Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых с США
Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании инвестиционного фонда.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 338 нардепов.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.
На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.
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але ратифікувати угоду, умов якої ти не знаєш?
ну якось дикуватенько...
як голосувала фракція єс?
то, до чого було оте базікання?
але, що саме головне, проголосувала конституційна більшість. президент не може не підписати!
як що, зе!шобла хотіла всіх зробити, вона зробила це ідеально.
развєлі как котят.
тепер зе!гніда має персональну недорканість від переслідування, та може обирати еквадор чи буркіна фасо для спокійної пенсії, під гарантії сша.
зе!гніда, або втече або сховається у сбу, ще до призначення виборів.
Жодних блокувань трибуни , жодних протестів - бо немає , зараз , в Україні , ніякої опозиції