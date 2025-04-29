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Новини Безпека Європи
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Європа зазнає тиску зі Сходу та Заходу, тому має покладатися на себе, - Павел

Під тиском зі Сходу і Заходу Європа має покладатися на себе

Європа зараз стикається з тиском як зі Сходу, так і зі Заходу, і щоб вижити на світовій арені, вона повинна покладатися на себе.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Noviny., про це на економічному форумі, що відбувся в рамках саміту Ініціативи трьох морів у Варшаві, заявив президент Чехії Петр Павел.

"Ми стикаємося з військовим тиском зі Сходу та політичним і економічним тиском із Заходу", – сказав Павел у зв'язку з російським вторгненням в Україну та торговою політикою президента США Дональда Трампа.

"Цей тиск може зрештою привести нас до того, що ми не будемо залежати від когось і матимемо достатньо власного потенціалу", – сказав чеський президент, зазначивши, що Європа зазвичай краще працює під тиском.

Він попередив, що якщо континент не діятиме як єдине ціле, він повністю втратить своє значення на світовій арені.

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Автор: 

Європа (1821) Павел Петр (152)


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Трамп сказав - гуляйте на всі гроші - чого ви на США надієтесь
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29.04.2025 13:42 Відповісти
Інвестуйте в оборонку України. Не прогадаєте.
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29.04.2025 14:19 Відповісти
от пан генерал ніколи не розчаровує.
він завжди відкрито і чесно каже як воно є.
і чехи не розчаровують не то шо словаки.
тільки обережно треба, там у них ANO є з Бабішем.. то ще той ************
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29.04.2025 13:47 Відповісти
Пан Павел, досвідчений генерал , міг би ініціютувати і створити сумісну європейську армію разом з українською , щоб на ЕС не тиснули США Китай та раша

тому Зе, соплі не жуй , а пропонуй пану Павлу план створення арміі
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29.04.2025 14:12 Відповісти
 
 