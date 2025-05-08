Поспешность с ратификацией соглашения о полезных ископаемых может навредить, - Ирина Геращенко
"Европейская Солидарность" инициирует принятие специального заявления Рады о ратификации Соглашения об инвестиционном фонде между Украиной и США.
Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, заявление должно отразить позицию парламента и предостережения относительно Соглашения.
"Сегодня ВР должна ратифицировать Соглашение об инвестиционном фонде между Украиной и США. Инициатором идеи о совместной разработке недр является Зеленский, это его пункт 4 Плана Победы, который поддержали все сельсоветы страны. Правда, потом американские партнеры творчески переосмыслили инициативу, и Украине пришлось нанимать международную юридическую компанию за 100 млн грн, чтобы в Соглашении не требовалось отдать несуществующие миллиардные долги за полученную военную помощь.
Украине сегодня нужно выжить. Как государству и нации. Без американской помощи это будет очень трудно. Без американского оружия, а особенно без разведданных и систем Patriot, которые защищают гражданские города. Каждую ночь мы видим, что нам нужно гораздо больше ПВО", - подчеркнула парламентарий.
Геращенко назвала условия, в которых происходит ратификация, недопустимыми и неприемлемыми.
"Сначала отвратительный скандал в Овальном кабинете, публичные заявления Зеленского, что он не подпишет соглашение, где нет гарантий безопасности, накручивание антиамериканской истерии, когда в соцсетях бросались на каждого политика, кто призывал к здравому смыслу и посмотреть в глаза реальности - мы не выстоим без США. Потом Зеленский вообще самоустранился от своего детища и перебросил все на правительство. Шмыгаль также самоустранился, и в результате мы являемся свидетелями кастинга на нового премьера, которым с 99% вероятностью уже скоро станет госпожа Свириденко, готовая подписывать хоть санкции, хоть соглашения. Проваленная коммуникация с обществом и парламентом, требование к ВР голосовать, не читая - все это недопустимые в демократической стране вещи, неприличное неуважение к законодательному органу и народу", - добавила нардеп.
По словам Геращенко, на момент ратификации в ВР не было никаких других текстов, в частности, и текста соглашения об ограниченном партнерстве, которое упоминается в соглашении об инвестиционном фонде 26 раз.
"Парламент и общество должны иметь полную информацию о ходе мирных переговоров и детали всех парафированных документов. Всех! Спешка с ратификацией соглашения может навредить и нашим американским партнерам, если вдруг выяснится, что какие-то пункты не соответствуют Конституции. Именно поэтому "ЕС" зарегистрировала заявление, которое мы предлагаем принять ВР. Это - об уважении к стратегическому партнерству с США и о самоуважении", - подытожила она.
"Рассматривая вопрос ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления, Верховная Рада Украины констатирует, что два дополнительных документа - Договор о создании ограниченного партнерства и Устав инвестиционного фонда, которые упоминаются в тексте основного Соглашения - не были предоставлены Верховной Раде Украины для рассмотрения вместе с основным Соглашением. Поэтому Верховная Рада Украины заявляет, что эти дополнительные документы не могут считаться ратифицированными, а их правовое действие в отношении Украины не наступает до момента представления их Верховной Раде Украины в установленном порядке", - говорится в заявлении.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.
На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.
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Де там взагалі ХОТЬ щось є про "зволікання" чи "блокування"?
Блдь, звикли читати тільки заголовки, а далі - ні тпрууу, ні нууу.
На московії обісралися від підписання угоди, що досі не відтерлися. Так Ви їм ще й підігруєте.
Яка причина необхдності швидкого сліпого прийняття?
ірина г, або голосуй проти, або не голосуй, взагалі, як що щось не подобається!
до чого ці полум'яні промови, та імітація бурхливої діяльності!
у україни нема іншого вибору!
це, як несеш бабусине кільце в ломбард, тому що гроші потрібні зараз. а, що буде потім, буде потім.
україні, сьогодні, потрібна лояльність трампа та зброя! ми несемо в ломбард копалини.
переможемо ворога, будемо дивитися далі!!!
корисними копалинами вони стануть, лише тоді, коли їх знайдуть відкопають, збатять та доставлять на переробку.
зброя, та лояльність трампа нам потрібна зараз!
навіть з того, що виклали на загальний огляд, видно, гроші від комерції з тими копалинами підуть у погашення ленд лізу.
нє, не згодний?
Нові вказівки зайшли від ОПи чи від подоляка ?
вся зброя, що зараз йде, це зброя від байдена.
її об'єм, ось ось закінчиться.
трамп, безкоштовно, нічого надавати не збирався, і не збирається!
у нас є вільні гроші, що б купувати сьогодні зараз?
чи, ти піклуєшся про статки пінчукахметова, шо як собака на сіні?
«Європейська Солідарність» завжди займала послідовну і професійну позицію щодо розбудови стратегічного партнерства зі США як складової збереження української державності і майбутньої Перемоги та миру. Ми залишаємося єдиними, хто захищає субʼєктність Верховної Ради і демократичний розвиток України. Депутати «ЄС» наполягали на зустрічі з Урядом для обговорення Угоди про інвестиційний фонд. (але урядовці відмовились від такої передбаченої Законом зустрічі). Важко уявити собі будь-якого конгресмена США, який голосував би будь-який закон, не вивчивши його текст.
Так само важко уявити собі будь-якого американського чи європейського урядовця, який би відмовився від зустрічі з опозиційною фракцією. Це можливо тільки в Україні часів Зеленського, який заборонив урядовцям зустрічатися з фракцією «ЄС». Сьогодні ми отримали листа від уряду з відмовою від дискусії. Можливо, переговорна команда боїться професійної і фахової розмови, можливо, запитань про позасудові санкції проти лідера опозиції, неможливі в демократичній країні.
«Європейська Солідарність» - єдина з парламентських фракцій, якій уряд відмовив у зустрічі для роз'яснення позицій і обставин підписання угод щодо використання українських корисних копалин.
Відповідно до Конституції України, Верховна Рада України є законодавчим представницьким органом; народні депутати представляють Український народ, тож зухвале порушення урядовцями своїх обов'язків щодо звітування перед парламентом - це зневага до мільйонів українських виборців.
«Європейська Солідарність» послідовно виступає за розвиток стратегічного партнерства і союзних відносин із Сполученими Штатами Америки. Не ставить ці відносини у залежність від політичної кон'юнктури чи гонитви за мінливими рейтингами глядацького схвалення. Ми виходимо з того, що стратегічний союз має базуватися на взаємовигідних відносинах, довірі і дотриманні Конституції і законів.
Обов'язком виконавчої влади є звітувати перед суспільством і парламентом за свої дії, а самі дії повинні чинитися виключно у межах і в спосіб, визначені Конституцією України. Відтак ми публічно ставимо перед владою питання, на які вона відмовилась відповідати у рамках підзвітності Верховній Раді України.
Ми вимагаємо чіткої публічної відповіді на ці питання, і здійснюватимемо контроль діяльності влади у названих сферах з використанням усіх наявних конституційних засобів.
1, Чому Президент України і Прем'єр-міністр України самоусунулися від процесу підготовки, підписання і представлення угоди у Верховній Раді України?
Відповідно до п.3 ст.106 Конституції України, Президент України «представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України».
28 лютого цього року Президент України намагався безпосередньо взяти участь в обговоренні і підписанні угоди щодо корисних копалин - але після зірваних переговорів у Овальному кабінеті Білого дому самоусунувся від цього процесу.
А між тим, предметом угоди є використання території та природних ресурсів України, що відповідно до пп. ґ п.2 статті 3 Закону України «Про міжнародні договори України» означає, що вона має укладатися від імені України, Президентом України. Він же мав би представити проект рішення про надання згоди на ратифікацію цієї угоди в парламенті.
2. Яким чином ця угода визначає терміни закінчення війни і встановлення миру?
Ідея щодо спільного використання природних ресурсів України є п.4 Плану Перемоги, представленого Президентом України у Верховній Раді України 16 жовтня 2024 року. Як з'ясувалося пізніше, цей План також був представлений на той час кандидатам на посаду президента США. Чому з усього Плану Перемоги залишився лише пункт про використання українських природних ресурсів? Де ж Перемога - чи принаймні шлях до неї?
3. Яким чином буде забезпечено парламентський нагляд і контроль за реалізацією угоди?
Як будуть забезпечені ключові положення угоди, зокрема щодо оцінки вартості можливої американської допомоги, здійснення платежів, управління діяльністю фонду, здійсненням ним інвестування (за якими пріоритетами, як забезпечуватиметься пріоритет фінансування ЗСУ) тощо.
4. Як забезпечується відповідність угод Конституції України, зокрема ст.13 та щодо стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію?
Чому попередньо не отримано позицію Конституційного Суду України, яка зняла б усі сумніви щодо конституційності угод, в тому числі трактування всіх аспектів власності (не лише володіння, але й користування та розпорядження) щодо надр?
Як співвідноситься з законодавством України і принципом рівності умов для ведення бізнесу зафіксована в угоді про створення інвестиційного фонду норма про те, що американська сторона не буде сплачувати податки до бюджету України за продаж продукції чи ліцензії, в також матиме пріоритетні преференції щодо експорту та торгівлі продукцією від видобутку надр?
5. Як на ратифікацію виноситься угода, яка містить прямі посилання на інші угоди, тексти яких ще не оприлюднено. Зокрема, в угоді 26 разів згадується угода про обмежене партнерство, текст якої не надходив до ВР і не був наданий народним депутатам. Пропонуємо вилучити згадку про цю угоду з тексту Угоди про створення інвестиційного фонду як таку, якої ще не існує.
Як буде забезпечено дію угоди про створення інвестиційного фонду, згода на обовʼязковість якої надається без урахування змісту домовленостей, на які вона прямо посилається?
6. На яких підставах було підписано «угоду про неразголошення інформації» щодо не комерційних, а міжурядових домовленостей, на зміст яких містяться прямі посилання в угоді, яка виноситься на ратифікацію?
7. Як буде забезпечене «місце угоди як «частини гарантій безпеки» України, що обіцяв Президент України Володимир Зеленський, якщо в Угоді про інвестиційний фонд жодним чином не загадано безпекові гарантії щодо України?
Як буде забезпечено звʼязок і взаємозалежність цієї угоди, зокрема, з Кримською декларацією США щодо невизнання російської «анексії» Криму від 2018 року та Двосторонньою безпековою угодою між Україною та США від 13 червня 2024 року?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_96.html
Вам сюди
"Тобто він вже не вважає Верховну Раду законодавчим органом, приймайте типу усе що вам з гори спустять, навіть не маючи перед очима тексту міжнародного договору ...зеля ти мудак кончений разом зі своїм завгоспом та дебільними манагерами ..."
Є ж преценденти. Наприклад, угода з Євросоюзом про Асоціацію.
І ця угода була би іншою, вигідною Україні.