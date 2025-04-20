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Російський солдат фіксує наслідки удару дрона по ворожій автівці: "Человек догорает, жалко, сука, воина". ВIДЕО
Російські військові зафіксували наслідки точного удару українського дрона. На відео, яке опублікували окупанти із 69-ої бригади зс рф, результат влучання нашого ударного бепілотника у ворожий автомобіль.
Інцидент стався на дорозі, де, за словами самих росіян, загинули кілька людей, один із них — "догорав у салоні", інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+43 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар20.04.2025 14:12
+32 Псамметих II
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+29 Владислав Сварчевський
показати весь коментар20.04.2025 14:07
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Сгуялі?
Нігуя не жалко, от чесно!
Люди дома сидят и не шарятся с оружием в чужие страны
Їбані троглодити.
якщо не драманеш на свої болота із Украіни !!
Здохніть всі орки , які припхалися до нас 👹
до поки ти малорос , кацап відчуває себе асвобадітєлєм , а коли ти іноземець зі своєю мовою вірою культурою московит відчуває себе загарбником і це різниця!
слідкуйте за дітьми !
від сходу до житомирської області частково вінницької
шкільники, студенти спілкуються московською , викорінюйте це створюйте перешкоди інакше московит буде вас асвабаждать вбиваючи ваших дітей!
батьки будьте свідомими не лінуйтеся пильнуцте за московським нарєчвєм ваших дітей!
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Смерть московітам!
Слава Україні!
Стали вам поперек горла, москалі їбучі!!!
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