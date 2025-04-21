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Новини Допомога Україні від Швеції
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ЗМІ повідомили про політ шведського літака РЛС Saab 340 над Україною: OSINT-проєкти спростували

21 квітня з’явилася інформація, що шведський розвідувальний літак Saab 340 AEW&C (ASC 890) прибув до України та здійснив випробувальний політ у небі над Львівською областю.

Про це повідомило американське видання ClashReport, передає Цензор.НЕТ.

Зазначалося, що Saab 340 AEW&C був оснащений радаром Erieye AESA, що здатний виявляти повітряні та морські цілі на відстані до 400 кілометрів.

"Він посилить оборону України від крилатих ракет і буде підтримувати прибуваючі F-16 через інтеграцію Link 16", - повідомило ClashReport.

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Літак Saab 340

Що кажуть OSINT-розслідувачі?

Як пояснив спеціалізований портал Flightradar24, 21 квітня в небі над Львівською областю здійснював політ літак без реєстраційних даних із позивним WELCOME — але більше жодної інформації про цей транспорт не було.

Представники проєкту українських OSINT-розслідувачів Exilenova, своєю чергою, спростували дані про випробувальний політ Saab 340 AEW&C у небі над Львівщиною.

"Маршрут польоту вказує на типову роботу розробленого в СРСР літака-лабораторії Ан-26КПА або аналогічного типу, що здійснював перевірку і калібрування аеронавігаційного обладнання, зазначає команда", - зауважили вони.

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Літак Saab 340

Нагадаємо, 30 травня 2024 року речник прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон заявив, що передадуть Україні два літаки розвідки та управління ASC 890 у межах нового пакета військової допомоги.

За словами тодішнього спікера Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, передача ASC 890 мала стати потужним посиленням для раніше переданих Україні винищувачів F-16 і допоможе українським військовослужбовцям виявляти цілі з безпечної відстані.

Автор: 

авіація (4125) розвідка (3862) літак (2903) Швеція (955)


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Топ коментарі
+13
А в якого це СМІ лайно в гузні не тримається? Звідки вони беруть таку інформацію. Навіть якщо це і так, хіба можна про таке патякати?
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21.04.2025 22:29
+8
Ми не знаємо, що це таке, якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке.
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21.04.2025 22:27
+2
В Стерненко. Він першим став роспатякувати..
Іноді дивуєшся, дочого люди хайпожери
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22.04.2025 06:54
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Ми не знаємо, що це таке, якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке.
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21.04.2025 22:27 Відповісти
А в якого це СМІ лайно в гузні не тримається? Звідки вони беруть таку інформацію. Навіть якщо це і так, хіба можна про таке патякати?
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21.04.2025 22:29 Відповісти
У журналістів робота така.
Якщо когось і звинувачувати, то того хто ADS-B не вимкнув.
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21.04.2025 22:36 Відповісти
Тобто коли лайноСМІ оприлюднюють українські таємниці ви ображаєтесь і не вірите а коли оприлюднюють скажімо америеканські ви радієте і вірите. Це лицемірство.
ЛайноСМІ брешуть завжди - робота в них така.
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21.04.2025 22:41 Відповісти
Можна. Такі літаки світяться як різдвяні ялинки. Не важливо хто що пише, ворог все-одно це буде знати.
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21.04.2025 22:45 Відповісти
Не буде. https://www.flightradar24.com/data/airports/LWO Lviv Danylo Halytskyi International Airport (LWO/UKLL) 326 м. 3040 буде не видно з землі вже за 280 км. А вище літак не підіймався. А-50 в білорусів не літав.
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21.04.2025 23:21 Відповісти
Літало багато іншого, в тому числі супутники радіорозвідки.
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21.04.2025 23:25 Відповісти
Це кацапи. Які в звєзду супутники?
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21.04.2025 23:27 Відповісти
Не знаю які, але знаю, що супутників у кацапів менше, ніж у американців, але більше, ніж у всіх інших.
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21.04.2025 23:31 Відповісти
То треба знати, а не гадати. Супутників радіорозвідки (та радарів) у кацапів меньше ніж у німців чи французів. І вони набагато гірші. Навіть на американській електроніці вони застаріли років на 25. А кацапській будуть застарілі на всі 40.
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21.04.2025 23:35 Відповісти
Їх набагато більше і вони набагато *********.
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21.04.2025 23:39 Відповісти
РЕН ТВ чи Звєзда? Чи "пороблено кацапами"?
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21.04.2025 23:42 Відповісти
Давайте спочатку визнаємо, що радіолокаційні сигнали літака могли розпізнавати супутники 1970-х років. Згодні?
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21.04.2025 23:47 Відповісти
Наприклад? Космос-ХХХХ?
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21.04.2025 23:48 Відповісти
Наприклад, літак випромінює сигнал радара, щоб визначити, чи є в повітрі алюмінієві чушки кацапських літаків. Чи здатний примітивний радіоприймач кацапського супутника-шпигуна почути цей сигнал?
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21.04.2025 23:54 Відповісти
Треба знати, а не гадати. Я питання задав.
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21.04.2025 23:58 Відповісти
Ну я це я. Я дійсно знаю. Ви самі-то де вчилися і працювали, щоб обговорювати тему радіолокації?
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22.04.2025 00:01 Відповісти
Тут нема що приховувати,кацапи і так знають,він на флайтрадарі пів дня круги намотував.
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21.04.2025 23:19 Відповісти
В Стерненко. Він першим став роспатякувати..
Іноді дивуєшся, дочого люди хайпожери
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22.04.2025 06:54 Відповісти
знову гегсет, щось ротом злив?
він же репортер!
а ви думали що Secretary of Defense?
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21.04.2025 22:48 Відповісти
кацапів потроху починають готувати. Ну, щоб не сильно ображались, і до того моменту як ASC890 прибуде до України, то товщина червоних ліній стане значно меншою.
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21.04.2025 22:55 Відповісти
без дальнобійних ракет, наприклад метеор, той сааб просто дорога цяцька яка буде вести ракети та шахеди над нашою територією, що звісно також плюс.
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21.04.2025 23:04 Відповісти
у мене погана новина. На наші борти метеорів не буде.
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21.04.2025 23:23 Відповісти
Якщо буде політична воля партнерів - наші і Томагавки до Су-24 припаяють.
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21.04.2025 23:36 Відповісти
з великою вірогідністю у наближчі пару років у нас не буде своїх платформ, які зможуть нести метеори.
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21.04.2025 23:59 Відповісти
И какого бы хера 'самолет ан26' стал бы сейчас летать и калибрировать оборудование?
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21.04.2025 23:00 Відповісти
З того що http://www.airwar.ru/enc/other/an26kpa.html КПА
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21.04.2025 23:30 Відповісти
Хч би його наші ж не збили. А то такий секрет секретний для українців. Наче кацапоїди його не побачили.
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21.04.2025 23:03 Відповісти
Подведем итоги обсуждения: над Украиной летала какая-то НЛХ, что неудивительно, сейчас много чего летает.
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21.04.2025 23:22 Відповісти
Ну як мінімум, хрінь точно антикацапська і проукраїнська, це плюс.
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21.04.2025 23:34 Відповісти
-Що то було?
-Мабуть, НЛО.
Не сіло, не впало,
По небу пливло.
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21.04.2025 23:36 Відповісти
https://www.flightradar24.com/WELCOME/3a0061fd
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22.04.2025 16:23 Відповісти
 
 