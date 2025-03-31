Швеция выделяет Украине самый большой пакет помощи - на $1,6 млрд

Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,6 млрд.

О помощи Киеву объявил во время брифинга министр обороны Швеции Пол Йонсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, это самый большой пакет помощи от Стокгольма Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

Наибольшая часть пакета, более $920 млн, будет состоять из оборудования, которое будет приобретено в процессе, возглавляемом Управлением оборонного материального обеспечения Швеции. Других деталей Йонсон пока не раскрыл.

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В правительстве Швеции ранее заявляли, что в этом году страна увеличит финансовую поддержку Украины в отражении российской агрессии. Сумма помощи в 2025 году вырастет с 25 млрд крон (эквивалентно $2,5 млрд) до 40 млрд крон ($4 млрд).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что более 7 млн евро выделит Швеция на коалиции дронов и по разминированию для Украины.