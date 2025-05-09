РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14861 посетитель онлайн
Новости Заявления о мире Мирные переговоры
642 12

Трампу стоит увеличить давление на РФ, чтобы принудить ее к переговорам, - Мерц

Мерц призвал Дональда Трампа к давлению на Россию

Дональду Трампу следовало бы увеличить давление на Россию, чтобы принудить ее к началу настоящих мирных переговоров.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос журналистов относительно содержания телефонного разговора, который провел вчера с президентом США Дональдом Трампом.

"Когда речь идёт о количестве солдат, которые были потеряны с обеих сторон, - президент Трамп хорошо осведомлён с этим. Он знает о человеческой цене, которая платится, и о жертвах в вооруженных силах и вне их. Я считаю, что ему (Трампу. - Ред.) надо увеличить давление на Россию, чтобы мы могли перейти к фазе, где могут быть серьезные переговоры", - сказал канцлер.

Накануне Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили мирный процесс в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины

Автор: 

россия (95725) Трамп Дональд (5403) Фридрих Мерц (85)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
тауруси, пане Мерце, тауруси
показать весь комментарий
09.05.2025 12:32
+1
Мерцу варто самому збільшити тиск на ереф, а не лише на Трампа сподіватися. Поки що не видно, як новий канцлер збирається тиснути на економіку та бюджет пуйла.
показать весь комментарий
09.05.2025 12:28
+1
якось навесні 22-го один великий військовий начальник насміхаючись запитував у бійців: "ну шо може той ваш гідроцикл на дистанційному керуванні? не смішіть!"
а от станом на 25-й підарського флоту у Чорному морі днем з вогнем не знайти
най дає тауруси, на пробу...
показать весь комментарий
09.05.2025 12:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він збільшить. Тільки на Україну.
Бо від росії можна і отвєточку схлопотать.
І так немає чим хизуватись, крім пограбування України, а тут ще й друг вова якусь бяку підсуне, на кшталт "сматрі, а у аятол ужє бімбочка єсть".
показать весь комментарий
09.05.2025 12:25 Ответить
Куди вже збільшувати - він і так вже ввійшов в клінч з пуйлом
показать весь комментарий
09.05.2025 12:25 Ответить
Трамп може лише збільшити тиск свого язика на дупу х*йла
показать весь комментарий
09.05.2025 12:27 Ответить
Мерцу варто самому збільшити тиск на ереф, а не лише на Трампа сподіватися. Поки що не видно, як новий канцлер збирається тиснути на економіку та бюджет пуйла.
показать весь комментарий
09.05.2025 12:28 Ответить
папад "9 травня" вже показав всю неміч MAGA, разом із недолугістю "мирних угод"побудований на двосторонніх угод, аля КНДР чи Іран. "В ці ворота" "тарифна війна"...
показать весь комментарий
09.05.2025 12:29 Ответить
Якщо хтось по-життю стикався з прихованою маріонеткою, від якої залежали твої справи, то прекрасно розуміє, що вплинути на негативне для себе рішення, яке прийняте маніпулятором вище, ця особа не в змозі. Щоби ти їй не пропонував.
Для необізнаних така поведінка видається не лише нелогічною, але й неадекватною. Але це через відсутність потрібної інформації.
А коли така інформація є, тоді говорити потрібно діями, які зачіпають інтереси маніпулятора. І тоді... О диво! - Він несподівано сам вийде на зв'язок і почне торгуватись з якоїсь цікавої пропозиції.
показать весь комментарий
09.05.2025 12:31 Ответить
тауруси, пане Мерце, тауруси
показать весь комментарий
09.05.2025 12:32 Ответить
Ну виділить Мерц 50 Таурусів і що це дасть? Вони кацапи щороку по нас запускають по 2000 тисячі "таурусів" і не можуть нас зламати, а вони від нас в 20 раз більші за територією. Цих таурусів війна навіть не помітить - будуть вони чи ні
показать весь комментарий
09.05.2025 12:36 Ответить
якось навесні 22-го один великий військовий начальник насміхаючись запитував у бійців: "ну шо може той ваш гідроцикл на дистанційному керуванні? не смішіть!"
а от станом на 25-й підарського флоту у Чорному морі днем з вогнем не знайти
най дає тауруси, на пробу...
показать весь комментарий
09.05.2025 12:40 Ответить
Хіба що збільшить тиск газів з пердака в калюжу.
показать весь комментарий
09.05.2025 12:33 Ответить
клоуны
показать весь комментарий
09.05.2025 13:03 Ответить
Кацабот
Реєстрація: 01.05.2025
показать весь комментарий
09.05.2025 13:21 Ответить
 
 