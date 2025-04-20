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Полонений окупант звинувачує Путіна у війні: "Сколько я видел российских трупов, их очень много". ВIДЕО

Максим Диргін - військовослужбовець 5-ої окремої танкової бригади ЗС РФ. Окупант родом із Бурятії, - пішов на війну через сімейні проблеми та хворого тестя, на лікування якого не вистачало коштів.

У розмові з українськими військовими він зізнався, що був шокований кількістю тіл загиблих російських солдатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Полонений визнав, що війна — це масове знищення людей, і відкрито заявив: повертатися на фронт не хоче. Якщо доведеться обирати — краще тюрма, ніж смерть.

Також дивіться: Українські захисники, які перебувають на позиціях, отримують на Великдень паски за допомогою дронів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) полон (1562)


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Топ коментарі
+24
Крокодилячі сльози кацапського вилупка. Прийде додому буде доуге співати.
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20.04.2025 12:15
+18
Та брешуть вони всі. Навіщо взагалі ці ролики записувати і викладати???
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20.04.2025 12:17
+16
Та на рашці всі хворі на голову - знайшов причину йти на війну
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20.04.2025 12:05
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Та на рашці всі хворі на голову - знайшов причину йти на війну
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20.04.2025 12:05 Відповісти
"Сколько я видел роZZийских трупов, их очень много МАЛО...."

тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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20.04.2025 12:08 Відповісти
Треба вижити - а для чого ? Щоб поставити свою ганчірку на руїнах чужого села чи містечка ? У Велику вітчизняну звільняли свою територію. Потім Європу. А сьогодні що звільняють ? Землю від цивілізації ? Спочатку свою цивілізацію збудуйте на своїх болотах. Газ у кожний дім протягніть. Світло дайте у закинуті селища. І там з'явиться .... людина з "руцького міру". А може якут ?
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20.04.2025 12:10 Відповісти
Крокодилячі сльози кацапського вилупка. Прийде додому буде доуге співати.
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20.04.2025 12:15 Відповісти
Та брешуть вони всі. Навіщо взагалі ці ролики записувати і викладати???
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20.04.2025 12:17 Відповісти
Хронічний алкаш. Завтра після обміну буде розповідати страшилки українського полону.
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20.04.2025 12:21 Відповісти
НЕНАВИЖУ
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20.04.2025 12:24 Відповісти
Вірю тільки мертвому кацапу.
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20.04.2025 12:24 Відповісти
Все той самий "Гітлер капут", на цей ряз з бурятським акцентом.
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20.04.2025 12:27 Відповісти
Плевать пуйлу на количество трупов. Пуйло ходит по трупам, а будущим трупам и самим плевать на то, что они потенциальные трупы - у них отсутствует мозг. Апокалипсис. И пока пуйло жив он будет идти по трупам обосновывая все новые и новые цели очередными античеловеческими идеями.
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20.04.2025 12:28 Відповісти
"Вот вам бурятский крест!"
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20.04.2025 12:40 Відповісти
Навіть дивитися не буду,бо достатньо заголовка.Срані брехуни та сцикуни(((
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20.04.2025 12:52 Відповісти
Сруськіх трупов много нє биваєт, всєгда замало.
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20.04.2025 13:01 Відповісти
Не вірю - розстріляти.
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20.04.2025 13:19 Відповісти
Хто здається сам, стріляти не можна. Тільки військових злочинців
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21.04.2025 07:20 Відповісти
Я впевнений на 100% це ****** найманець не одного українського воина вбив, буквально всі, хто сидить перед камерою ні хто не скаже, Путін красавело. Ця тварюка збереглася в чудовій фізичній формі і моральній, це не тракторист магаданського села...
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20.04.2025 14:42 Відповісти
А бажання було заробити грошенят за рахунок смерті Українців, Одна й та сама пісня.....
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20.04.2025 14:47 Відповісти
"шимка грає" - розстріляти *****!
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20.04.2025 15:45 Відповісти
Станіславський - "не верю"...
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20.04.2025 16:02 Відповісти
На не краще було вбити тестя ,щоб не страждав.
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20.04.2025 18:12 Відповісти
Цей грабіжник, вбивця, окупант прийшов сюди за гроші вбивати хохлів і звинувачує путю, типу він не при делах і мальчік в трусіках. А по суті реальний фашист.
Ненавиджу всіх москалів!
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20.04.2025 18:58 Відповісти
понять,простить и расстрелять
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20.04.2025 19:22 Відповісти
Кацапи всі невиліковно хворі і найкращі ліки це ЗСУ.СЛАВА ЗСУ.
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20.04.2025 21:12 Відповісти
І ви що, повірили хоч одному слову цього чорта?
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20.04.2025 22:49 Відповісти
кожне слово москаля - брехня, це в них на генному рівні.
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20.04.2025 23:06 Відповісти
 
 