Маю надію, що цими вихідними буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні, - Мерц
Є велика ймовірність, що цими вихідними в Україні буде досягнуто угоди про припинення вогню на 30 днів.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
Він вважає, що угода про припинення вогню в Україні можлива вже в найближчі два дні.
"Я маю велику надію, що цими вихідними в Україні буде досягнуто угоди про припинення вогню", - сказав Мерц у п’ятницю в Брюсселі.
З огляду на так зване триденне припинення вогню, оголошене Росією, існує "велика ймовірність", що його буде продовжено до 30 днів, і "тоді зможуть розпочатися переговори щодо мирної угоди", додав Мерц.
Раніше Мерц заявляв, що 30-денне припинення вогню стане тестом для Путіна.
Топ коментарі
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×уйтрамп там ночував
Русня не припинить вогонь доки їй вигідно його продавжувати.
А його вигідно продовжувати доки йде просування.
А просування йде за сумою обставин слабкості України
і відвертого боягузства її партнерів.
В тому числі Німеччини.
"Щоб не було екскалації".
його що, трамп вкусив?