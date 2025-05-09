РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13680 посетителей онлайн
Новости Прекращение войны Прекращение огня между Украиной и РФ
1 039 5

Трамп заверил Мерца, что будет поддерживать усилия Европы в достижении мира в Украине

канцлер Германии Мерц

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили мирный процесс в Украине.

Об этом пишет сайт Мерца, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники договорились тесно сотрудничать ради прекращения войны в Украине.

"Россия теперь должна согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров", - говорится на сайте.

Трамп заверил, что будет решительно поддерживать усилия Германии вместе с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению прочного мира.

Читайте: Президент Трамп поддерживает необходимость прекращения огня, - Зеленский после разговора с президентом США

Автор: 

Трамп Дональд (5403) Фридрих Мерц (85)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як можно обговорювати те, чого у природі не існує.
***** зупинятися не хоче, бо баче як розвалюється Західна коаліція, бажає усіх дотиснути.
показать весь комментарий
09.05.2025 00:10 Ответить
Фрідріх, не вір, трампу ***** на ваші зусилля, бо він бачить в вас лише загрозу.
показать весь комментарий
09.05.2025 00:18 Ответить
Ось так, з обіцянки за 24 години, припинити московську війну проти Мирної України, як тільки його оберуть, старий Трамп, перейшов через 100 днів, ні про що, до ПІДТРИМКУ ЄС взагалі, ну, усього хорошого, проти усього поганого …
показать весь комментарий
09.05.2025 00:49 Ответить
Завтра трампон заявить, що нічого не пам'ятає, окрім "боргу" у 350 лярдів.
показать весь комментарий
09.05.2025 00:50 Ответить
залежить з якої ноги встане, може і 500 накрутити... бізнес він такий
показать весь комментарий
09.05.2025 07:10 Ответить
 
 