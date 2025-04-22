Росія активізує гібридні атаки в Європі, - розвідка Нідерландів

Розвідка Нідерландів повідомила про зростання загрози з боку Росії, зокрема кібератак і спроб підриву критичної інфраструктури.

Про це повідомляє нідерландське агентство військової розвідки MIVD, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами директора MIVD Пітера Рісінка, гібридні атаки стали новою реальністю в Європі, особливо в контексті російської агресії проти України.

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"Конфлікт у сірій зоні між війною і миром став реальністю. Все більше і більше державних суб'єктів намагаються підірвати наше суспільство за допомогою гібридних атак. Росія все більше готова йти на ризики", - зазначив Рісінк.

Міністерство внутрішніх справ Нідерландів вперше виявило атаку російських хакерів на цифрову систему державної служби ще минулого року. Крім того, було виявлено кібероперацію, спрямовану проти об’єктів критичної інфраструктури країни, яку розглядають як можливу підготовку до саботажу.

Уряд Нідерландів наголошує, що такі атаки поєднують кібершпигунство, інформаційні впливи та фізичні загрози, зокрема щодо морської інфраструктури в Північному морі, інтернет-кабелів, водо- та енергопостачання.

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