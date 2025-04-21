ЗМІ повідомили про політ шведського літака РЛС Saab 340 над Україною: OSINT-проєкти спростували
21 квітня з’явилася інформація, що шведський розвідувальний літак Saab 340 AEW&C (ASC 890) прибув до України та здійснив випробувальний політ у небі над Львівською областю.
Про це повідомило американське видання ClashReport, передає Цензор.НЕТ.
Зазначалося, що Saab 340 AEW&C був оснащений радаром Erieye AESA, що здатний виявляти повітряні та морські цілі на відстані до 400 кілометрів.
"Він посилить оборону України від крилатих ракет і буде підтримувати прибуваючі F-16 через інтеграцію Link 16", - повідомило ClashReport.
Що кажуть OSINT-розслідувачі?
Як пояснив спеціалізований портал Flightradar24, 21 квітня в небі над Львівською областю здійснював політ літак без реєстраційних даних із позивним WELCOME — але більше жодної інформації про цей транспорт не було.
Представники проєкту українських OSINT-розслідувачів Exilenova, своєю чергою, спростували дані про випробувальний політ Saab 340 AEW&C у небі над Львівщиною.
"Маршрут польоту вказує на типову роботу розробленого в СРСР літака-лабораторії Ан-26КПА або аналогічного типу, що здійснював перевірку і калібрування аеронавігаційного обладнання, зазначає команда", - зауважили вони.
Нагадаємо, 30 травня 2024 року речник прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон заявив, що передадуть Україні два літаки розвідки та управління ASC 890 у межах нового пакета військової допомоги.
За словами тодішнього спікера Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, передача ASC 890 мала стати потужним посиленням для раніше переданих Україні винищувачів F-16 і допоможе українським військовослужбовцям виявляти цілі з безпечної відстані.
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ЛайноСМІ брешуть завжди - робота в них така.
Іноді дивуєшся, дочого люди хайпожери
він же репортер!
а ви думали що Secretary of Defense?
-Мабуть, НЛО.
Не сіло, не впало,
По небу пливло.