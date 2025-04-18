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Литва модернизирует и укрепит Сувальский коридор на случай нападения России, - Politico

Литва модернизирует Сувальский коридор на случай нападения России

Литва намерена модернизировать и укрепить второй стратегический маршрут через Сувальский коридор - критически важный участок на границе с Польшей, который считается одним из наиболее вероятных направлений для потенциального нападения России на Европейский Союз и НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Politico заявил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас.

"Эти дороги являются критически важными для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего гражданско-военного планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса", - подчеркнул он.

Сувальский коридор - это полоса шириной около 100 км между Калининградской областью России и Беларусью, которая соединяет Литву с Польшей и другими странами НАТО. Угроза безопасности этого региона обсуждается годами - еще в 2019 году Литва и Польша договорились об укреплении его обороны.

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Сейчас через коридор пролегают две ключевые дороги: маршрут Каунас-Варшава, который является частью военной артерии Via Baltica, и шоссе Вильнюс-Августов. Именно вторую дорогу Литва планирует модернизировать до стандартов двойного использования - как для гражданских, так и для военных нужд.

По словам Минобороны страны, Литва в сотрудничестве с Польшей также работает над усилением оборонительных укреплений вдоль границы с Калининградской областью и Беларусью.

Кроме инфраструктурных мероприятий, внимание уделяется вопросам электронной безопасности. В частности, обсуждаются пути противодействия российскому глушению и вмешательству в GPS-сигналы, которые уже создают проблемы для гражданской авиации и навигационных систем.

В случае полномасштабного вторжения для России было бы критически важно захватить Сувальский коридор, чтобы отрезать страны Балтии от основной части НАТО, добавляет Politico.

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Автор: 

граница (5269) Литва (2461) НАТО (9982)


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"Литва має намір"- це мало би сенц десь років с десять тому, а зараз...
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18.04.2025 23:02 Ответить
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18.04.2025 23:04 Ответить
Окрім минування кордону хай попередять бульбафюрера, що якщо пропустить кацапів, то мозирському НПЗ настане кізда і не тільки йому.
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18.04.2025 23:11 Ответить
Щось не так і не те робить Литва. Вони мають брати приклад з Найвєлічайших із Найвелічайших Лідерів Світу - Боневтіка Потужно-Брехливого - розмінувати всі укріп-райони, відвести всі підрозділи і побудувати дороги від Калінінграду до своєї країни, щоб безпечно і на швидкості могли рухатися мальчікі без трусіков із Засрашки. Заборонити всяке там глушіння та випуск зброї - все на асфальт.
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18.04.2025 23:18 Ответить
Від біларашки і рашки треба по всьому периметру кордонів відгородитись кілометрами наглухо замінованих полів. І при найменшому натяку на якусь двіжуху стрілять без вагань. Нєхєр лазить по чужих городах.
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18.04.2025 23:30 Ответить
Так нельзя конечно. Но как говорят итальянцы --- если сильно хочется, то можно! Чтоб вдруг кацапня рванула этим коридором в свою давно Восточную Пруссию ---- на танках, мотолыгах, Уралах! Как тогда через Чонгар! Что бы наконец дошло до бздлявых либерастов в Брюсселе! Была когда то модная поговорка в червоной армии--- ,не доходит через голову? Дойдет через ноги!,
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19.04.2025 07:17 Ответить
 
 