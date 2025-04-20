Полонений окупант звинувачує Путіна у війні: "Сколько я видел российских трупов, их очень много". ВIДЕО

Максим Диргін - військовослужбовець 5-ої окремої танкової бригади ЗС РФ. Окупант родом із Бурятії, - пішов на війну через сімейні проблеми та хворого тестя, на лікування якого не вистачало коштів.

У розмові з українськими військовими він зізнався, що був шокований кількістю тіл загиблих російських солдатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Полонений визнав, що війна — це масове знищення людей, і відкрито заявив: повертатися на фронт не хоче. Якщо доведеться обирати — краще тюрма, ніж смерть.

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