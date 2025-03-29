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Новости Угроза агрессии рф для Европы
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РФ может начать крупную военную операцию уже через год после завершения войны в Украине, - Брекельманс

Брекельманс об угрозе со стороны РФ

По мнению министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, Россия может начать крупную военную операцию уже через год после окончания войны в Украине.

Об этом он сказал в своей речи на конференции по вопросам безопасности, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия готова осуществить "широкомасштабное" перемещение войск примерно через год после заключения перемирия или мира в Украине",-  сказал глава оборонного ведомства Нидерландов.

Брекельманс попросил своих слушателей представить, как диктатор России Владимир Путин разместит сотни тысяч военных на границе со странами Балтии для масштабных учений. Министр говорит, что полномасштабное вторжение РФ в Украину показывает, что от учений до нападения одна неделя.

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Глава Минобороны Нидерландов отметил, что Россия усиливает оборонную промышленность, активно вербует солдат и готовится к будущим конфликтам. Отмечается, что оценка угроз со стороны Нидерландов - даже жестче, чем предупреждение от Еврокомиссии.

Брекельманс считает, что после завершения войны в Украине у Кремля появится больше свободных ресурсов для новой агрессии.

Кроме этого, он рассказал, что Нидерланды уже сейчас имеют войска в Литве и истребители F-35 в Эстонии. Страна также готовится к возможному участию в европейской миссии в Украине.

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Автор: 

Нидерланды (1573) россия (95413)


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Топ комментарии
+24
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29.03.2025 22:20
+14
мудра людина
бажаєш миру - готуйся до війни із кацапами завжди
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29.03.2025 22:11
+11
От власне! Це якщо кацапи не програють цю війну. Тому європейці мали б зробити все, щоб кацапи програли. Тоді їх можна було б роззброїти і роздробити на дрібні нацвонально орієнтовані держави.
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29.03.2025 22:16
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Правила форума Совет форумчан
мудра людина
бажаєш миру - готуйся до війни із кацапами завжди
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29.03.2025 22:11 Ответить
Цитата мого батька, з рокуркуленої сім"ї на Полтавщині. Пройшов загарбницьку Біло-фінську з кацапами в АДНОМ СТРАЮ - "гіршої людини ніж кацап немає"
Друга його цитата вже смертельно хворого у 1992 р- "доця, Росія ніколи не відпустить Україну- буде страшна війна , згадаєш мої слова"
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29.03.2025 22:34 Ответить
Мене вирощував він без матері- КГБіст прийшов до школи в кабінет директора (історичка заложила) на розбірки про мій реферат-правду від нього про БІЛО-ФІНСЬКУ" . Обійшлося бесідою... бо таки то був УКРАЇНСЬКИЙ КГБіст
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29.03.2025 22:37 Ответить
Давай ще байки на ніч...
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29.03.2025 22:39 Ответить
Дурнику, Українці вже були патріотами не тільки в "бандеровщині" ... Й навіть комуняки-гебісти серед батьковського комітету школи .
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29.03.2025 22:45 Ответить
я прошу вибачення у росіянців-ЛЮДЕЙ ЛЮДЯНИХ , але їх там так замало, мабуть... Чомусь коли совкові вояки на танках входили в Угорщину, Чехословакію... То на КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ у з протестами вийшли 5 дисидентів , за національністю такою, як у Нємцова. Чому так?
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29.03.2025 23:16 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B Танкив у Празі 1968 р уточнюю
Советские диссидентыhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Union.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 КГБ СССР, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F советская милицияКлючевые фигуры протеста на Красной площди
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Константин Бабицкий,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Татьяна Баева,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Лариса Богораз,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Наталья Горбаневская,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадим Делоне,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B0,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Дремлюга,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павел Литвинов,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктор Файнберг

Число участников 8 человек, 6-7 мужчин в штатском
Потери сторон7 человек избиты и арестованы (пятеро приговорены к тюремному заключению, двое - к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 принудительному
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30.03.2025 01:09 Ответить
місце смерті кожного - нажміть курсорчиком , почитайте- США, ФРАНЦІЯ...
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30.03.2025 01:13 Ответить
Сувалкскій коридор .
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29.03.2025 22:14 Ответить
Це лиш тисячна частинка плану ***** з приборкання та підкорення ворожої Європи
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29.03.2025 22:20 Ответить
Голим мокшанським задом
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29.03.2025 22:33 Ответить
От власне! Це якщо кацапи не програють цю війну. Тому європейці мали б зробити все, щоб кацапи програли. Тоді їх можна було б роззброїти і роздробити на дрібні нацвонально орієнтовані держави.
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29.03.2025 22:16 Ответить
Так! Тим більше америка скинула маски і стала на бік фюрера відкрито!! То ніхто вже не заборонить бити по рф і т.д.!!
Витік розмови бовдурів з білого дому показав ЯК вони ставляться до европейців
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29.03.2025 22:20 Ответить
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29.03.2025 22:54 Ответить
яка точна картинка!!!
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30.03.2025 01:01 Ответить
європейці проковтнули. Он фінн поїхав з тармпом в гольфа гуляти. Великі друзяки
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30.03.2025 02:38 Ответить
Європейці вже зрозуміли що кацапи не програють у тому розумінні, в якому їм би хотілось.
Тому вони будуть робити все можливе щоб кацапи максимально довго концентрувались в Україні. Чого це коштуватиме самій Україні - для них неважливо.
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29.03.2025 22:40 Ответить
Мабуть є гірка правда в Ваших судженнях-тим самим керувався й Байден
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30.03.2025 01:00 Ответить
Це остання війна кацапів.
Накопичену ссср та варшавським блоком за 70 років воєнщину неможливо відновити ніколи.
"велич" Америки та ссср сворив австрійський художник - таке стається один раз за існування Всесвіту.
Після цієї війни все стане на свої місця - а саме "велич" випарується як роса на сонці.
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29.03.2025 22:42 Ответить
В Україні це усвідомлює кожна притомна людина!
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29.03.2025 22:18 Ответить
щоб не бути шокованим - потрібно бити першим коли бійка невідворотня а супротивник сильніший…
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29.03.2025 22:18 Ответить
Рубен Брекельманс має здоровий глузд-респект...
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29.03.2025 22:20 Ответить
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29.03.2025 22:20 Ответить
Ваше щастя, що пуйлу позаріз потрібна Україна...
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29.03.2025 22:23 Ответить
***** навіть після того як склеїть ласти буде у пеклі зайопувати чортів за те, щоби знищити Україну
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29.03.2025 22:26 Ответить
ну хто там кого за*е ще питання
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30.03.2025 02:40 Ответить
Щє є версія "в 2030". Можна припустити, що війна в Україні закінчиться в 2029.
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29.03.2025 22:28 Ответить
Всьому світу пох що вбивають та знищують Україну та її народ!
LG Electronics вже частково відновила роботу свого заводу з виробництва електроніки в москві.Так Великі південнокорейські компанії, зокрема LG Electronics, Hyundai Electric та Samsung Electronics, оцінюють перспективи повного відновлення діяльності на росії.Про це https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2025/03/419_395117.html повідомляєThe Korea Times.
https://pravdatutnews.com/society/2025/03/28/57313-pivdennokoreyski-kompaniyi-gotuyutsya-do-vidnovlennya-biznesu-v
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29.03.2025 22:32 Ответить
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30.03.2025 00:03 Ответить
сподіваюся північна корея таки нападе на південну. Гарно навчена і обучена.
півд. Корейці зробили все для того
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30.03.2025 02:41 Ответить
З чого відновити, з повітря?
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29.03.2025 22:33 Ответить
Вперед потрібно щоб США забрали свою ядерку з Німеччини і вивели 80 тис солдат
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29.03.2025 22:39 Ответить
Не має жодного значення та ядерка тем пач солдати. Вона там для безпеки Америці а не Європи. А навіщо ті солдаті там це навіть Пентагон не знає
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30.03.2025 02:55 Ответить
Кацапська армія звичайно входила до Парижа і подорожувала по Альпах. Аля Амстердам ніколи не піддавався такій небезпеці, крім візиту Петі-1. Там своєї дурі багато.
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29.03.2025 22:40 Ответить
Хай би продовжував свою думку "...а щоб цього не сталось - треба щоб війна в Україні не завершувалась якомога довше"
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29.03.2025 22:42 Ответить
І все завдяки вашим "пекельним санкціям" ...!
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29.03.2025 22:58 Ответить
Якщо росія зупиниться на якийсь час в Україні і нападе на ЄС, то ЄС швидко посипеться і просування військ буде дуже швидке. ЄС і ВБ не буде застосовувати ЯЗ, бо в росії можливості значно більші. Якщо китай стане відкрито надавати всю допомогу росії, то захоплення ЄС відбудеться дуже швидко. А США з Трампом жуватимуть шмарклі в цей час.
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29.03.2025 23:09 Ответить
У козлодоевих вся доктрина- це наступ клешнею рака, так триває з 1920 року. Тоді Лєнін спланував по 'корисним ідіотам' два удари -один через Польщу через Сувалкський коридор на воссоєдінєніє с немецким пролетаріатом, а інший через Львів на Будапешт-з угорським пролєтаріатом. Після катастрофи Ленін почав брехати-мета була Варшава. А х....запустив клешню почергово. Як тільки Донні Рудий Чубчик проголосить НАТО ФСЬО, Окурок і почне війну гаслом-прорубім окно в Калінінград.
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29.03.2025 23:15 Ответить
Москалі заробляють великі гроші,на країнах ЄС.
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30.03.2025 00:02 Ответить
І навіщо заробляти гроші які і так тобі належать, чи належатимуть? Це ж дурість.
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30.03.2025 02:58 Ответить
Все залежить від самої Європи.
Язиками одне,а роблять інше.Перестаньте в раші купувати і свого не продавайте.І побачите,як за рік раша загнеться.
Після початку війни з Україною далеко не всі фірми західні рашу покинули,а зараз багато повертаються.
Без допомоги Заходу раша автомобіля не змогла б зробити,не кажучи вже про літак або танк.
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30.03.2025 06:28 Ответить
Західні європейці ще досі впевнені, що путін на них не піде. Вони і від східних європейців відмовляться у разі чого. Тільки вони не розуміють, що поразка України буде кінцем усієї західної цивілізації, як Римської імперії. Єдиний вихід це повністю знищити державність росії, хай розпадеться на кілька окремих держав. Не можна, щоб велика частка природних ресурсів планети належала невеликій купці й..о.банутого народу.
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30.03.2025 07:53 Ответить
 
 