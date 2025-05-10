"У дорозі до Києва": Макрон та Мерц оголосили про поїздку до України на зустріч "коаліції охочих" разом із союзниками. ФОТО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон підтвердили візити до Києва для участі у зустрічі "коаліції охочих", що відбудеться у суботу, 10 травня.

Про це політики повідомили у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"У дорозі до Києва. Для України, для Європи", - підписав фото Макрон.

Разом із французьким лідером у поїзді до України вирушили прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Своєю чергою канцлер ФРН Фрідріх Мерц також оголосив свій візит в Україну.

"Ми, лідери Франції, Німеччини, Польщі та Сполученого Королівства, будемо разом у Києві на знак солідарності з Україною перед обличчям триваючого варварського та незаконного вторгнення Росії", - написав він в соцмережі Х.

За його словами, лідери підтримують заклик президента США Дональда Трампа до мирної угоди.

"Разом зі Сполученими Штатами ми закликаємо Росію погодитися на повне та безумовне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий та тривалий мир", - заявив Мерц.

Канцлер Німеччини Мерц підкреслив, що "кровопролиття має закінчитися". Росія повинна припинити свою незаконну агресію, а Україні необхідно надати можливість розвиватися як суверенна держава в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, також для майбутніх поколінь, йдеться у дописі.

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"Ми продовжуватимемо розширювати нашу підтримку України. Доки Росія не погодиться на постійне припинення вогню, ми продовжуватимемо посилювати тиск на російську військову машину", - сказано в заяві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічей у межах "Коаліції охочих", що відбудуться 10 травня. Деталі щодо формату та місця проведення зустрічей наразі не уточнюються.

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