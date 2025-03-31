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Новости Помощь Украине от Швеции
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Швеция выделяет Украине самый большой пакет помощи - на $1,6 млрд

Помощь Швеции Украине

Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,6 млрд.

О помощи Киеву объявил во время брифинга министр обороны Швеции Пол Йонсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, это самый большой пакет помощи от Стокгольма Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

Наибольшая часть пакета, более $920 млн, будет состоять из оборудования, которое будет приобретено в процессе, возглавляемом Управлением оборонного материального обеспечения Швеции. Других деталей Йонсон пока не раскрыл.

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В правительстве Швеции ранее заявляли, что в этом году страна увеличит финансовую поддержку Украины в отражении российской агрессии. Сумма помощи в 2025 году вырастет с 25 млрд крон (эквивалентно $2,5 млрд) до 40 млрд крон ($4 млрд).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что более 7 млн евро выделит Швеция на коалиции дронов и по разминированию для Украины.

Автор: 

Швеция (999) помощь и поддержка (867)


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31.03.2025 15:25 Ответить
Боїтеся трампо-по-понів???
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31.03.2025 15:39 Ответить
Інформація узагальнена, не містить форми. А через рік, нам вже нічого буде питати.
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31.03.2025 15:43 Ответить
Корисних копалин більше немає і шведи про це знають..Але є ньюанси-руда потвора відсмокче..
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31.03.2025 15:44 Ответить
Швеція виділяє Україні найбільший пакет допомоги - на $1,6 млрд Джерело: https://censor.net/ua/n3544206
Невдовзі ішак напроситься з візитом до Швеції, щоб зібрати лаври його "потужної діяльності" для своїх любителів. Переконаєтесь через кілька днів. Дешевий піар для бидла.
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31.03.2025 17:30 Ответить
 
 