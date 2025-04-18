Литва модернизирует и укрепит Сувальский коридор на случай нападения России, - Politico
Литва намерена модернизировать и укрепить второй стратегический маршрут через Сувальский коридор - критически важный участок на границе с Польшей, который считается одним из наиболее вероятных направлений для потенциального нападения России на Европейский Союз и НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Politico заявил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас.
"Эти дороги являются критически важными для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего гражданско-военного планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса", - подчеркнул он.
Сувальский коридор - это полоса шириной около 100 км между Калининградской областью России и Беларусью, которая соединяет Литву с Польшей и другими странами НАТО. Угроза безопасности этого региона обсуждается годами - еще в 2019 году Литва и Польша договорились об укреплении его обороны.
Сейчас через коридор пролегают две ключевые дороги: маршрут Каунас-Варшава, который является частью военной артерии Via Baltica, и шоссе Вильнюс-Августов. Именно вторую дорогу Литва планирует модернизировать до стандартов двойного использования - как для гражданских, так и для военных нужд.
По словам Минобороны страны, Литва в сотрудничестве с Польшей также работает над усилением оборонительных укреплений вдоль границы с Калининградской областью и Беларусью.
Кроме инфраструктурных мероприятий, внимание уделяется вопросам электронной безопасности. В частности, обсуждаются пути противодействия российскому глушению и вмешательству в GPS-сигналы, которые уже создают проблемы для гражданской авиации и навигационных систем.
В случае полномасштабного вторжения для России было бы критически важно захватить Сувальский коридор, чтобы отрезать страны Балтии от основной части НАТО, добавляет Politico.
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