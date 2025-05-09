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Новости Разговор Макрона с Трампом
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Макрон поговорил с Трампом: если Россия не согласится на безусловное прекращение огня – будем действовать решительно всей Европой

Макрон призвал вести торговую войну против Китая

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 8 мая несколько раз говорил с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Макрона в Х.

Глава Франции приветствовал четкий призыв Трампа к установлению безусловного прекращения огня на 30 дней, как и британские и нордические партнеры. И подчеркнул, что в пятницу утром этот призыв также поддержали британские и скандинавские партнеры.

"Украина уже согласилась на это прекращение огня почти два месяца назад. Теперь я ожидаю, что Россия сделает то же самое. Если это не удастся, мы будем готовы реагировать решительно, со всеми европейцами и в близких консультациях с США", - отметил Макрон.

Напомним, Трамп после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что требует прекращения огня в Украине "в идеале на 30 дней".

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Автор: 

Трамп Дональд (5414) Макрон Эмманюэль (1316)


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Топ комментарии
+19
Невичерпні запаси стурбованості та занепокоєння в Європі.
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09.05.2025 13:42
+11
Будуть діяти рішуче всією "коаліцією охочих поговорити"
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09.05.2025 13:47
+9
...ми будемо готові реагувати рішуче, з усіма європейцями.

В десятый раз
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09.05.2025 13:39
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...ми будемо готові реагувати рішуче, з усіма європейцями.

В десятый раз
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09.05.2025 13:39 Ответить
Будуть діяти рішуче всією "коаліцією охочих поговорити"
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09.05.2025 13:47 Ответить
не буде реагувати, бо отримає якесь вЄто або консенсус
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09.05.2025 13:48 Ответить
Невичерпні запаси стурбованості та занепокоєння в Європі.
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09.05.2025 13:42 Ответить
Будемо, зробимо, поставимо, запобігатимемо, виготовимо, підтримаємо, все у майбутньому часі. Хіба ще не достатньо рашисти наробили злочинів та горя???
Х7йло порушить це 99,9% але чи будете ви щось робити окрім бла...бла...бла то питання.....
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09.05.2025 13:44 Ответить
)(уйлу не потрібен ,абсолютно ніякий мир..ні перемир'я адже його влада тримається виключно на війні
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09.05.2025 13:44 Ответить
що ви як папуга повтрюєте цю хню.
трималася до війни, тримається зараз і буде триматися поки західні партнери не знайдуть спосіб демонтувати владу. що вони не можуть так як в кацапії будь яке серйозне інакомишліє розстрілюється на красной площі
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09.05.2025 14:58 Ответить
За яблучко?
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09.05.2025 13:48 Ответить
Дай Бог!
Можливо зараз, коли ресурси рф на межі, країна перед початком стагфляції і потенціцним невдоволенням кріпосних.. дійсно час надавити
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09.05.2025 13:52 Ответить
Ви в якому всесвіті живете взагалі? Це так телемарафон мозок знищує?
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09.05.2025 14:18 Ответить
І не мрійте, наші діди на палицях терпіли і ми зазнаємо всіх поневірянь заради вялічія вялікої расії!
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09.05.2025 14:21 Ответить
Поки товстий схудне, то худий здохне
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09.05.2025 15:43 Ответить
******* не мішки носити
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09.05.2025 13:56 Ответить
Надеюсь их неторопливость и осторожность обусловлена (помимо нежелания эскалации) следующим: если уж большой кипишь неизбежен, населению демократических стран, которое в массе своей не интересуется политикой, не хочет идти на сколь ни будь серьезное ухудшение уровня жизни, не говоря уже рисках связанных с более серьезным вовлечением в ненужную как им кажется войну, западным политикам нужно населению преподнести все так, что мол они сделали все возможное, что бы утихомирить агрессора, но он гад такой не хочет мира и если падет Украина после этого может напасть на ЕС, поэтому мы вынуждены будем действовать более решительно со всеми вытекающими отсюда рисками и экономическими издержками. Вот только уже идет четвертый год войны, сколько же им еще нужно времени, что бы перейти наконец к более решительным и действенным мерам. Если бы ***** совершило что то этакое, Буча возведенная в энную степень или пустили бы ракеты как грозятся их пропагандоны, то это, как и во ВМВ войне, после нападения Японии на Перл Харбор развязало бы руки политикам и военным, но ***** вряд ли совершит такой самострел себе в голову.
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09.05.2025 13:58 Ответить
На ваш многобуквенный пост короткий ответ: ЕС, равно как и США, не желают проигрыша рассии в войне с Украиной.
И ху@ло об этом знает и уверен, что с ним ничего не сделают.
Вспомните его слова: Все всё знают, но ничего сделать не могут.
И это его девиз в войне с Украиной.
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09.05.2025 14:31 Ответить
десяте останнє китайське французьке попередження
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09.05.2025 14:04 Ответить
Чергова болтологія
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09.05.2025 14:12 Ответить
Не погодиться.
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09.05.2025 14:17 Ответить
Четвертий рік все рішучіші наміри...
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09.05.2025 14:25 Ответить
Трампло теж буде активніше лизати путлеру.
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09.05.2025 14:51 Ответить
Всі разом затупотім ніжками!!!
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09.05.2025 14:54 Ответить
 
 