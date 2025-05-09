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Новини Переговори про припинення вогню
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Маю надію, що цими вихідними буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні, - Мерц

канцлер Німеччини Мерц

Є велика ймовірність, що цими вихідними в Україні буде досягнуто угоди про припинення вогню на 30 днів.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Він вважає, що угода про припинення вогню в Україні можлива вже в найближчі два дні.

"Я маю велику надію, що цими вихідними в Україні буде досягнуто угоди про припинення вогню", - сказав Мерц у п’ятницю в Брюсселі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу варто збільшити тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Мерц

З огляду на так зване триденне припинення вогню, оголошене Росією, існує "велика ймовірність", що його буде продовжено до 30 днів, і "тоді зможуть розпочатися переговори щодо мирної угоди", додав Мерц.

Раніше Мерц заявляв, що 30-денне припинення вогню стане тестом для Путіна.

Автор: 

Мерц Фрідріх (87) припинення вогню (181)


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Топ коментарі
+2
Не буде ніякої мирної угоди, ніякого перемир'я та переговорів, війна буде тривати до моменту звільнення усіх українських території з відновленням повного суверенітету!
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09.05.2025 17:17
+2
Це щоб Таурус не дати?…
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09.05.2025 17:18
+2
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09.05.2025 17:19
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Не буде ніякої мирної угоди, ніякого перемир'я та переговорів, війна буде тривати до моменту звільнення усіх українських території з відновленням повного суверенітету!
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09.05.2025 17:17 Відповісти
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09.05.2025 17:19 Відповісти
×уй трамп там ночував
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09.05.2025 17:17 Відповісти
Це щоб Таурус не дати?…
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09.05.2025 17:18 Відповісти
Не бери дурний приклал з Трампа.
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09.05.2025 17:19 Відповісти
Мерц щось знає?
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09.05.2025 17:21 Відповісти
Надеюсь.... ну или окажутся правы те, кто пишут, что мол Трепло покусал
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09.05.2025 18:02 Відповісти
Ще один казкар, якого вважають нібито притомним політиком.
Русня не припинить вогонь доки їй вигідно його продавжувати.
А його вигідно продовжувати доки йде просування.
А просування йде за сумою обставин слабкості України
і відвертого боягузства її партнерів.
В тому числі Німеччини.
"Щоб не було екскалації".
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09.05.2025 17:21 Відповісти
Трамп Мерца покусав, а це заразне.
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09.05.2025 17:21 Відповісти
Вже доросла людина-а наївний наче дитя...
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09.05.2025 17:24 Відповісти
Вони знущаються?
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09.05.2025 17:25 Відповісти
А я маю надію знати 5 мов. Вчити то я їх не вчу, але знати надіюся.
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09.05.2025 17:25 Відповісти
Ага, надійтесь. Зєчмо перед пуйлом вислужився на пабєдобєсіє, пуйло Суми мирно розбомбило. А чого тільки на 30 днів? Чого не остаточний мир? Бо ще треба дати пуйлу за 30 днів підготуватись до захвату 4 областей з його ультиматуму, а то без підготовки ніяк не виходить. А вони йому конче потрібні. Він озвучував бажання, щоб ЗСУ відійшли з тих областей, але зєлі сцикотно перед Армією. Тож буде просто заважати чим зможе, поки рашка їх окупує, тоді й піде мова про мир якийсь.
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09.05.2025 17:29 Відповісти
Я не розумію, зельониє нічого не кажуть союзникам, проте як дотримується тиша?
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09.05.2025 17:33 Відповісти
Такой большой а в сказки верит
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09.05.2025 17:38 Відповісти
От пана Мерца последние дни идут проукраинские и обнадеживающие высказывания как из рога изобилия, вот только сколько за словами будет реальных дел не понятно, еще учитывая что далеко не все делается в открытую
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09.05.2025 17:41 Відповісти
Є велика ймовірність що на вихідні Сонце буде крутитися навколо Землі.
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09.05.2025 17:41 Відповісти
тю.
його що, трамп вкусив?
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09.05.2025 17:48 Відповісти
 
 