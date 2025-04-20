Російський солдат фіксує наслідки удару дрона по ворожій автівці: "Человек догорает, жалко, сука, воина". ВIДЕО

Російські військові зафіксували наслідки точного удару українського дрона. На відео, яке опублікували окупанти із 69-ої бригади зс рф, результат влучання нашого ударного бепілотника у ворожий автомобіль.

Інцидент стався на дорозі, де, за словами самих росіян, загинули кілька людей, один із них — "догорав у салоні", інформує Цензор.НЕТ.

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