Трамп заверил Мерца, что будет поддерживать усилия Европы в достижении мира в Украине
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили мирный процесс в Украине.
Об этом пишет сайт Мерца, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники договорились тесно сотрудничать ради прекращения войны в Украине.
"Россия теперь должна согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров", - говорится на сайте.
Трамп заверил, что будет решительно поддерживать усилия Германии вместе с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению прочного мира.
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***** зупинятися не хоче, бо баче як розвалюється Західна коаліція, бажає усіх дотиснути.