розвідувальну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це пише Intelligence Online.

Інститут піонерів космосу (iQPS) при Університеті Кюсю (японський виробник і оператор супутників) надаватиме Головному управлінню розвідки при Міноборони України геопросторові знімки із застосуванням радара із синтезованою апертурою (SAR). Відповідну угоду підписали минулого тижня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Японії передало чергову партію автомобілів для ЗСУ. ФОТО

Зазначається, що переговори між владами України та Японії з цього приводу почались наприкінці лютого, а посилилися коли 6 березня США відсторонили свого помічника з розвідки в Україні. Пізніше Вашингтон відновив свою підтримку, але переговори продовжились.

У японської компанії, яка допомагатиме ГУР, є п’ять супутників спостереження SAR на орбіті, ще один планують запустити до кінця 2026 року. Проте обидві сторони дали собі два-три місяці, щоб встановити інструменти програмування та прийому на платформу ГУР.

Окрім цього, Японія надасть Києву $1 млрд. Гроші мають піти на компенсацію втрати фінансової підтримки від США.

Також читайте: Україна отримає 58 млн доларів гранту на екстрене відновлення від Японії

Наразі українська розвідка працює над тим, щоб стати незалежною від американських зображень, якщо Вашингтон знову перерве допомогу. Як вказують журналісти, майбутнє України у питанні радарів завдяки iQPS стає яскравішим. Раніше радіолокаційні зображення Україні пообіцяла надавати фінська компанія Iceye та Німеччина (SAR-Lupe і SARah). Також їх надаватиме Італія (Cosmo-SkyMed і Cosmo-SkyMed 2).

"У поєднанні ці можливості можуть потенційно передавати більше радіолокаційних зображень, ніж те, що Національне розвідувальне управління США надавало раніше власними засобами та через придбання у комерційних операторів Capella Space і Umbra", — зазначають в Intelligence Online.

Проте Україна не має усієї необхідної оптики. Попри доступ до супутників Pléiades Neo європейської Airbus Group та розширені права на зображення з французьких супутників, Україні значно не вистачає того, що надавали США, або безпосередньо, або через доступ до комерційних зображень від Maxar і BlackSky.

Читайте: Україна та Японія підписали грантову угоду на $58 мільйонів. Що нею передбачено?

Зараз же, як пишуть журналісти, немає жодного європейського оператора, який може надати оптичні супутникові зображення на рівні американських компаній. Навіть після офіційного відновлення передачі даних на початку березня Вашингтон продовжує обмежувати дані, що стосуються російської території.

Допомога від Японії

Нагадаємо, в середині лютого Кабінет Міністрів України затвердив проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 млрд японських єн, або близько $58 млн.

Раніше стало відомо, що Україна та Японія запустили спільну бізнес-платформу інфраструктурних технологій для відновлення та реконструкції (JUPITeR).

Також повідомлялося, що японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) вивчить можливість фінансування енергетичних та інфраструктурних програм в Україні, які раніше підтримувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

До того перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляла, що японські компанії активно виходять на український ринок, а урядові організації відкривають свої представництва, і в Україні працює понад 40 японських компаній.

Автор: 

розвідка (3862) супутник (295) Японія (1204) допомога і підтримка (1162) ГУР (501)


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Топ коментарі
+5
Навіть після офіційного відновлення передачі даних на початку березня Вашингтон продовжує обмежувати дані, що стосуються російської території.
Ну от а ви там розказуєте що Тампон хоче миру і сша допомагає Україні. Все чого Тампон хоче це капітуляції України. Тому що Тампон вірить що Сосія допоможе йому воювати з Китаєм чи з Іраном. А Сосія як вже відомо може воювати тільки руками українців і інших малих народів
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21.04.2025 18:21
+4
Коли уже о. Сахалін буде вільний від рашизму? І не тільки південний....
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21.04.2025 18:07
+2
добре. Це прискорить розвиток нашого DSMAC для КР.
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21.04.2025 17:44
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А сколько спутников США задействованы для помощи в нашей разведке?
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21.04.2025 17:42 Відповісти
850
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21.04.2025 17:54 Відповісти
тут головне не у кількості супутників, а у роздільній спроможності апаратури. Наприклад всього три французьких військових супутника дають змогу двічі на день спостерігати/робити знімки теріторії рф.
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21.04.2025 18:52 Відповісти
Світ не без добрих людей

.
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22.04.2025 00:15 Відповісти
добре. Це прискорить розвиток нашого DSMAC для КР.
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21.04.2025 17:44 Відповісти
У березні 1932 проголошено Державу Маньчжурія (Маньчжу-Го) під протекторатом Японії - У червні 1935 року у Харбіні був створений координаційний центр під назвою "Українська Національна Колонія".
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21.04.2025 17:49 Відповісти
Коли уже о. Сахалін буде вільний від рашизму? І не тільки південний....
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21.04.2025 18:07 Відповісти
Навіть після офіційного відновлення передачі даних на початку березня Вашингтон продовжує обмежувати дані, що стосуються російської території.
Ну от а ви там розказуєте що Тампон хоче миру і сша допомагає Україні. Все чого Тампон хоче це капітуляції України. Тому що Тампон вірить що Сосія допоможе йому воювати з Китаєм чи з Іраном. А Сосія як вже відомо може воювати тільки руками українців і інших малих народів
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21.04.2025 18:21 Відповісти
Что ж ты, фраер, сдал назад? А какие речи толкал Дрыщ....
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21.04.2025 18:34 Відповісти
Обнадіює і надихає. Зі світлим Празником усіх!💐
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21.04.2025 21:40 Відповісти
 
 