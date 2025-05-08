Поспешность с ратификацией соглашения о полезных ископаемых может навредить, - Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" инициирует принятие специального заявления Рады о ратификации Соглашения об инвестиционном фонде между Украиной и США.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, заявление должно отразить позицию парламента и предостережения относительно Соглашения.

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"Сегодня ВР должна ратифицировать Соглашение об инвестиционном фонде между Украиной и США. Инициатором идеи о совместной разработке недр является Зеленский, это его пункт 4 Плана Победы, который поддержали все сельсоветы страны. Правда, потом американские партнеры творчески переосмыслили инициативу, и Украине пришлось нанимать международную юридическую компанию за 100 млн грн, чтобы в Соглашении не требовалось отдать несуществующие миллиардные долги за полученную военную помощь.

Украине сегодня нужно выжить. Как государству и нации. Без американской помощи это будет очень трудно. Без американского оружия, а особенно без разведданных и систем Patriot, которые защищают гражданские города. Каждую ночь мы видим, что нам нужно гораздо больше ПВО", - подчеркнула парламентарий.

Геращенко назвала условия, в которых происходит ратификация, недопустимыми и неприемлемыми.

"Сначала отвратительный скандал в Овальном кабинете, публичные заявления Зеленского, что он не подпишет соглашение, где нет гарантий безопасности, накручивание антиамериканской истерии, когда в соцсетях бросались на каждого политика, кто призывал к здравому смыслу и посмотреть в глаза реальности - мы не выстоим без США. Потом Зеленский вообще самоустранился от своего детища и перебросил все на правительство. Шмыгаль также самоустранился, и в результате мы являемся свидетелями кастинга на нового премьера, которым с 99% вероятностью уже скоро станет госпожа Свириденко, готовая подписывать хоть санкции, хоть соглашения. Проваленная коммуникация с обществом и парламентом, требование к ВР голосовать, не читая - все это недопустимые в демократической стране вещи, неприличное неуважение к законодательному органу и народу", - добавила нардеп.

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По словам Геращенко, на момент ратификации в ВР не было никаких других текстов, в частности, и текста соглашения об ограниченном партнерстве, которое упоминается в соглашении об инвестиционном фонде 26 раз.

"Парламент и общество должны иметь полную информацию о ходе мирных переговоров и детали всех парафированных документов. Всех! Спешка с ратификацией соглашения может навредить и нашим американским партнерам, если вдруг выяснится, что какие-то пункты не соответствуют Конституции. Именно поэтому "ЕС" зарегистрировала заявление, которое мы предлагаем принять ВР. Это - об уважении к стратегическому партнерству с США и о самоуважении", - подытожила она.

"Рассматривая вопрос ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления, Верховная Рада Украины констатирует, что два дополнительных документа - Договор о создании ограниченного партнерства и Устав инвестиционного фонда, которые упоминаются в тексте основного Соглашения - не были предоставлены Верховной Раде Украины для рассмотрения вместе с основным Соглашением. Поэтому Верховная Рада Украины заявляет, что эти дополнительные документы не могут считаться ратифицированными, а их правовое действие в отношении Украины не наступает до момента представления их Верховной Раде Украины в установленном порядке", - говорится в заявлении.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

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