РФ может начать крупную военную операцию уже через год после завершения войны в Украине, - Брекельманс

По мнению министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, Россия может начать крупную военную операцию уже через год после окончания войны в Украине.

Об этом он сказал в своей речи на конференции по вопросам безопасности, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия готова осуществить "широкомасштабное" перемещение войск примерно через год после заключения перемирия или мира в Украине",- сказал глава оборонного ведомства Нидерландов.

Брекельманс попросил своих слушателей представить, как диктатор России Владимир Путин разместит сотни тысяч военных на границе со странами Балтии для масштабных учений. Министр говорит, что полномасштабное вторжение РФ в Украину показывает, что от учений до нападения одна неделя.

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Глава Минобороны Нидерландов отметил, что Россия усиливает оборонную промышленность, активно вербует солдат и готовится к будущим конфликтам. Отмечается, что оценка угроз со стороны Нидерландов - даже жестче, чем предупреждение от Еврокомиссии.

Брекельманс считает, что после завершения войны в Украине у Кремля появится больше свободных ресурсов для новой агрессии.

Кроме этого, он рассказал, что Нидерланды уже сейчас имеют войска в Литве и истребители F-35 в Эстонии. Страна также готовится к возможному участию в европейской миссии в Украине.

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