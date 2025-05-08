Трамп заявил, что вскоре поговорит с Зеленским о соглашении по полезным ископаемым

Президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским о соглашении о полезных ископаемых, ратифицированном Верховной Радой в четверг, 8 мая.

Об этом он сказал во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что США "только что заключили соглашение о редкоземельных ресурсах с Украиной".

"Она была полностью ратифицирована и одобрена ее органом законодательной власти. Мы это ценим. И я поговорю с президентом (Украины - ред.) несколько позже", - сообщил он.

По словам американского президента, у США теперь есть "доступ к огромному количеству высококачественных редкоземельных металлов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение о недрах с США: Два дополнительных договора могут подписать уже на следующей неделе

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Кроме межправительственного соглашения о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда будут подписаны еще два документа, которые до сих пор не обнародовали: Соглашение об ограниченном партнерстве (определяет условия сотрудничества) и Устава фонда, через который это сотрудничество будет осуществляться.

По данным СМИ, США не будут инвестировать в Фонд значительных средств, в качестве американского взноса учтут оружие, которое будет передано Украине. В свою очередь Украина будет инвестировать 50% всех арендных платежей, лицензионных сборов и сумм, подлежащих уплате правительству по соглашениям о разделе продукции, касающихся лицензий, выданных после вступления в силу документа, и так называемых "спящих лицензий".

По оценкам Госгеонедр, всего насчитывается около 3000 "спящих" спецразрешений, но доказать, что они не используются можно после десяти лет отсутствия работ и только через суд.

Также, согласно Соглашению, к спящим будут приравнены отдельные действующие спецразрешения, в частности те, которые за последние десять лет имели менее 1% добытых балансовых запасов, или же те, по которым более пяти лет фиксируются нарушения или невыполнение утвержденной рабочей программы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о ратификации соглашения с США: Это шаг к восстановлению экономики Украины. ФОТО