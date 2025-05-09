Трампу стоит увеличить давление на РФ, чтобы принудить ее к переговорам, - Мерц

Дональду Трампу следовало бы увеличить давление на Россию, чтобы принудить ее к началу настоящих мирных переговоров.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос журналистов относительно содержания телефонного разговора, который провел вчера с президентом США Дональдом Трампом.

"Когда речь идёт о количестве солдат, которые были потеряны с обеих сторон, - президент Трамп хорошо осведомлён с этим. Он знает о человеческой цене, которая платится, и о жертвах в вооруженных силах и вне их. Я считаю, что ему (Трампу. - Ред.) надо увеличить давление на Россию, чтобы мы могли перейти к фазе, где могут быть серьезные переговоры", - сказал канцлер.

Накануне Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили мирный процесс в Украине.

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