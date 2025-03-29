РФ может начать крупную военную операцию уже через год после завершения войны в Украине, - Брекельманс
По мнению министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, Россия может начать крупную военную операцию уже через год после окончания войны в Украине.
Об этом он сказал в своей речи на конференции по вопросам безопасности, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия готова осуществить "широкомасштабное" перемещение войск примерно через год после заключения перемирия или мира в Украине",- сказал глава оборонного ведомства Нидерландов.
Брекельманс попросил своих слушателей представить, как диктатор России Владимир Путин разместит сотни тысяч военных на границе со странами Балтии для масштабных учений. Министр говорит, что полномасштабное вторжение РФ в Украину показывает, что от учений до нападения одна неделя.
Глава Минобороны Нидерландов отметил, что Россия усиливает оборонную промышленность, активно вербует солдат и готовится к будущим конфликтам. Отмечается, что оценка угроз со стороны Нидерландов - даже жестче, чем предупреждение от Еврокомиссии.
Брекельманс считает, что после завершения войны в Украине у Кремля появится больше свободных ресурсов для новой агрессии.
Кроме этого, он рассказал, что Нидерланды уже сейчас имеют войска в Литве и истребители F-35 в Эстонии. Страна также готовится к возможному участию в европейской миссии в Украине.
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бажаєш миру - готуйся до війни із кацапами завжди
Друга його цитата вже смертельно хворого у 1992 р- "доця, Росія ніколи не відпустить Україну- буде страшна війна , згадаєш мої слова"
Советские диссидентыhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Union.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 КГБ СССР, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F советская милицияКлючевые фигуры протеста на Красной площди
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Константин Бабицкий,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Татьяна Баева,
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павел Литвинов,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктор Файнберг
Число участников 8 человек, 6-7 мужчин в штатском
Потери сторон7 человек избиты и арестованы (пятеро приговорены к тюремному заключению, двое - к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 принудительному
Витік розмови бовдурів з білого дому показав ЯК вони ставляться до европейців
Тому вони будуть робити все можливе щоб кацапи максимально довго концентрувались в Україні. Чого це коштуватиме самій Україні - для них неважливо.
Накопичену ссср та варшавським блоком за 70 років воєнщину неможливо відновити ніколи.
"велич" Америки та ссср сворив австрійський художник - таке стається один раз за існування Всесвіту.
Після цієї війни все стане на свої місця - а саме "велич" випарується як роса на сонці.
LG Electronics вже частково відновила роботу свого заводу з виробництва електроніки в москві.Так Великі південнокорейські компанії, зокрема LG Electronics, Hyundai Electric та Samsung Electronics, оцінюють перспективи повного відновлення діяльності на росії.Про це https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2025/03/419_395117.html повідомляєThe Korea Times.
https://pravdatutnews.com/society/2025/03/28/57313-pivdennokoreyski-kompaniyi-gotuyutsya-do-vidnovlennya-biznesu-v
півд. Корейці зробили все для того
Язиками одне,а роблять інше.Перестаньте в раші купувати і свого не продавайте.І побачите,як за рік раша загнеться.
Після початку війни з Україною далеко не всі фірми західні рашу покинули,а зараз багато повертаються.
Без допомоги Заходу раша автомобіля не змогла б зробити,не кажучи вже про літак або танк.