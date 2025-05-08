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Новости Помощь Украине от Германии
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Мерц заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Хороший, детальный разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Еще раз поздравил с избранием на должность и пожелал успехов. Рассчитываем, что Германия продолжит играть одну из ключевых ролей в поддержке Украины, для защиты наших людей сейчас и для восстановления страны после окончания войны", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что есть большой потенциал партнерства между Украиной и Германией, и "мы уже договорились работать над реализацией многих важных вещей".

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"Обсудили перспективы сотрудничества. Господин канцлер заверил в продолжении поддержки Украины. Было важно это услышать. Спасибо! Также говорили о том, как сделать дипломатию еще более содержательной. Будем работать вместе ради достойного мира. Планируем график контактов на ближайшее время. Спасибо за поддержку со стороны Германии в защите жизней наших людей и международного права", - отметил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Фридрих Мерц (83)


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Сподіваюся, в Мерца міцний імунітет проти зовнішнього словесного проносу.
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08.05.2025 20:48 Ответить
Сподіваюся що він зрадника Зеленського наставить на шлях правильний. Бо Зеленський як васал Трампа вже Арахамію відправив переговори вести з московитами. Переговори вже там ідуть аж гай шумить. Корчинський повідомив
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08.05.2025 21:04 Ответить
Україну нехай підтримує, а Зеленського може і на три букви посилати.
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08.05.2025 21:56 Ответить
 
 