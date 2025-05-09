Трамп заверил Мерца, что будет поддерживать усилия Европы в достижении мира в Украине

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили мирный процесс в Украине.

Об этом пишет сайт Мерца, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники договорились тесно сотрудничать ради прекращения войны в Украине.

"Россия теперь должна согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров", - говорится на сайте.

Трамп заверил, что будет решительно поддерживать усилия Германии вместе с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению прочного мира.

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