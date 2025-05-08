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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых с США

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании инвестиционного фонда.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 338 нардепов.

Соглашение о полезных ископаемых. Верховная Рада ратифицировала
Соглашение о полезных ископаемых. Верховная Рада ратифицировала

Читайте: Комитет Рады снова изменил текст законопроекта о ратификации Соглашения о недрах с США

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

Также читайте: Контроль за недрами останется за народом Украины, - Свириденко

Автор: 

ВР (29261) ратификация (416) США (26877) ископаемые (174)


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Топ комментарии
+18
побоялися, що айфони та айкоси повідбирають
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08.05.2025 14:28
+16
зрозумілі політичні причини чому цю угоду треба було ратифікувати.
але ратифікувати угоду, умов якої ти не знаєш?
ну якось дикуватенько...
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08.05.2025 14:29
+11
Дехто повиламувався, зате всі як дружно. Візи у США велика сила. Тай з рижим дурнем краще не звязуваться.
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08.05.2025 14:26
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08.05.2025 14:24 Ответить
Дехто повиламувався, зате всі як дружно. Візи у США велика сила. Тай з рижим дурнем краще не звязуваться.
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08.05.2025 14:26 Ответить
а нехай дадуть їм візи, там від відповідальності за корупцію не відпетляють, Пашка Панамчик підтвердить.
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08.05.2025 15:14 Ответить
Не врубився, опзж роками кричала про внєшнєє управлєніє і бажання забрати наші ресурси, а тут проголосувала за угоду?
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08.05.2025 14:25 Ответить
побоялися, що айфони та айкоси повідбирають
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08.05.2025 14:28 Ответить
Всі вони там кричать різне , а роблять завжди однаково !
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08.05.2025 14:50 Ответить
Їх там точно палками не били?
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08.05.2025 14:27 Ответить
усім усе зрозуміло
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08.05.2025 14:27 Ответить
зрозумілі політичні причини чому цю угоду треба було ратифікувати.
але ратифікувати угоду, умов якої ти не знаєш?
ну якось дикуватенько...
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08.05.2025 14:29 Ответить
це ти не знаєш
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08.05.2025 15:15 Ответить
Все під контролем народу
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08.05.2025 14:31 Ответить
Точно. Я слідкую за моїми надрами! 😂
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08.05.2025 14:58 Ответить
Чергові харківськи угоди в сліпу прийняли.
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08.05.2025 14:33 Ответить
Я думаю, що кому- кому , а нам вже глибоко пойух, Україна вже ніколи не буде такою як була до 2019 року....
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08.05.2025 14:37 Ответить
США отримали право добувати копалини і розпоряджатись отриманими грошима в обмін на дозвіл продажу зброї Україні Залишається лише поаплодувати Трампу. Він отримав бажане не просто за гроші і навіть не безкоштовно - а платити будуть йому.
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08.05.2025 14:35 Ответить
щось ти не кажеш- що по угоді ми 300 млрд винні тому не кажеш- що нема тут боргу. це інвестиційеий проект з США вяка наклала лапу на всю територїю України з Кримом звісно. тому кацапи вам прийдеться з Криму ідти
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08.05.2025 14:56 Ответить
3! 2! 1! Продане!
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08.05.2025 14:36 Ответить
Подароване...
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08.05.2025 14:51 Ответить
Одностайность вражає.
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08.05.2025 14:44 Ответить
Не переживайте, надра так як належать народу зараз, так і будуть належати потім
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08.05.2025 14:46 Ответить
Ага. Не нам.
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08.05.2025 15:14 Ответить
Вперше в історії! СЕНСАЦІЯ!!! Прокацапські мудаки, які завжди голосували проти приватизації української землі, одностайно віддають майже всі надра нєнавісним омєріканцам. Виборці ригалєтів, як вам таке?
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08.05.2025 14:46 Ответить
а як голосувала особисто ірина г?
як голосувала фракція єс?
то, до чого було оте базікання?

але, що саме головне, проголосувала конституційна більшість. президент не може не підписати!
як що, зе!шобла хотіла всіх зробити, вона зробила це ідеально.
развєлі как котят.
тепер зе!гніда має персональну недорканість від переслідування, та може обирати еквадор чи буркіна фасо для спокійної пенсії, під гарантії сша.
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08.05.2025 14:48 Ответить
Не дочекаєшся ! Зеленський ще довго буде Президентом України з такою підтримкою в парламенті ....
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08.05.2025 14:52 Ответить
рівно, до першого параду на хрещатику, з нагоди перемоги над рашизмом.
зе!гніда, або втече або сховається у сбу, ще до призначення виборів.
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08.05.2025 14:56 Ответить
А наполіон з сусідньої палати що каже?
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08.05.2025 15:01 Ответить
Ну поспитай у нього , ти ж там поруч ...
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08.05.2025 15:04 Ответить
Зря только все нервы себе трепали,Затра маразматичный Трамп про договор забудет и он будет пылится в архиве.
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08.05.2025 15:08 Ответить
Хренова угода, але, подібно до мінських протоколів, вона необхідна. Потім вишивата кричатиме "зрада"; так само, як і на Мінськ-1,2
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08.05.2025 15:10 Ответить
А де "опозиція"? Здали копалини в обмін на ніщо і жодного проти?
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08.05.2025 15:16 Ответить
Жодного проти !
Жодних блокувань трибуни , жодних протестів - бо немає , зараз , в Україні , ніякої опозиції
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08.05.2025 15:24 Ответить
цікаво, то сукнарітних не вказують, бо вони співають хором фальцетом?

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08.05.2025 15:17 Ответить
Ти диви! І Матьківщина мами Йулі ща дерибан надр проголосувала! Значить мама теж гроші на Заході тримає.
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08.05.2025 15:19 Ответить
 
 