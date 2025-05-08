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Шмыгаль о ратификации соглашения с США: Это шаг к восстановлению экономики Украины. ФОТО

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Верховную Раду за ратификацию соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления, назвав это важным шагом к экономическому росту страны.

Об этом он написал в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

ратификация соглашения

"Спасибо народным депутатам Украины за ратификацию соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Вместе мы сделали важный шаг к восстановлению нашей экономики, к усилению Украины, к росту благосостояния людей", - написал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что природные ресурсы остаются в собственности Украины, а государство не берет на себя никаких долговых обязательств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых с США. Кто проголосовал?

Он также отметил роль президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, благодаря которым удалось достичь такого уровня партнерства.

"Это историческое событие для наших стран. Рассчитываем уже в ближайшее время завершить всю техническую работу и начать новый этап сотрудничества с нашими американскими партнерами", - отметил глава правительства.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании инвестиционного фонда.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

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Автор: 

ратификация (416) США (26877) ископаемые (174) Шмыгаль Денис (2708)


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Сьогодні у Верховній Раді обговорюється не проста угода. Це тест на зрілість влади та її спроможність укладати стратегічні союзи відповідально, прозоро, з повагою до національного інтересу і до партнерів.

Мова йде точно не про копалини. Йдеться про довіру - довіру Сполучених Штатів Америки. Держави, яка надає нам зброю, санкції та дипломатичний щит. Вже пʼять місяців, як цю довіру поставлено під загрозу. Недбало, по-дилетантськи, похапцем. Бо перемови провели так, ніби обмінювали не ресурси на безпеку, а суверенітет - на ресурси.

Влада це розуміє, тому президента в залі Верховної Ради сьогодні немає. І тому не він подав цю угоду. На ратифікацію винесено документ не з високими державницькими візіями, а продукт пʼяти-шести знаменитих менеджерів, яких ніхто не знає. Та які так і не спромоглися навіть пояснити ні народу України, ні «Європейській Солідарності», що ми взагалі підписали.

Не буває стратегічного партнерства без стратегічної поваги. Не буває прозорості, якщо існують таємничі додатки. Додатки та таємниці від парламенту, від народу, що воює, та від суспільства, яке одинадцять років захищає суверенітет.

Народ запитує: «Де в угоді слова про безпеку? Коли буде припинення війни? Коли буде мир? Чи хоча б перемир'я?»

Хочу нагадати, що останні півроку ми в «Європейській Солідарності» постійно говорили про стратегічну важливість партнерства зі США, без якого не буде ані перемоги, ані миру. Не ми пропонували надра в обмін на безпеку в «плані перемоги» президента Зеленського. І не «ЄС» розганяла антиамериканську істерію, щоб здобути два міфічних відсотки рейтингу. Ми весь час били на сполох і казали, що це дорога до катастрофи.

І не треба перекладати з хворої голови на здорову замість вибачитися і залучити всіх, об'єднавши для роботи на український інтерес.

Ми - за чесну угоду. Для цього ми пропонуємо: два читання - як того вимагає Регламент. Перше - вже зараз. А друге - після того, як будуть внесені ключові принципи. Або проголосувати їх в нашій заяві до ратифікації зараз: це - посилання на українсько-американську угоду про гарантії безпеки. З Кримською декларацією, яку я ініціював з президентом Трампом. З нормою про спрямування частини прибутків на американську військову допомогу для ЗСУ вже. І, звісно, висновок Конституційного Суду - бо правова чистота ратифікації є умовою її легітимності в очах українців та наших партнерів.

Маємо діяти професійно і патріотично. Бо лише так можна повернути довіру. І лише з довірою - виграти в росії.
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08.05.2025 15:47 Ответить
Шмигаль купив дружині авто за кількасот тисяч доларів. Щось не схоже що наша економіка не процвітає
Бо я не чула щоб у Меланки Трамп була така машинка
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08.05.2025 15:49 Ответить
Проплачена зелена мерзота Шмигаль радіє економічній окупацііїї України бандитами зі зграї маразматика Трампа.
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08.05.2025 15:49 Ответить
Крок до відновлення економіки України до рівня таких розвинених країн як Бурунді, Ангола, ДР Конго і Руанда, які вже "вигідно" продали свої надра рідкоземельних металів іноземним компаніям.
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08.05.2025 15:50 Ответить
Це крок до відновлення економіки України

Крок на паличці.
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08.05.2025 15:50 Ответить
Це вже було. Зараз повилазять морди розповідати який класний Будапештський меморандум.
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08.05.2025 15:51 Ответить
Досить нити та стрибати в помиральні ями. Американці викопають, офіційно заплатять (так що не вкрасти), вкладуться в інфраструктуру. Їм би ще якось впихнути вишки бойка, уран фірташа та бурштин розенблата, може й там порядок наведуть.
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08.05.2025 15:54 Ответить
This is only the beginning of the big shaft penetrating the sorry ass. The pain is coming. Slowly, but surely.
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08.05.2025 16:03 Ответить
Шмигаль,час пішов. Який дедлайн,реперні точки? Чи вчергове пукнув у воду?
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08.05.2025 16:07 Ответить
 
 