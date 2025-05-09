Трампу стоит увеличить давление на РФ, чтобы принудить ее к переговорам, - Мерц
Дональду Трампу следовало бы увеличить давление на Россию, чтобы принудить ее к началу настоящих мирных переговоров.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Именно так он ответил на вопрос журналистов относительно содержания телефонного разговора, который провел вчера с президентом США Дональдом Трампом.
"Когда речь идёт о количестве солдат, которые были потеряны с обеих сторон, - президент Трамп хорошо осведомлён с этим. Он знает о человеческой цене, которая платится, и о жертвах в вооруженных силах и вне их. Я считаю, что ему (Трампу. - Ред.) надо увеличить давление на Россию, чтобы мы могли перейти к фазе, где могут быть серьезные переговоры", - сказал канцлер.
Накануне Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили мирный процесс в Украине.
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Бо від росії можна і отвєточку схлопотать.
І так немає чим хизуватись, крім пограбування України, а тут ще й друг вова якусь бяку підсуне, на кшталт "сматрі, а у аятол ужє бімбочка єсть".
Для необізнаних така поведінка видається не лише нелогічною, але й неадекватною. Але це через відсутність потрібної інформації.
А коли така інформація є, тоді говорити потрібно діями, які зачіпають інтереси маніпулятора. І тоді... О диво! - Він несподівано сам вийде на зв'язок і почне торгуватись з якоїсь цікавої пропозиції.
а от станом на 25-й підарського флоту у Чорному морі днем з вогнем не знайти
най дає тауруси, на пробу...
Реєстрація: 01.05.2025