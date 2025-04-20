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Російський солдат фіксує наслідки удару дрона по ворожій автівці: "Человек догорает, жалко, сука, воина". ВIДЕО

Російські військові зафіксували наслідки точного удару українського дрона. На відео, яке опублікували окупанти із 69-ої бригади зс рф, результат влучання нашого ударного бепілотника у ворожий автомобіль.

Інцидент стався на дорозі, де, за словами самих росіян, загинули кілька людей, один із них — "догорав у салоні", інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Полонений окупант звинувачує Путіна у війні: "Сколько я видел российских трупов, их очень много". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920)


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Топ коментарі
+43
Прилізло в наш дім ще й мразота чимось не довольна. мразь кацапська
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20.04.2025 14:12
+32
людей убило ? На видео нет ни одного...

Люди дома сидят и не шарятся с оружием в чужие страны
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20.04.2025 14:17
+29
Чєлавьєк??? Гидота!
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20.04.2025 14:07
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А він якого *** там шариться? - безсмертний - чи шо?
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20.04.2025 14:05 Відповісти
Шкода, що по ньому з союзнічкамі не прилетіло
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20.04.2025 14:23 Відповісти
Ще не вечір.
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20.04.2025 16:10 Відповісти
Його "вогняний час" ще не настав...
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21.04.2025 07:00 Відповісти
Чєлавьєк??? Гидота!
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20.04.2025 14:07 Відповісти
Шкода, с¥ко, що лише один під@р згорів. ЗСУ працює 24/7.
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20.04.2025 14:10 Відповісти
Прилізло в наш дім ще й мразота чимось не довольна. мразь кацапська
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20.04.2025 14:12 Відповісти
Стан дерев, вкотре підтверджує, що після другої світової ще не було в світі війн з такою інтенсивністю бойових дій.
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20.04.2025 14:13 Відповісти
чутка подожти, сейчас дожарится братишка - можете пожрать пока свинье не сожрали
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20.04.2025 14:15 Відповісти
У свиней від шашлика печія,то вже справа червячків.
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20.04.2025 15:53 Відповісти
А взагалі то відос файно мотивує задонатити на фпв
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20.04.2025 14:16 Відповісти
так взагалі русня дуже сильно у себе у ТГ бідкається, що дрони виводять технику та особистий склад з поля боя ...
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20.04.2025 14:19 Відповісти
Ви маєте рацію. Щойно зробив черговий внесок.
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20.04.2025 14:25 Відповісти
"Человек догорает, жалко, с#ка, воина"

Сгуялі?
Нігуя не жалко, от чесно!
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20.04.2025 14:17 Відповісти
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20.04.2025 19:52 Відповісти
людей убило ? На видео нет ни одного...

Люди дома сидят и не шарятся с оружием в чужие страны
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20.04.2025 14:17 Відповісти
Воїни свою землю, Батьківщину захищають, а ви орки, орда кацапськіх орків, вас, с#ка, ні на краплю "не жалко".
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20.04.2025 14:26 Відповісти
"салям!"- зразу чути руську мову.
Їбані троглодити.
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20.04.2025 14:28 Відповісти
Воно ще й агриться, бачте убілі ваньку ні за шо. Кацап це реально якась мімікрія під людину...
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20.04.2025 14:29 Відповісти
Кацапура драний , і ти скоро перетворишся в головешку ,
якщо не драманеш на свої болота із Украіни !!
Здохніть всі орки , які припхалися до нас 👹
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20.04.2025 14:35 Відповісти
Веснерело... В мангале жарился шашлык.... 👌
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20.04.2025 14:35 Відповісти
Кацап ти їбучий-свинособачий, тягни свої ноги з України, може залишися живим....
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20.04.2025 14:35 Відповісти
салам , орда вонючая !!!(((
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20.04.2025 14:51 Відповісти
Приперлося з чуркостана брати якого в ямі кінський х р доїдають не воїна а шакала а хохли їбучі бо ти їбаний
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20.04.2025 14:55 Відповісти
Як казала Фаріог;
до поки ти малорос , кацап відчуває себе асвобадітєлєм , а коли ти іноземець зі своєю мовою вірою культурою московит відчуває себе загарбником і це різниця!

слідкуйте за дітьми !
від сходу до житомирської області частково вінницької
шкільники, студенти спілкуються московською , викорінюйте це створюйте перешкоди інакше московит буде вас асвабаждать вбиваючи ваших дітей!
батьки будьте свідомими не лінуйтеся пильнуцте за московським нарєчвєм ваших дітей!
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20.04.2025 15:06 Відповісти
Хоча це не 100 відсоткова панацея... Це питання комплексне - мова, виховання, державна політика, історія, освіта..... ну і звичано віра, але це вже для багатьох занадто складна матерія,
..
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20.04.2025 16:39 Відповісти
Зайвехромосомне створіння, не людина а рюzzьге догоряє!
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20.04.2025 15:21 Відповісти
Що згорить, те не згніє!!
Смерть московітам!
Слава Україні!
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20.04.2025 15:21 Відповісти
ниче так погворили ни о чем, жили-были... нехватает пузыря и два шомпура.
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20.04.2025 15:25 Відповісти
чурбани їбучі
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20.04.2025 15:41 Відповісти
Щоб лани широкополі, щоб Дніпро і кручі
Стали вам поперек горла, москалі їбучі!!!
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20.04.2025 16:22 Відповісти
Не жалко!
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20.04.2025 17:16 Відповісти
Твари. Еще кто -то им виноват. Орки...
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20.04.2025 18:39 Відповісти
Бажаю щоб і комментатора підсмажило, ти диви ще не подобається йому ...
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20.04.2025 21:21 Відповісти
Балуваний))
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20.04.2025 23:41 Відповісти
Приятно слушать как москаль нервничает
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20.04.2025 21:32 Відповісти
Щоб ви всі передохли, мерзота.
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20.04.2025 21:57 Відповісти
На русліків зійшов благодатний вогонь, і так дуже рясно зійшов. Але ж тому дятлу , що коментує, не зрозуміло, що то трапився акт вселенської справедливості та благодаті. Тому, дурбелик брудно лається своїм немитим ротом, і буде лаятись, поки не дочекається власної черги. Місце пристріляне, довго чекати не доведеться.
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20.04.2025 22:42 Відповісти
А воно сіло в кабріолєт і поперло куди нєбудь...
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21.04.2025 00:30 Відповісти
👉👌
👉👌
👉👌
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21.04.2025 16:53 Відповісти
 
 