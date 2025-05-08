Рада ратифікувала угоду про копалини зі США

Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо створення інвестиційного фонду.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 338 нардепів.





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Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

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