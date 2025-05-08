Угода про надра із США: Два додаткових договори можуть підписати вже наступного тижня

Президент Володимир Зеленський вже завтра може підписати закон про ратифікацію міжурядової угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, після цього сторони підпишуть ще два договори для того, щоб цей фонд запрацював.

Про це голова правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Після ратифікації, сподіваюся, що вже завтра, вже швидко це буде підписано президентом... І ми переходимо до другого етапу, де наші урядові перемовники мають завершити процес узгодження та підписання двох інших, більш технічних угод щодо створення спільної установи", – сказав Арахамія.

За його словами, робота над технічними угодами може зайняти, за попередніми оцінками, близько місяця, а сам Фонд буде сформований та почне працювати до осені.

Своєю чергою в Мінекономіки планують підписати додаткові угоди про створення фонду вже наступного тижня.

"Ця угода (ратифікована Верховною Радою міжурядова угода, – ред.) уможливлює укладення всіх інших угод, про які ми говорили, і ми будемо дуже раді після завершення внутрішньодержавних процедур перейти також до обговорення всіх інших документів у форматах або парламентського контролю, або діалогу з медіа", – розповів на брифінгу заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

На уточнююче питання щодо термінів підписання угоди про обмежене партнерство та інших документів, передбачених ухваленим сьогодні законом, перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко додала, що очікує їхню фіналізацію вже наступного тижня.

"У понеділок-вівторок, я сподіваюсь, що вони будуть фіналізовані і, відповідно, підписані з обох боків. Я сподіваюсь, що це буде одразу дві угоди, тому що є зацікавленість американської сторони щонайшвидше фіналізувати всі формальності і зробити так, щоб фонд став операційним", – сказала Свириденко.

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Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Окрім міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду будуть підписані ще два документи, які досі не оприлюднили: Угода про обмежене партнерство (визначає умови співпраці) та Статуту фонду, через який ця співпраця здійснюватиметься.

За даними ЗМІ, США не інвестуватимуть у Фонд значних коштів, у якості американського внеску врахують зброю, яка буде передана Україні. Своєю чергою Україна інвестуватиме 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих ліцензій".

За оцінками Держгеонадр, загалом налічується близько 3000 "сплячих" спецдозволів, але довести, що вони не використовуються можна після десяти років відсутності робіт і лише через суд.

Також, відповідно до Угоди, до сплячих будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п’ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.