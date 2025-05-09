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Трампу варто збільшити тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Мерц

Мерц закликав Дональда Трампа до тиску на Росію

Дональду Трампу варто було б збільшити тиск на Росію, що примусити її до початку справжніх мирних перемовин.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання журналістів щодо змісту телефонної розмови, яку провів вчора з президентом США Дональдом Трампом.

"Коли йдеться про кількість солдатів, що були втрачені з обох боків, - президент Трамп добре обізнаний з цим. Він знає про людську ціну, яка сплачується, та про жертви у збройних силах та поза ними. Я вважаю, що йому (Трампу. - Ред.) треба збільшити тиск на Росію, щоб ми могли перейти до фази, де можуть бути серйозні переговори", - сказав канцлер.

Напередодні Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили мирний процес в Україні.

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Автор: 

росія (65442) Трамп Дональд (5846) Мерц Фрідріх (87)


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Топ коментарі
+2
тауруси, пане Мерце, тауруси
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09.05.2025 12:32
+1
Мерцу варто самому збільшити тиск на ереф, а не лише на Трампа сподіватися. Поки що не видно, як новий канцлер збирається тиснути на економіку та бюджет пуйла.
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09.05.2025 12:28
+1
якось навесні 22-го один великий військовий начальник насміхаючись запитував у бійців: "ну шо може той ваш гідроцикл на дистанційному керуванні? не смішіть!"
а от станом на 25-й підарського флоту у Чорному морі днем з вогнем не знайти
най дає тауруси, на пробу...
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09.05.2025 12:40
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Він збільшить. Тільки на Україну.
Бо від росії можна і отвєточку схлопотать.
І так немає чим хизуватись, крім пограбування України, а тут ще й друг вова якусь бяку підсуне, на кшталт "сматрі, а у аятол ужє бімбочка єсть".
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09.05.2025 12:25 Відповісти
Куди вже збільшувати - він і так вже ввійшов в клінч з пуйлом
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09.05.2025 12:25 Відповісти
Трамп може лише збільшити тиск свого язика на дупу х*йла
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09.05.2025 12:27 Відповісти
Мерцу варто самому збільшити тиск на ереф, а не лише на Трампа сподіватися. Поки що не видно, як новий канцлер збирається тиснути на економіку та бюджет пуйла.
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09.05.2025 12:28 Відповісти
папад "9 травня" вже показав всю неміч MAGA, разом із недолугістю "мирних угод"побудований на двосторонніх угод, аля КНДР чи Іран. "В ці ворота" "тарифна війна"...
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09.05.2025 12:29 Відповісти
Якщо хтось по-життю стикався з прихованою маріонеткою, від якої залежали твої справи, то прекрасно розуміє, що вплинути на негативне для себе рішення, яке прийняте маніпулятором вище, ця особа не в змозі. Щоби ти їй не пропонував.
Для необізнаних така поведінка видається не лише нелогічною, але й неадекватною. Але це через відсутність потрібної інформації.
А коли така інформація є, тоді говорити потрібно діями, які зачіпають інтереси маніпулятора. І тоді... О диво! - Він несподівано сам вийде на зв'язок і почне торгуватись з якоїсь цікавої пропозиції.
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09.05.2025 12:31 Відповісти
тауруси, пане Мерце, тауруси
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09.05.2025 12:32 Відповісти
якось навесні 22-го один великий військовий начальник насміхаючись запитував у бійців: "ну шо може той ваш гідроцикл на дистанційному керуванні? не смішіть!"
а от станом на 25-й підарського флоту у Чорному морі днем з вогнем не знайти
най дає тауруси, на пробу...
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09.05.2025 12:40 Відповісти
Хіба що збільшить тиск газів з пердака в калюжу.
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09.05.2025 12:33 Відповісти
клоуны
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09.05.2025 13:03 Відповісти
Кацабот
Реєстрація: 01.05.2025
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09.05.2025 13:21 Відповісти
 
 