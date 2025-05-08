Зеленскому доверяют почти 60% украинцев, наибольшее доверие — к ВСУ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на май президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 59,8% граждан. Это на 10% меньше, чем в опросе, проведенном в марте 2025 года.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова и Киевским форумом по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно результатам опроса, полностью президенту доверяют 17,1% украинцев, скорее доверяют - 42,7%.

В то же время совсем не доверяют Зеленскому 13,7% украинцев, скорее не доверяют - 19,4% из числа опрошенных граждан. Еще 7,1% заявили, что им трудно ответить на этот вопрос.

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Также у украинцев спросили, каким социальным институтам больше всего доверяют во время войны:

Вооруженным силам доверяют 92,7%;

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 88,2%;

волонтерским организациям - 82,2%;

добровольческим отрядам - 80,2%;

Нацгвардии - 78,8%;

Госпогранслужбе - 77,6%

Министерству обороны Украины - 65,6%,

Службе безопасности Украины - 64,5%

церкви - 63,5%

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