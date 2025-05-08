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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США Разговор Трампа и Зеленского
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Трамп заявил, что вскоре поговорит с Зеленским о соглашении по полезным ископаемым

Трамп анонсировал разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским о соглашении о полезных ископаемых, ратифицированном Верховной Радой в четверг, 8 мая.

Об этом он сказал во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что США "только что заключили соглашение о редкоземельных ресурсах с Украиной".

"Она была полностью ратифицирована и одобрена ее органом законодательной власти. Мы это ценим. И я поговорю с президентом (Украины - ред.) несколько позже", - сообщил он.

По словам американского президента, у США теперь есть "доступ к огромному количеству высококачественных редкоземельных металлов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение о недрах с США: Два дополнительных договора могут подписать уже на следующей неделе

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Кроме межправительственного соглашения о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда будут подписаны еще два документа, которые до сих пор не обнародовали: Соглашение об ограниченном партнерстве (определяет условия сотрудничества) и Устава фонда, через который это сотрудничество будет осуществляться.

По данным СМИ, США не будут инвестировать в Фонд значительных средств, в качестве американского взноса учтут оружие, которое будет передано Украине. В свою очередь Украина будет инвестировать 50% всех арендных платежей, лицензионных сборов и сумм, подлежащих уплате правительству по соглашениям о разделе продукции, касающихся лицензий, выданных после вступления в силу документа, и так называемых "спящих лицензий".

По оценкам Госгеонедр, всего насчитывается около 3000 "спящих" спецразрешений, но доказать, что они не используются можно после десяти лет отсутствия работ и только через суд.

Также, согласно Соглашению, к спящим будут приравнены отдельные действующие спецразрешения, в частности те, которые за последние десять лет имели менее 1% добытых балансовых запасов, или же те, по которым более пяти лет фиксируются нарушения или невыполнение утвержденной рабочей программы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о ратификации соглашения с США: Это шаг к восстановлению экономики Украины. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) США (26877) Трамп Дональд (5403) недра (29)


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Топ комментарии
+2
Спокойно, у меня в колоде шесть тузов.
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08.05.2025 18:24
+1
делай взнос!!!, покерфейс)))
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08.05.2025 18:22
+1
у нас все лицензии вже распроданы!!..у тебя нет козырей!!!)))
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08.05.2025 18:23
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у нас все лицензии вже распроданы!!..у тебя нет козырей!!!)))
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08.05.2025 18:23 Ответить
Спокойно, у меня в колоде шесть тузов.
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08.05.2025 18:24 Ответить
делай взнос!!!, покерфейс)))
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08.05.2025 18:22 Ответить
Ну нахера, говорити ще щось, що тобі ще треба, ******....
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08.05.2025 18:22 Ответить
Дональд - Трампло!!!
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08.05.2025 18:23 Ответить
А ми думали, що він качка. Donald Duck. І каже так і танцює так само.
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08.05.2025 18:38 Ответить
Бережiть його. Цєнний екземляр для психiатрii! 🇺🇸
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08.05.2025 18:41 Ответить
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08.05.2025 19:13 Ответить
Треба наповнювати фонд. Томагавками
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08.05.2025 18:26 Ответить
Офігеть!
А картку треба вдягати?
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08.05.2025 18:26 Ответить
Ну ясно що буде вимагати - стоп володьяа!! Війна стоп, мені треба копати метали. А на яких умовах стоп? То до Ердонгана, я його попросив.
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08.05.2025 18:27 Ответить
Малоземельщик! - зброї підкинь
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08.05.2025 18:28 Ответить
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08.05.2025 18:32 Ответить
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08.05.2025 18:37 Ответить
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08.05.2025 18:39 Ответить
Рудий триндун працювати не пробував?
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08.05.2025 18:34 Ответить
хто про що, а вошивий про баню.
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08.05.2025 18:36 Ответить
А позвонить ху.лу в кремль и сказать что ему 3,14здец слабо ?
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08.05.2025 18:39 Ответить
Завтра поговорит а послезавтра забудет об этом договоре,главное пропиарился перед избирателями а в остальном кругом пшик вышел..
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08.05.2025 18:41 Ответить
трампон рветься на бубонакосячиволо 2!
якось же ж треба виправдовувати любов до *****?
а буба поведеться, бо гуппі йому фори дасть по розуму...
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08.05.2025 18:41 Ответить
оті тупорилі піндоси, такі наївні....
у україни є набагато страшніше зброя, ніж зірка смерті.
це, національна риса, кумівство.
тепер, рудий фрік, ставай у чергу та спробуй хоча б почати копати.
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08.05.2025 18:44 Ответить
Трамп будет требовать пойти на прямые переговоры с путиным, чтобы война не мешала ему добывать минералы. Причем Зеленский должен идти на полную капитуляцию, потому что у Трампа спешит начать разграбление Украины. И никакого оружия Трамп Украине не продаст, увидите! А тем более санкций против своего друга Володи Трамп точно не введет
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08.05.2025 18:45 Ответить
давайте так - прогиб раз?
то ти вже прогиблений і можна тиснути далі.
що доня і буде робити...
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08.05.2025 18:56 Ответить
Насправді психологічно тепер Трамп буде Україну більше захищати, бо типу це ж тепер в його хворій уяві типу територія повʼязана зі інтересами США, хай тепер взноси робить системами ПВО )
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08.05.2025 19:11 Ответить
Валерій Чалий-

Угода про використання українських природних
ресурсів майже зі 100% вірогідністю буде
ратифікована.

Але також з великою долею вірогідності можна
спрогнозувати, що рано чи пізно знайдеться 45
народних депутатів, які звернуться до
Конституційного суду України з питанням щодо
дотримання визначених Конституцією та
законами України процедур

Якщо притримуватися букви й духу
законодавства України, то такий міжнародний
договір має укладатися Президентом України
від імені України, а не урядом. Це чорним по
ілому записано в Конституції та Законі "Про
міжнародні договори України". До речі там
записано одним виділеним рядком не лише про
особливості укладання договорів прою
використання природних ресурсів, але й
території України
І чому це не можна було зробити спокійно
зразу - потім вам запропонують купу версій,
але вже буде пізно.
Згадаєте цей допис як свідчення того, що все
можна було зробити законно та без
маніпуляцій.
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08.05.2025 19:12 Ответить
 
 