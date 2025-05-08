Мерц заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Хороший, детальный разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Еще раз поздравил с избранием на должность и пожелал успехов. Рассчитываем, что Германия продолжит играть одну из ключевых ролей в поддержке Украины, для защиты наших людей сейчас и для восстановления страны после окончания войны", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что есть большой потенциал партнерства между Украиной и Германией, и "мы уже договорились работать над реализацией многих важных вещей".

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"Обсудили перспективы сотрудничества. Господин канцлер заверил в продолжении поддержки Украины. Было важно это услышать. Спасибо! Также говорили о том, как сделать дипломатию еще более содержательной. Будем работать вместе ради достойного мира. Планируем график контактов на ближайшее время. Спасибо за поддержку со стороны Германии в защите жизней наших людей и международного права", - отметил Зеленский.