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Новости Фото Рейтинг Зеленского
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Зеленскому доверяют почти 60% украинцев, наибольшее доверие — к ВСУ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на май президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 59,8% граждан. Это на 10% меньше, чем в опросе, проведенном в марте 2025 года.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова и Киевским форумом по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно результатам опроса, полностью президенту доверяют 17,1% украинцев, скорее доверяют - 42,7%.

В то же время совсем не доверяют Зеленскому 13,7% украинцев, скорее не доверяют - 19,4% из числа опрошенных граждан. Еще 7,1% заявили, что им трудно ответить на этот вопрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 60% украинцев верят в военную победу Украины, - опрос

Также у украинцев спросили, каким социальным институтам больше всего доверяют во время войны:

  • Вооруженным силам доверяют 92,7%;
  • Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 88,2%;
  • волонтерским организациям - 82,2%;
  • добровольческим отрядам - 80,2%;
  • Нацгвардии - 78,8%;
  • Госпогранслужбе - 77,6%
  • Министерству обороны Украины - 65,6%,
  • Службе безопасности Украины - 64,5%
  • церкви - 63,5%

Рейтинг Зеленского: доверие украинцев к президенту

Также читайте: Вдвое больше американцев считают диктатором Трампа, а не Зеленского, - опрос

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) опрос (2836) рейтинг (1639)


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Топ комментарии
+19
Тільки недолугі ідіоти довіряють брехливому блазню
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08.05.2025 18:56
+11
Самим ще не набридло брехати?
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08.05.2025 18:55
+6
як на мене, то мудрий нарід може і в друге обрати Боневтіка
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08.05.2025 18:59
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як на мене, то мудрий нарід може і в друге обрати Боневтіка
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08.05.2025 18:59 Ответить
Самим ще не набридло брехати?
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08.05.2025 18:55 Ответить
Тільки недолугі ідіоти довіряють брехливому блазню
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08.05.2025 18:56 Ответить
ай Разюмкофф, ай мала.ець
«Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й статистика» (англ. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics) - крилатий вислів, який ми згадали з нагоди всесвітнього Дня статистики, що відзначається 20 жовтня.
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08.05.2025 19:16 Ответить
???
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08.05.2025 18:56 Ответить
Самий тоний результат дадуть вибори.Зараз можно казати що завгодно,все рівно немае підтвердження. Так що вибори покажуть,це правда чи брехня.
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08.05.2025 18:58 Ответить
отже як завтра вибори, то знов оберуть Незломного та потужного ?
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08.05.2025 18:58 Ответить
оберуть ті, кого не бусифіковують, а таких поки більшість
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08.05.2025 19:00 Ответить
брехня 147 %
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08.05.2025 18:59 Ответить
Де межа між "повністю і радше"?
НАХ!
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08.05.2025 18:59 Ответить
Почалося)
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08.05.2025 18:59 Ответить
через три тижні зе!лідар піде на другий необраний рік.
паніка! треба щось вигадувати.
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08.05.2025 19:04 Ответить
Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що йому довіряють 70% жителів країни.
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08.05.2025 19:00 Ответить
як тільки в країні відмінять військовий стан, подивимось ц повний зріст на довіру до зе!гніди.
питання, чи встигне втекти чи заховатися в сбу у малюка?
до речі, подоляк починає лажати.
вкид був розрахований на голосування ради про копалини. типу, бачите, зе!гундоса рада підтримує у повному складі.
і знову мимо!
стерненко не прокатив. запускайте безуглу.
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08.05.2025 19:03 Ответить
СМІХ ТА Й ГОДІ....
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08.05.2025 19:05 Ответить
А я вірю в рці 60%.Просто вівю в тупість українців що дорослішати не хочуть а досі вірять і чекають дива
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08.05.2025 19:06 Ответить
це опитування в дурці проводили чи серед шалав дєрьмака ?
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08.05.2025 19:06 Ответить
Українська 'соціологія', як інструмент маніпуляції. https://link.medium.com/QijazVileKb
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08.05.2025 19:06 Ответить
Цензоре - в вас мільйони підписників. Проведіть інтернет-опитування і спростуйте цю зелену ×ерню про віслючі рейтинги, у якій навіть УПЦ не розділена з МПЦ.
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08.05.2025 19:07 Ответить
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08.05.2025 19:07 Ответить
як звично влада намагається тримати громадян України за дурнів
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08.05.2025 19:07 Ответить
Зеленському довіряють майже 60% українців
=================
...а інші 13 % втекло за кордон або втопилося в Тисі.
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08.05.2025 19:08 Ответить
А що вже в Україні вибори? Навіщо всі ці рейтинги? Якщо просто Трампу показати то гаразд.
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08.05.2025 19:08 Ответить
Не зловживайте комами! Серед сотні своїх знайомих знаю лише трьох "запаяних" зебобиків, яким хоч кіл на голові теши, а вони за Зе. Думаю, що реальний рейтинг і до 10-ти відсотків не дотягує.
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08.05.2025 19:10 Ответить
дуже помиляєшся
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08.05.2025 19:12 Ответить
Опитування відбулося серед членів сімʼї зеленського.
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08.05.2025 19:10 Ответить
ні, серед членів в ОПі...
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08.05.2025 19:19 Ответить
тобто кількість ..анутих поменшилася на 13%?
не вірю!
всі на місці і в нижній стойці на рвануть!
або Залужний єдиний кандідат від опозиції, або ця целена срань форева!
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08.05.2025 19:12 Ответить
Президент без партії?
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08.05.2025 19:16 Ответить
а вона колись була?
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08.05.2025 19:23 Ответить
самое смешное не фейковый рейтинг. смешное то.что все рассуждают правильно,в компании за столом,в коментариях,но почему то голосуют вопреки разуму.
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08.05.2025 19:13 Ответить
А от я гадаю, що на Зеленського покладатися можна: нічого доброго для України він ніколи не зробить - і для сумнівів місця нема.
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08.05.2025 19:13 Ответить
60% "вірять "у "перемогу " ,60 % "довіряють зєлі " може вже досить промивати мізки цією тупою пропагандою ,бо з кацапів смієтесь ,а самі ще дурніші за них.
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08.05.2025 19:16 Ответить
тоді незрозуміло що ж з мобілізацією такі проблеми .. цілих 60% стоять в черзі біля ТЦК для м'ясного руснявого гівнокомандуючого сирка на "славу" Верховної Гниди
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08.05.2025 19:17 Ответить
за зеленського жінки і заброньовані, це і буде 60%
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08.05.2025 19:22 Ответить
Опрос о доверии Зеленскопу проводил Ермак с Татаровым ?
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08.05.2025 19:22 Ответить
Я - ваш вирок. І це було послання не Порошенку
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08.05.2025 19:24 Ответить
 
 