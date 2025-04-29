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Новости Безопасность Европы
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Европа испытывает давление с Востока и Запада, поэтому должна полагаться на себя, - Павел

Под давлением с Востока и Запада Европа должна полагаться на себя

Европа сейчас сталкивается с давлением как с Востока, так и с Запада, и чтобы выжить на мировой арене, она должна полагаться на себя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Noviny, об этом на экономическом форуме, состоявшемся в рамках саммита Инициативы трех морей в Варшаве, заявил президент Чехии Петр Павел.

"Мы сталкиваемся с военным давлением с Востока и политическим и экономическим давлением с Запада", - сказал Павел в связи с российским вторжением в Украину и торговой политикой президента США Дональда Трампа.

"Это давление может в конце концов привести нас к тому, что мы не будем зависеть от кого-то и будем иметь достаточно собственного потенциала", - сказал чешский президент, отметив, что Европа обычно лучше работает под давлением.

Он предупредил, что если континент не будет действовать как единое целое, он полностью потеряет свое значение на мировой арене.

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Автор: 

Европа (1861) Павел Петр (121)


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Трамп сказав - гуляйте на всі гроші - чого ви на США надієтесь
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29.04.2025 13:42 Ответить
от пан генерал ніколи не розчаровує.
він завжди відкрито і чесно каже як воно є.
і чехи не розчаровують не то шо словаки.
тільки обережно треба, там у них ANO є з Бабішем.. то ще той ************
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29.04.2025 13:47 Ответить
Пан Павел, досвідчений генерал , міг би ініціютувати і створити сумісну європейську армію разом з українською , щоб на ЕС не тиснули США Китай та раша

тому Зе, соплі не жуй , а пропонуй пану Павлу план створення арміі
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29.04.2025 14:12 Ответить
 
 