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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Угода про надра із США: Два додаткових договори можуть підписати вже наступного тижня

Два додаткових договори до угоди із США можуть підписати вже наступного тижня

Президент Володимир Зеленський вже завтра може підписати закон про ратифікацію міжурядової угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, після цього сторони підпишуть ще два договори для того, щоб цей фонд запрацював.

Про це голова правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Після ратифікації, сподіваюся, що вже завтра, вже швидко це буде підписано президентом... І ми переходимо до другого етапу, де наші урядові перемовники мають завершити процес узгодження та підписання двох інших, більш технічних угод щодо створення спільної установи", – сказав Арахамія.

За його словами, робота над технічними угодами може зайняти, за попередніми оцінками, близько місяця, а сам Фонд буде сформований та почне працювати до осені.

Своєю чергою в Мінекономіки планують підписати додаткові угоди про створення фонду вже наступного тижня.

"Ця угода (ратифікована Верховною Радою міжурядова угода, – ред.) уможливлює укладення всіх інших угод, про які ми говорили, і ми будемо дуже раді після завершення внутрішньодержавних процедур перейти також до обговорення всіх інших документів у форматах або парламентського контролю, або діалогу з медіа", – розповів на брифінгу заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

На уточнююче питання щодо термінів підписання угоди про обмежене партнерство та інших документів, передбачених ухваленим сьогодні законом, перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко додала, що очікує їхню фіналізацію вже наступного тижня.

"У понеділок-вівторок, я сподіваюсь, що вони будуть фіналізовані і, відповідно, підписані з обох боків. Я сподіваюсь, що це буде одразу дві угоди, тому що є зацікавленість американської сторони щонайшвидше фіналізувати всі формальності і зробити так, щоб фонд став операційним", – сказала Свириденко.

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Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Окрім міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду будуть підписані ще два документи, які досі не оприлюднили: Угода про обмежене партнерство (визначає умови співпраці) та Статуту фонду, через який ця співпраця здійснюватиметься.

За даними ЗМІ, США не інвестуватимуть у Фонд значних коштів, у якості американського внеску врахують зброю, яка буде передана Україні. Своєю чергою Україна інвестуватиме 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих ліцензій".

За оцінками Держгеонадр, загалом налічується близько 3000 "сплячих" спецдозволів, але довести, що вони не використовуються можна після десяти років відсутності робіт і лише через суд.

Також, відповідно до Угоди, до сплячих будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п’ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.

Автор: 

угода (215) США (4924) Арахамія Давид (74) Свириденко (156) надра (36)


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