Шмыгаль о ратификации соглашения с США: Это шаг к восстановлению экономики Украины. ФОТО

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Верховную Раду за ратификацию соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления, назвав это важным шагом к экономическому росту страны.

Об этом он написал в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо народным депутатам Украины за ратификацию соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Вместе мы сделали важный шаг к восстановлению нашей экономики, к усилению Украины, к росту благосостояния людей", - написал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что природные ресурсы остаются в собственности Украины, а государство не берет на себя никаких долговых обязательств.

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Он также отметил роль президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, благодаря которым удалось достичь такого уровня партнерства.

"Это историческое событие для наших стран. Рассчитываем уже в ближайшее время завершить всю техническую работу и начать новый этап сотрудничества с нашими американскими партнерами", - отметил глава правительства.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании инвестиционного фонда.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

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