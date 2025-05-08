Трамп заявил, что вскоре поговорит с Зеленским о соглашении по полезным ископаемым
Президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским о соглашении о полезных ископаемых, ратифицированном Верховной Радой в четверг, 8 мая.
Об этом он сказал во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп заявил, что США "только что заключили соглашение о редкоземельных ресурсах с Украиной".
"Она была полностью ратифицирована и одобрена ее органом законодательной власти. Мы это ценим. И я поговорю с президентом (Украины - ред.) несколько позже", - сообщил он.
По словам американского президента, у США теперь есть "доступ к огромному количеству высококачественных редкоземельных металлов".
Как сообщалось, сегодня Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.
Кроме межправительственного соглашения о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда будут подписаны еще два документа, которые до сих пор не обнародовали: Соглашение об ограниченном партнерстве (определяет условия сотрудничества) и Устава фонда, через который это сотрудничество будет осуществляться.
По данным СМИ, США не будут инвестировать в Фонд значительных средств, в качестве американского взноса учтут оружие, которое будет передано Украине. В свою очередь Украина будет инвестировать 50% всех арендных платежей, лицензионных сборов и сумм, подлежащих уплате правительству по соглашениям о разделе продукции, касающихся лицензий, выданных после вступления в силу документа, и так называемых "спящих лицензий".
По оценкам Госгеонедр, всего насчитывается около 3000 "спящих" спецразрешений, но доказать, что они не используются можно после десяти лет отсутствия работ и только через суд.
Также, согласно Соглашению, к спящим будут приравнены отдельные действующие спецразрешения, в частности те, которые за последние десять лет имели менее 1% добытых балансовых запасов, или же те, по которым более пяти лет фиксируются нарушения или невыполнение утвержденной рабочей программы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А картку треба вдягати?
якось же ж треба виправдовувати любов до *****?
а буба поведеться, бо гуппі йому фори дасть по розуму...
у україни є набагато страшніше зброя, ніж зірка смерті.
це, національна риса, кумівство.
тепер, рудий фрік, ставай у чергу та спробуй хоча б почати копати.
то ти вже прогиблений і можна тиснути далі.
що доня і буде робити...
Угода про використання українських природних
ресурсів майже зі 100% вірогідністю буде
ратифікована.
Але також з великою долею вірогідності можна
спрогнозувати, що рано чи пізно знайдеться 45
народних депутатів, які звернуться до
Конституційного суду України з питанням щодо
дотримання визначених Конституцією та
законами України процедур
Якщо притримуватися букви й духу
законодавства України, то такий міжнародний
договір має укладатися Президентом України
від імені України, а не урядом. Це чорним по
ілому записано в Конституції та Законі "Про
міжнародні договори України". До речі там
записано одним виділеним рядком не лише про
особливості укладання договорів прою
використання природних ресурсів, але й
території України
І чому це не можна було зробити спокійно
зразу - потім вам запропонують купу версій,
але вже буде пізно.
Згадаєте цей допис як свідчення того, що все
можна було зробити законно та без
маніпуляцій.