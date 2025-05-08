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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Зеленский о ратификации соглашения о полезных ископаемых: Как мы и договаривались с Трампом, соглашение открывает новую страницу отношений между Украиной и США

Президент Зеленский прокомментировал ратификацию соглашения с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о создании совместного инвестиционного фонда открывает новую страницу отношений между Украиной и Соединенными Штатами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Благодарен всем в нашей команде, кто готовил соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами, и каждому, кто его поддержал. Спасибо всем 338 депутатам, которые проголосовали за соглашение. Рассчитываю, что текст ратификационного закона в ближайшее время поступит из Верховной Рады в мой Офис. Юридические процедуры будут завершены, и сможем начать создание фонда", - написал Зеленский.

Он отметил, что "такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было".

"Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия. Сейчас это сильная основа для безопасности взаимодействия, а в перспективе десятилетий - возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество, развить промышленность в наших странах и рабочие места, а также обеспечить технологическое развитие. Как мы и договаривались с Президентом Трампом, соглашение открывает новую страницу отношений между Украиной и Соединенными Штатами", - резюмировал президент.

Также читайте: Зеленскому доверяют почти 60% украинцев, наибольшее доверие - к ВСУ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании инвестиционного фонда.

Также читайте: Контроль за недрами останется за народом Украины, - Свириденко

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) ратификация (420) соглашение (1344) США (26877)


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Топ комментарии
+3
Це гарантія безпеки.Правда тільки твлєї з єрмаком безпеки
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08.05.2025 19:26
+3
Про...рав демографію, території тепер і геологію. Пархатий могильщик України.
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08.05.2025 19:32
+2
Найулюбленіша порноактриса трампа...
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08.05.2025 19:18
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Правила форума Совет форумчан
Трамп знає, що з ним домовлялися?
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08.05.2025 19:16 Ответить
Найулюбленіша порноактриса трампа...
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08.05.2025 19:18 Ответить
А в перспективі мільярдліть які можливості відкриваються вперше у світі!
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08.05.2025 19:18 Ответить
Це гарантія безпеки.Правда тільки твлєї з єрмаком безпеки
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08.05.2025 19:26 Ответить
Тебе не сторінкою по морді битимуть, а бракованими мінами і розмінованою цеглою.
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08.05.2025 19:29 Ответить
Про...рав демографію, території тепер і геологію. Пархатий могильщик України.
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08.05.2025 19:32 Ответить
""такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было". Дааа.... многие торголвали УКраиной в розницу...НО продать ее оптом за стекляные бусы - такого точно еще не было...И Украины уже нет. Есть две колонии : лысая и рыжая... ПО договору о создании фонда , о котором стесняются сказать, что он бессрочный и из него нет выхода вовеки веков... Как примерно Французской Гвинее из Франции...
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08.05.2025 19:36 Ответить
Чиє би мичало ...а твоє би мовчало !!
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08.05.2025 19:37 Ответить
А чому Сенат не ратифікує? Ні до чого. Це не міждержавний договір. А економічна угода про господарювання. Та ще й рамкова. А шоу Зеленского з "необхідна термінова ратифікація", це звично здриснути від відповідальності. Я тут ні при чому! Це все Рада прийняла!!!
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08.05.2025 20:18 Ответить
А згадайте хоть за щось зЄ був відповідальним?
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08.05.2025 20:23 Ответить
хотілося б заяви від партії порошенка.
якщо партія порошенка підтримала закон то, може, я щось неправильно розумію але хочу зрозуміти чим він нам вигідний.
бо коли зеленський каже що вигідний то зеленському ж ніхто не вірить бо його трамп примусив а от коли партія порошенка скаже що закон вигідний то я заткнуся.
бо якщо і влада і опозиція за то проти нікому піднятися і казати.
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08.05.2025 21:03 Ответить
Ратифікація угоди дає ще деякий шанс ішаку і Ко потріпатись при владі. Гарантії від Трампа зводились до того, що він не буде вимагати від ішака проведення виборів. Звичайно, це чмо радіє, як мала дитина. Але гарантія від народу для ішака лише одна: воно обововязково має понести покарання за численні злочини проти країни та ї народу.
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08.05.2025 21:04 Ответить
"...угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та Сполученими Штатами" Джерело: https://censor.net/ua/n3551182

Це ЗЕ! і його "5-6 менеджерам" збільшать ліміт на награбоване? Чи збільшать строк до оприлюднення підстав, на яких США збиралися ввести санкції проти найвеличнішого і його шобли?
А Україні що від того? Ленд-ліз поновили? Постачання озброєння обговорили і затвердили? Фінансову підтримку держави подовжили? Що з цієї "угоди" для України, а не для приватних гаманців?
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08.05.2025 21:11 Ответить
 
 