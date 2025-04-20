Українська авіація знищила 10 одиниць особового складу росіян, 8 укриттів, 2 БПЛА "Суперкам" та 1 "Ланцет". ВIДЕО

Протягом тижня протиповітряною обороною Сил оборони знищено 699 повітряних цілей.

Зокрема: 3 крилаті ракети "Іскандер-К", 159 ударних БпЛА типу Shahed, 201 розвідувальний БпЛА, 336 БпЛА інших типів.

Авіацією ПС ЗСУ було здійснено 140 літаковильотів, зокрема: понад 80 – на винищувальне авіаційне прикриття, близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили, інформує Цензор.НЕТ.

За тиждень підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 515 бойових вильотів, з них: 399 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА, 116 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

В результаті цих ударів ворог втратив понад 10 одиниць особового складу, 8 укриттів, 2 БПЛА "Суперкам" та 1 "Ланцет".

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