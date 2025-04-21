Японія надаватиме допомогу українській розвідці, - ЗМІ

Україна хоче стати незалежною від Сполучених Штатів Америки на випадок, якщо Вашингтон знову перерве розвідувальну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це пише Intelligence Online.

Інститут піонерів космосу (iQPS) при Університеті Кюсю (японський виробник і оператор супутників) надаватиме Головному управлінню розвідки при Міноборони України геопросторові знімки із застосуванням радара із синтезованою апертурою (SAR). Відповідну угоду підписали минулого тижня.

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Зазначається, що переговори між владами України та Японії з цього приводу почались наприкінці лютого, а посилилися коли 6 березня США відсторонили свого помічника з розвідки в Україні. Пізніше Вашингтон відновив свою підтримку, але переговори продовжились.

У японської компанії, яка допомагатиме ГУР, є п’ять супутників спостереження SAR на орбіті, ще один планують запустити до кінця 2026 року. Проте обидві сторони дали собі два-три місяці, щоб встановити інструменти програмування та прийому на платформу ГУР.

Окрім цього, Японія надасть Києву $1 млрд. Гроші мають піти на компенсацію втрати фінансової підтримки від США.

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Наразі українська розвідка працює над тим, щоб стати незалежною від американських зображень, якщо Вашингтон знову перерве допомогу. Як вказують журналісти, майбутнє України у питанні радарів завдяки iQPS стає яскравішим. Раніше радіолокаційні зображення Україні пообіцяла надавати фінська компанія Iceye та Німеччина (SAR-Lupe і SARah). Також їх надаватиме Італія (Cosmo-SkyMed і Cosmo-SkyMed 2).

"У поєднанні ці можливості можуть потенційно передавати більше радіолокаційних зображень, ніж те, що Національне розвідувальне управління США надавало раніше власними засобами та через придбання у комерційних операторів Capella Space і Umbra", — зазначають в Intelligence Online.

Проте Україна не має усієї необхідної оптики. Попри доступ до супутників Pléiades Neo європейської Airbus Group та розширені права на зображення з французьких супутників, Україні значно не вистачає того, що надавали США, або безпосередньо, або через доступ до комерційних зображень від Maxar і BlackSky.

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Зараз же, як пишуть журналісти, немає жодного європейського оператора, який може надати оптичні супутникові зображення на рівні американських компаній. Навіть після офіційного відновлення передачі даних на початку березня Вашингтон продовжує обмежувати дані, що стосуються російської території.

Допомога від Японії

Нагадаємо, в середині лютого Кабінет Міністрів України затвердив проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 млрд японських єн, або близько $58 млн.

Раніше стало відомо, що Україна та Японія запустили спільну бізнес-платформу інфраструктурних технологій для відновлення та реконструкції (JUPITeR).

Також повідомлялося, що японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) вивчить можливість фінансування енергетичних та інфраструктурних програм в Україні, які раніше підтримувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

До того перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляла, що японські компанії активно виходять на український ринок, а урядові організації відкривають свої представництва, і в Україні працює понад 40 японських компаній.