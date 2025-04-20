Сили оборони зірвали штурм російських загарбників поблизу населених пунктів Гуєво та Олешня на Курщині. ВIДЕО

Українські сили оборони продовжують утримувати свої позиції поблизу населених пунктів Гуєво та Олешня в Курській області Росії.

Російські війська намагалися вибити підрозділи ЗСУ з околиць, але їхню атаку зірвали точні удари FPV-дронів. У результаті знищено кілька одиниць техніки та ворожу піхоту, інформує Цензор.НЕТ.

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