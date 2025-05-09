Трампу варто збільшити тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Мерц
Дональду Трампу варто було б збільшити тиск на Росію, що примусити її до початку справжніх мирних перемовин.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Саме так він відповів на запитання журналістів щодо змісту телефонної розмови, яку провів вчора з президентом США Дональдом Трампом.
"Коли йдеться про кількість солдатів, що були втрачені з обох боків, - президент Трамп добре обізнаний з цим. Він знає про людську ціну, яка сплачується, та про жертви у збройних силах та поза ними. Я вважаю, що йому (Трампу. - Ред.) треба збільшити тиск на Росію, щоб ми могли перейти до фази, де можуть бути серйозні переговори", - сказав канцлер.
Напередодні Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили мирний процес в Україні.
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Бо від росії можна і отвєточку схлопотать.
І так немає чим хизуватись, крім пограбування України, а тут ще й друг вова якусь бяку підсуне, на кшталт "сматрі, а у аятол ужє бімбочка єсть".
Для необізнаних така поведінка видається не лише нелогічною, але й неадекватною. Але це через відсутність потрібної інформації.
А коли така інформація є, тоді говорити потрібно діями, які зачіпають інтереси маніпулятора. І тоді... О диво! - Він несподівано сам вийде на зв'язок і почне торгуватись з якоїсь цікавої пропозиції.
а от станом на 25-й підарського флоту у Чорному морі днем з вогнем не знайти
най дає тауруси, на пробу...
Реєстрація: 01.05.2025