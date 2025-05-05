Прем’єр Нідерландів Схооф закликав Європу більше інвестувати у власну безпеку: Загроза, яку становить Росія, виходить за межі України

Загроза, яку становить Росія, виходить за межі України та все частіше проявляється у гібридних формах.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф після заходів у Нідерландах з нагоди Дня визволення від нацистських окупантів, який щорічно відзначають в країні 5 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Війна, що завершилася вісімдесят років тому, нагадує нам, що свободу не можна сприймати як належне. Сьогодні, на східному кордоні Європи, ми бачимо, як Україна веде запеклу боротьбу за своє існування як незалежної держави, за мир і безпеку для свого народу. Загроза, яку становить Росія, виходить за межі України й дедалі частіше проявляється у гібридних формах",- сказав політик.

Він наголосив, що на тлі цієї загрози Європа повинна більше інвестувати у власну безпеку.

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"Я з вдячністю відзначаю провідну роль, яку Польща відіграє в цій дискусії. Водночас країни Європи несуть велику відповідальність за обмірковування того, що ще вони можуть зробити на національному рівні для побудови сильнішої європейської опори в рамках НАТО",- сказав Схооф.

Він також висловив вдячність польському колезі Дональду Туску за візит до Нідерландів.

"У такі буремні часи для союзників вкрай важливо тісно співпрацювати", - додав глава уряду Нідерландів.

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