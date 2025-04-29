Европа испытывает давление с Востока и Запада, поэтому должна полагаться на себя, - Павел

Европа сейчас сталкивается с давлением как с Востока, так и с Запада, и чтобы выжить на мировой арене, она должна полагаться на себя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Noviny, об этом на экономическом форуме, состоявшемся в рамках саммита Инициативы трех морей в Варшаве, заявил президент Чехии Петр Павел.

"Мы сталкиваемся с военным давлением с Востока и политическим и экономическим давлением с Запада", - сказал Павел в связи с российским вторжением в Украину и торговой политикой президента США Дональда Трампа.

"Это давление может в конце концов привести нас к тому, что мы не будем зависеть от кого-то и будем иметь достаточно собственного потенциала", - сказал чешский президент, отметив, что Европа обычно лучше работает под давлением.

Он предупредил, что если континент не будет действовать как единое целое, он полностью потеряет свое значение на мировой арене.

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