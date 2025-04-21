СМИ сообщили о полете шведского самолета РЛС Saab 340 над Украиной: OSINT-проекты опровергли

21 апреля появилась информация, что шведский разведывательный самолет Saab 340 AEW&C (ASC 890) прибыл в Украину и совершил испытательный полет в небе над Львовской областью.

Об этом сообщило американское издание ClashReport, передает Цензор.НЕТ.

Отмечалось, что Saab 340 AEW&C был оснащен радаром Erieye AESA, который способен обнаруживать воздушные и морские цели на расстоянии до 400 километров.

"Он усилит оборону Украины от крылатых ракет и будет поддерживать прибывающие F-16 через интеграцию Link 16", - сообщило ClashReport.

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Что говорят OSINT-расследователи?

Как пояснил специализированный портал Flightradar24, 21 апреля в небе над Львовской областью совершал полет самолет без регистрационных данных с позывным WELCOME - но больше никакой информации об этом транспорте не было.

Представители проекта украинских OSINT-расследователей Exilenova, в свою очередь, опровергли данные об испытательном полете Saab 340 AEW&C в небе над Львовской областью.

"Маршрут полета указывает на типичную работу разработанного в СССР самолета-лаборатории Ан-26КПА или аналогичного типа, осуществлявшего проверку и калибровку аэронавигационного оборудования, отмечает команда", - отметили они.

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Напомним, 30 мая 2024 года спикер премьер-министра Швеции Том Самуэльссон заявил, что передадут Украине два самолета разведки и управления ASC 890 в рамках нового пакета военной помощи.

По словам тогдашнего спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, передача ASC 890 должна была стать мощным усилением для ранее переданных Украине истребителей F-16 и поможет украинским военнослужащим обнаруживать цели с безопасного расстояния.