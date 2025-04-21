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Новости Помощь Украине от Швеции
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СМИ сообщили о полете шведского самолета РЛС Saab 340 над Украиной: OSINT-проекты опровергли

21 апреля появилась информация, что шведский разведывательный самолет Saab 340 AEW&C (ASC 890) прибыл в Украину и совершил испытательный полет в небе над Львовской областью.

Об этом сообщило американское издание ClashReport, передает Цензор.НЕТ.

Отмечалось, что Saab 340 AEW&C был оснащен радаром Erieye AESA, который способен обнаруживать воздушные и морские цели на расстоянии до 400 километров.

"Он усилит оборону Украины от крылатых ракет и будет поддерживать прибывающие F-16 через интеграцию Link 16", - сообщило ClashReport.

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Самолет Saab 340

Что говорят OSINT-расследователи?

Как пояснил специализированный портал Flightradar24, 21 апреля в небе над Львовской областью совершал полет самолет без регистрационных данных с позывным WELCOME - но больше никакой информации об этом транспорте не было.

Представители проекта украинских OSINT-расследователей Exilenova, в свою очередь, опровергли данные об испытательном полете Saab 340 AEW&C в небе над Львовской областью.

"Маршрут полета указывает на типичную работу разработанного в СССР самолета-лаборатории Ан-26КПА или аналогичного типа, осуществлявшего проверку и калибровку аэронавигационного оборудования, отмечает команда", - отметили они.

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Самолет Saab 340

Напомним, 30 мая 2024 года спикер премьер-министра Швеции Том Самуэльссон заявил, что передадут Украине два самолета разведки и управления ASC 890 в рамках нового пакета военной помощи.

По словам тогдашнего спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, передача ASC 890 должна была стать мощным усилением для ранее переданных Украине истребителей F-16 и поможет украинским военнослужащим обнаруживать цели с безопасного расстояния.

Автор: 

авиация (2827) разведка (4175) самолет (3591) Швеция (1003)


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Топ комментарии
+13
А в якого це СМІ лайно в гузні не тримається? Звідки вони беруть таку інформацію. Навіть якщо це і так, хіба можна про таке патякати?
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21.04.2025 22:29
+8
Ми не знаємо, що це таке, якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке.
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21.04.2025 22:27
+2
В Стерненко. Він першим став роспатякувати..
Іноді дивуєшся, дочого люди хайпожери
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22.04.2025 06:54
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Ми не знаємо, що це таке, якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке.
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21.04.2025 22:27 Ответить
А в якого це СМІ лайно в гузні не тримається? Звідки вони беруть таку інформацію. Навіть якщо це і так, хіба можна про таке патякати?
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21.04.2025 22:29 Ответить
У журналістів робота така.
Якщо когось і звинувачувати, то того хто ADS-B не вимкнув.
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21.04.2025 22:36 Ответить
Тобто коли лайноСМІ оприлюднюють українські таємниці ви ображаєтесь і не вірите а коли оприлюднюють скажімо америеканські ви радієте і вірите. Це лицемірство.
ЛайноСМІ брешуть завжди - робота в них така.
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21.04.2025 22:41 Ответить
Можна. Такі літаки світяться як різдвяні ялинки. Не важливо хто що пише, ворог все-одно це буде знати.
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21.04.2025 22:45 Ответить
Не буде. https://www.flightradar24.com/data/airports/LWO Lviv Danylo Halytskyi International Airport (LWO/UKLL) 326 м. 3040 буде не видно з землі вже за 280 км. А вище літак не підіймався. А-50 в білорусів не літав.
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21.04.2025 23:21 Ответить
Літало багато іншого, в тому числі супутники радіорозвідки.
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21.04.2025 23:25 Ответить
Це кацапи. Які в звєзду супутники?
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21.04.2025 23:27 Ответить
Не знаю які, але знаю, що супутників у кацапів менше, ніж у американців, але більше, ніж у всіх інших.
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21.04.2025 23:31 Ответить
То треба знати, а не гадати. Супутників радіорозвідки (та радарів) у кацапів меньше ніж у німців чи французів. І вони набагато гірші. Навіть на американській електроніці вони застаріли років на 25. А кацапській будуть застарілі на всі 40.
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21.04.2025 23:35 Ответить
Їх набагато більше і вони набагато *********.
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21.04.2025 23:39 Ответить
РЕН ТВ чи Звєзда? Чи "пороблено кацапами"?
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21.04.2025 23:42 Ответить
Давайте спочатку визнаємо, що радіолокаційні сигнали літака могли розпізнавати супутники 1970-х років. Згодні?
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21.04.2025 23:47 Ответить
Наприклад? Космос-ХХХХ?
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21.04.2025 23:48 Ответить
Наприклад, літак випромінює сигнал радара, щоб визначити, чи є в повітрі алюмінієві чушки кацапських літаків. Чи здатний примітивний радіоприймач кацапського супутника-шпигуна почути цей сигнал?
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21.04.2025 23:54 Ответить
Треба знати, а не гадати. Я питання задав.
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21.04.2025 23:58 Ответить
Ну я це я. Я дійсно знаю. Ви самі-то де вчилися і працювали, щоб обговорювати тему радіолокації?
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22.04.2025 00:01 Ответить
Тут нема що приховувати,кацапи і так знають,він на флайтрадарі пів дня круги намотував.
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21.04.2025 23:19 Ответить
В Стерненко. Він першим став роспатякувати..
Іноді дивуєшся, дочого люди хайпожери
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22.04.2025 06:54 Ответить
знову гегсет, щось ротом злив?
він же репортер!
а ви думали що Secretary of Defense?
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21.04.2025 22:48 Ответить
кацапів потроху починають готувати. Ну, щоб не сильно ображались, і до того моменту як ASC890 прибуде до України, то товщина червоних ліній стане значно меншою.
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21.04.2025 22:55 Ответить
без дальнобійних ракет, наприклад метеор, той сааб просто дорога цяцька яка буде вести ракети та шахеди над нашою територією, що звісно також плюс.
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21.04.2025 23:04 Ответить
у мене погана новина. На наші борти метеорів не буде.
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21.04.2025 23:23 Ответить
Якщо буде політична воля партнерів - наші і Томагавки до Су-24 припаяють.
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21.04.2025 23:36 Ответить
з великою вірогідністю у наближчі пару років у нас не буде своїх платформ, які зможуть нести метеори.
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21.04.2025 23:59 Ответить
И какого бы хера 'самолет ан26' стал бы сейчас летать и калибрировать оборудование?
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21.04.2025 23:00 Ответить
З того що http://www.airwar.ru/enc/other/an26kpa.html КПА
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21.04.2025 23:30 Ответить
Хч би його наші ж не збили. А то такий секрет секретний для українців. Наче кацапоїди його не побачили.
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21.04.2025 23:03 Ответить
Подведем итоги обсуждения: над Украиной летала какая-то НЛХ, что неудивительно, сейчас много чего летает.
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21.04.2025 23:22 Ответить
Ну як мінімум, хрінь точно антикацапська і проукраїнська, це плюс.
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21.04.2025 23:34 Ответить
-Що то було?
-Мабуть, НЛО.
Не сіло, не впало,
По небу пливло.
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21.04.2025 23:36 Ответить
https://www.flightradar24.com/WELCOME/3a0061fd
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22.04.2025 16:23 Ответить
 
 