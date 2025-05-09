Маю надію, що цими вихідними буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні, - Мерц

Є велика ймовірність, що цими вихідними в Україні буде досягнуто угоди про припинення вогню на 30 днів.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Він вважає, що угода про припинення вогню в Україні можлива вже в найближчі два дні.

"Я маю велику надію, що цими вихідними в Україні буде досягнуто угоди про припинення вогню", - сказав Мерц у п’ятницю в Брюсселі.

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З огляду на так зване триденне припинення вогню, оголошене Росією, існує "велика ймовірність", що його буде продовжено до 30 днів, і "тоді зможуть розпочатися переговори щодо мирної угоди", додав Мерц.

Раніше Мерц заявляв, що 30-денне припинення вогню стане тестом для Путіна.