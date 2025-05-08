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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Рада ратифікувала угоду про копалини зі США

Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо створення інвестиційного фонду.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 338 нардепів.

Угода про копалини. Верховна Рада ратифікувала
Угода про копалини. Верховна Рада ратифікувала

Читайте: Комітет Ради знову змінив текст законопроєкту про ратифікацію Угоди про надра із США

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

Також читайте: Контроль за надрами залишиться за народом України, - Свириденко

Автор: 

ВР (14999) ратифікація (268) США (23085) копалини (237)


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Топ коментарі
+18
побоялися, що айфони та айкоси повідбирають
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08.05.2025 14:28
+16
зрозумілі політичні причини чому цю угоду треба було ратифікувати.
але ратифікувати угоду, умов якої ти не знаєш?
ну якось дикуватенько...
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08.05.2025 14:29
+11
Дехто повиламувався, зате всі як дружно. Візи у США велика сила. Тай з рижим дурнем краще не звязуваться.
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08.05.2025 14:26
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08.05.2025 14:24 Відповісти
Дехто повиламувався, зате всі як дружно. Візи у США велика сила. Тай з рижим дурнем краще не звязуваться.
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08.05.2025 14:26 Відповісти
а нехай дадуть їм візи, там від відповідальності за корупцію не відпетляють, Пашка Панамчик підтвердить.
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08.05.2025 15:14 Відповісти
Не врубився, опзж роками кричала про внєшнєє управлєніє і бажання забрати наші ресурси, а тут проголосувала за угоду?
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08.05.2025 14:25 Відповісти
побоялися, що айфони та айкоси повідбирають
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08.05.2025 14:28 Відповісти
Всі вони там кричать різне , а роблять завжди однаково !
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08.05.2025 14:50 Відповісти
Їх там точно палками не били?
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08.05.2025 14:27 Відповісти
усім усе зрозуміло
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08.05.2025 14:27 Відповісти
зрозумілі політичні причини чому цю угоду треба було ратифікувати.
але ратифікувати угоду, умов якої ти не знаєш?
ну якось дикуватенько...
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08.05.2025 14:29 Відповісти
це ти не знаєш
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08.05.2025 15:15 Відповісти
Все під контролем народу
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08.05.2025 14:31 Відповісти
Точно. Я слідкую за моїми надрами! 😂
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08.05.2025 14:58 Відповісти
Чергові харківськи угоди в сліпу прийняли.
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08.05.2025 14:33 Відповісти
Я думаю, що кому- кому , а нам вже глибоко пойух, Україна вже ніколи не буде такою як була до 2019 року....
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08.05.2025 14:37 Відповісти
Ну це обісцянтам покуй🥴
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08.05.2025 15:47 Відповісти
США отримали право добувати копалини і розпоряджатись отриманими грошима в обмін на дозвіл продажу зброї Україні Залишається лише поаплодувати Трампу. Він отримав бажане не просто за гроші і навіть не безкоштовно - а платити будуть йому.
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08.05.2025 14:35 Відповісти
щось ти не кажеш- що по угоді ми 300 млрд винні тому не кажеш- що нема тут боргу. це інвестиційеий проект з США вяка наклала лапу на всю територїю України з Кримом звісно. тому кацапи вам прийдеться з Криму ідти
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08.05.2025 14:56 Відповісти
3! 2! 1! Продане!
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08.05.2025 14:36 Відповісти
Подароване...
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08.05.2025 14:51 Відповісти
Одностайность вражає.
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08.05.2025 14:44 Відповісти
Не переживайте, надра так як належать народу зараз, так і будуть належати потім
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08.05.2025 14:46 Відповісти
Ага. Не нам.
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08.05.2025 15:14 Відповісти
Вперше в історії! СЕНСАЦІЯ!!! Прокацапські мудаки, які завжди голосували проти приватизації української землі, одностайно віддають майже всі надра нєнавісним омєріканцам. Виборці ригалєтів, як вам таке?
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08.05.2025 14:46 Відповісти
а як голосувала особисто ірина г?
як голосувала фракція єс?
то, до чого було оте базікання?

але, що саме головне, проголосувала конституційна більшість. президент не може не підписати!
як що, зе!шобла хотіла всіх зробити, вона зробила це ідеально.
развєлі как котят.
тепер зе!гніда має персональну недорканість від переслідування, та може обирати еквадор чи буркіна фасо для спокійної пенсії, під гарантії сша.
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08.05.2025 14:48 Відповісти
Не дочекаєшся ! Зеленський ще довго буде Президентом України з такою підтримкою в парламенті ....
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08.05.2025 14:52 Відповісти
рівно, до першого параду на хрещатику, з нагоди перемоги над рашизмом.
зе!гніда, або втече або сховається у сбу, ще до призначення виборів.
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08.05.2025 14:56 Відповісти
А наполіон з сусідньої палати що каже?
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08.05.2025 15:01 Відповісти
Ну поспитай у нього , ти ж там поруч ...
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08.05.2025 15:04 Відповісти
Зря только все нервы себе трепали,Затра маразматичный Трамп про договор забудет и он будет пылится в архиве.
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08.05.2025 15:08 Відповісти
Хренова угода, але, подібно до мінських протоколів, вона необхідна. Потім вишивата кричатиме "зрада"; так само, як і на Мінськ-1,2
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08.05.2025 15:10 Відповісти
А де "опозиція"? Здали копалини в обмін на ніщо і жодного проти?
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08.05.2025 15:16 Відповісти
Жодного проти !
Жодних блокувань трибуни , жодних протестів - бо немає , зараз , в Україні , ніякої опозиції
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08.05.2025 15:24 Відповісти
цікаво, то сукнарітних не вказують, бо вони співають хором фальцетом?

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08.05.2025 15:17 Відповісти
Ти диви! І Матьківщина мами Йулі ща дерибан надр проголосувала! Значить мама теж гроші на Заході тримає.
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08.05.2025 15:19 Відповісти
 
 