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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Трамп заявил, что США требуют 30-дневного перемирия и пригрозил санкциями за его нарушение

Президент США Дональд Трамп после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что требует прекращения огня в Украине "в идеале на 30 дней".

Об этом он написал в соцсети TruthSocial, передает Цензор.НЕТ.

"США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции", - подчеркнул Трамп.

Также он снова заявил, что "тысячи молодых солдат умирают каждую неделю, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось".

"Как президент, я буду оставаться преданным обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет прочный мир! Это прекращение огня должно в конечном итоге привести к заключению мирного соглашения. Все это может быть сделано очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если мои услуги понадобятся. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" - резюмировал Трамп.

Читайте: Трамп заверил Мерца, что будет поддерживать усилия Европы в достижении мира в Украине

Пост Трампа

Ранее Цензор.НЕТ писал о телефонном разговоре между Трампом и Зеленским.

Автор: 

Трамп Дональд (5403) прекращения огня (178)


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Топ комментарии
+25
***** не зрозуміло з якої дати він вимагає 30-денного перемир'я, і що буде якщо путін положить на трампа.
Але дуже цікаво, трамп вже добився що ми не хєрачим росіянам нафтопереробку, а тепер видно, що хоче добитись, щоб ми не завдавали ударів і по ВПК.
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09.05.2025 01:14
+16
А що це вітерцем війнуло? Та це Пуйло вертить Трампа, як пропеллер, самі знаєте на чому з його 30-денним перемир'ям.
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09.05.2025 01:03
+14
Гарно Зеленьский здобуває перемогу просячи перемирья
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09.05.2025 00:55
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Ну, це уже, як до хуситів, звернувся старий Трамп, до свого старого прутіна!!??
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09.05.2025 00:52 Ответить
333-є китайське попередження
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09.05.2025 09:24 Ответить
Гарно Зеленьский здобуває перемогу просячи перемирья
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09.05.2025 00:55 Ответить
Та це гра в одни ворота- наши.Ми так махали криламі і, здулись. Дістало .
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09.05.2025 05:57 Ответить
лох
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09.05.2025 01:02 Ответить
Два довбні знайшли одне одного.
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09.05.2025 01:02 Ответить
А що це вітерцем війнуло? Та це Пуйло вертить Трампа, як пропеллер, самі знаєте на чому з його 30-денним перемир'ям.
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09.05.2025 01:03 Ответить
Тепер він лише в Мелан'ї може вимагати ... і то навряд чи
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09.05.2025 01:08 Ответить
і луна - чи чи чи....
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09.05.2025 04:27 Ответить
***** не зрозуміло з якої дати він вимагає 30-денного перемир'я, і що буде якщо путін положить на трампа.
Але дуже цікаво, трамп вже добився що ми не хєрачим росіянам нафтопереробку, а тепер видно, що хоче добитись, щоб ми не завдавали ударів і по ВПК.
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09.05.2025 01:14 Ответить
***** вже поклав на Тампона свого в'ялого і показав що він уже з Сі кохається
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09.05.2025 01:47 Ответить
Русня скажет что Украина нарушила перемирье и будет снова переть, а ржавый наложит санкции на Украину.
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09.05.2025 02:04 Ответить
«і обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання святості цих прямих переговорів»….
Кацапстан нападает на Украину , а отвечать должны оба …
Где логика у этой рыжей гниды ???
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09.05.2025 09:11 Ответить
Там немає логіки взагалі ,
він просто підспівує кремлівському терористу і вбивці 😡
Нормальних , здоровомислящих людей ,
цей трампівський вислів бісить !!
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09.05.2025 10:13 Ответить
Знов цей балабол виліз та потужно погрожує погрозами.
10500 предупреждение. STOP VLADIMIR! а капсом написав бо це напевно дуже Угрожающее.
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09.05.2025 02:28 Ответить
развє позволітєльно інозємцу так разговарівать с Єго Прєвосху#літєльством путіном?
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09.05.2025 03:03 Ответить
Ще пару портретів від ху#ла треба.
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09.05.2025 03:19 Ответить
а я все чекаю на веселий бух на красноперій площі.
і розумію ж що не буде, а все одно, старий баран, чекаю і вірю в чюдо...
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09.05.2025 03:44 Ответить
Кого звинуватять в порушенні навіть і гадати не треба
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09.05.2025 03:52 Ответить
Якщо припинення вогню не буде дотримуватися,
то США фуй заб'ють і змиються з переговорів
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09.05.2025 04:57 Ответить
Прапор Краснов,остановите *****..-Товаріщ Путін,стой!Раз,два..
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09.05.2025 06:02 Ответить
нaступнык - Зеленский нa второй срок
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09.05.2025 06:51 Ответить
Наглий дзвінок вночі щоб провести парад в москві. Старе руде бидло
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09.05.2025 06:28 Ответить
Благодаря отупевшему зелеДрочерному Быдлу и таким же трампистам у ботаксного педофильного Шныря сейчас два козыря, бенин Оманский Нарик он же проект кремля Буратино и слабоумный тампон, он же агент краснов и пока эти два Дегенерата играют роль гидрантов Украине ни чего не светит, потому что у Крысы есть шансы захватить больше территорий!!
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09.05.2025 06:50 Ответить
Це які вже по рахунку?.. І що, окрім піз...жа, вони "допомогли"?
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09.05.2025 07:05 Ответить
Знову маячня про "обидві країни".
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09.05.2025 07:07 Ответить
"Надо просто перестать стрелять", десь я вже таке чув.
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09.05.2025 07:26 Ответить
Дядя Петя Дональд, ты - дурак?!...
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09.05.2025 07:54 Ответить
"Если даже одна Украина прекратит огонь - это уже 50% успеха!", - заявил Дональд Трамп
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09.05.2025 09:03 Ответить
"Путин - диктатор, на Россию и так наложены большие санкции, но Украина и Зеленский претендуют на высокие стандарты, поэтому они должны прекратить огонь. А если Зеленский не послушает, на Украину будут наложены санкции", - заявил Трамп журналисту Fox News.
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09.05.2025 09:07 Ответить
Рудий чергоий раз видав пуйлу "останнє" китайське попередження. Гидко на це лайно дивитись. З одного боку рудий бовдур, а з другого оманський боневтік.
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09.05.2025 09:08 Ответить
Пока по методичці краснова шпарить рудий
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09.05.2025 09:15 Ответить
Підарас сцикливий, требує у жертви перемирія. Шоб ти здох
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09.05.2025 09:53 Ответить
Три ха-ха!!!
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09.05.2025 10:37 Ответить
 
 