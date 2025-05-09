Трамп заявил, что США требуют 30-дневного перемирия и пригрозил санкциями за его нарушение

Президент США Дональд Трамп после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что требует прекращения огня в Украине "в идеале на 30 дней".

Об этом он написал в соцсети TruthSocial, передает Цензор.НЕТ.

"США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции", - подчеркнул Трамп.

Также он снова заявил, что "тысячи молодых солдат умирают каждую неделю, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось".

"Как президент, я буду оставаться преданным обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет прочный мир! Это прекращение огня должно в конечном итоге привести к заключению мирного соглашения. Все это может быть сделано очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если мои услуги понадобятся. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" - резюмировал Трамп.

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Ранее Цензор.НЕТ писал о телефонном разговоре между Трампом и Зеленским.