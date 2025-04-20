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Сили оборони зірвали штурм російських загарбників поблизу населених пунктів Гуєво та Олешня на Курщині. ВIДЕО

Українські сили оборони продовжують утримувати свої позиції поблизу населених пунктів Гуєво та Олешня в Курській області Росії.

Російські війська намагалися вибити підрозділи ЗСУ з околиць, але їхню атаку зірвали точні удари FPV-дронів. У результаті знищено кілька одиниць техніки та ворожу піхоту, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Російський солдат фіксує наслідки удару дрона по ворожій автівці: "Человек догорает, жалко, с#ка, воина". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920)


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сюжет з напругою ...так влучненько, агресивненько ... 👍 !!!
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20.04.2025 15:07 Відповісти
На московитів, зійшов благодатний вогонь від Мирної України!
Українці, Відхристосали московитів!!…
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20.04.2025 15:16 Відповісти
Локацію знайшов по карті - це виїзд з Гуєво в сторону Суджи, розвилка з білим стовпом.
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20.04.2025 15:38 Відповісти
хто вони... корейцы?
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20.04.2025 19:38 Відповісти
Краще б на Донеччині і на Харківщині утримували позиції.
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20.04.2025 16:20 Відповісти
А розумний який! Аж страшно!
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20.04.2025 21:24 Відповісти
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20.04.2025 21:43 Відповісти
 
 