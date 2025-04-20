6 985 26
Полонений окупант звинувачує Путіна у війні: "Сколько я видел российских трупов, их очень много". ВIДЕО
Максим Диргін - військовослужбовець 5-ої окремої танкової бригади ЗС РФ. Окупант родом із Бурятії, - пішов на війну через сімейні проблеми та хворого тестя, на лікування якого не вистачало коштів.
У розмові з українськими військовими він зізнався, що був шокований кількістю тіл загиблих російських солдатів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Полонений визнав, що війна — це масове знищення людей, і відкрито заявив: повертатися на фронт не хоче. Якщо доведеться обирати — краще тюрма, ніж смерть.
Топ коментарі
+24 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар20.04.2025 12:15
+18 Randall Flag #387882
показати весь коментар20.04.2025 12:17
+16 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар20.04.2025 12:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
многоМАЛО...."
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
Ненавиджу всіх москалів!