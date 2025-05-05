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Новини Безпека Європи Загроза агресії РФ для Європи
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Прем’єр Нідерландів Схооф закликав Європу більше інвестувати у власну безпеку: Загроза, яку становить Росія, виходить за межі України

Схооф наголосив на загрозі для Європи з боку РФ

Загроза, яку становить Росія, виходить за межі України та все частіше проявляється у гібридних формах.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф після заходів у Нідерландах з нагоди Дня визволення від нацистських окупантів, який щорічно відзначають в країні 5 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Війна, що завершилася вісімдесят років тому, нагадує нам, що свободу не можна сприймати як належне. Сьогодні, на східному кордоні Європи, ми бачимо, як Україна веде запеклу боротьбу за своє існування як незалежної держави, за мир і безпеку для свого народу. Загроза, яку становить Росія, виходить за межі України й дедалі частіше проявляється у гібридних формах",- сказав політик.

Він наголосив, що на тлі цієї загрози Європа повинна більше інвестувати у власну безпеку.

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"Я з вдячністю відзначаю провідну роль, яку Польща відіграє в цій дискусії. Водночас країни Європи несуть велику відповідальність за обмірковування того, що ще вони можуть зробити на національному рівні для побудови сильнішої європейської опори в рамках НАТО",- сказав Схооф.

Він також висловив вдячність польському колезі Дональду Туску за візит до Нідерландів.

"У такі буремні часи для союзників вкрай важливо тісно співпрацювати", - додав глава уряду Нідерландів.

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У Європі інша проблема - якщо якийсь ахтунг трапиться, війна або там стихійне лихо великих масштабів, то її зсередини за три макаки, що живуть там, відразу розгромлять.
Там і зараз усе на чесному слові тримається, а якщо щось похитнеться... То їм насамперед із цим щось потрібно робити, а нічого не зроблять, бо одні ліваки при владі
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05.05.2025 23:35 Відповісти
Правильно!Любое вложение в Вооружение самый выгодный откат!Машина поломалась ремонтируют и платят страховку!а за шахеда ракету ????
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05.05.2025 23:35 Відповісти
Особливо ділитися з усіма планами та розробками щодо безпеки з владою Угорщини, Румунії, Словаччини.
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05.05.2025 23:54 Відповісти
 
 