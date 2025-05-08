Рада ратифікувала угоду про копалини зі США
Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо створення інвестиційного фонду.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 338 нардепів.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.
На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.
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але ратифікувати угоду, умов якої ти не знаєш?
ну якось дикуватенько...
як голосувала фракція єс?
то, до чого було оте базікання?
але, що саме головне, проголосувала конституційна більшість. президент не може не підписати!
як що, зе!шобла хотіла всіх зробити, вона зробила це ідеально.
развєлі как котят.
тепер зе!гніда має персональну недорканість від переслідування, та може обирати еквадор чи буркіна фасо для спокійної пенсії, під гарантії сша.
зе!гніда, або втече або сховається у сбу, ще до призначення виборів.
Жодних блокувань трибуни , жодних протестів - бо немає , зараз , в Україні , ніякої опозиції