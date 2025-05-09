Макрон поговорил с Трампом: если Россия не согласится на безусловное прекращение огня – будем действовать решительно всей Европой
Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 8 мая несколько раз говорил с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Макрона в Х.
Глава Франции приветствовал четкий призыв Трампа к установлению безусловного прекращения огня на 30 дней, как и британские и нордические партнеры. И подчеркнул, что в пятницу утром этот призыв также поддержали британские и скандинавские партнеры.
"Украина уже согласилась на это прекращение огня почти два месяца назад. Теперь я ожидаю, что Россия сделает то же самое. Если это не удастся, мы будем готовы реагировать решительно, со всеми европейцами и в близких консультациях с США", - отметил Макрон.
Напомним, Трамп после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что требует прекращения огня в Украине "в идеале на 30 дней".
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В десятый раз
Х7йло порушить це 99,9% але чи будете ви щось робити окрім бла...бла...бла то питання.....
трималася до війни, тримається зараз і буде триматися поки західні партнери не знайдуть спосіб демонтувати владу. що вони не можуть так як в кацапії будь яке серйозне інакомишліє розстрілюється на красной площі
Можливо зараз, коли ресурси рф на межі, країна перед початком стагфляції і потенціцним невдоволенням кріпосних.. дійсно час надавити
И ху@ло об этом знает и уверен, что с ним ничего не сделают.
Вспомните его слова: Все всё знают, но ничего сделать не могут.
И это его девиз в войне с Украиной.
десятеостаннє китайськефранцузьке попередження