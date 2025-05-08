Зеленский о ратификации соглашения о полезных ископаемых: Как мы и договаривались с Трампом, соглашение открывает новую страницу отношений между Украиной и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о создании совместного инвестиционного фонда открывает новую страницу отношений между Украиной и Соединенными Штатами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Благодарен всем в нашей команде, кто готовил соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами, и каждому, кто его поддержал. Спасибо всем 338 депутатам, которые проголосовали за соглашение. Рассчитываю, что текст ратификационного закона в ближайшее время поступит из Верховной Рады в мой Офис. Юридические процедуры будут завершены, и сможем начать создание фонда", - написал Зеленский.

Он отметил, что "такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было".

"Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия. Сейчас это сильная основа для безопасности взаимодействия, а в перспективе десятилетий - возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество, развить промышленность в наших странах и рабочие места, а также обеспечить технологическое развитие. Как мы и договаривались с Президентом Трампом, соглашение открывает новую страницу отношений между Украиной и Соединенными Штатами", - резюмировал президент.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании инвестиционного фонда.

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