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Зеленскому доверяют почти 60% украинцев, наибольшее доверие — к ВСУ, - опрос. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на май президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 59,8% граждан. Это на 10% меньше, чем в опросе, проведенном в марте 2025 года.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова и Киевским форумом по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно результатам опроса, полностью президенту доверяют 17,1% украинцев, скорее доверяют - 42,7%.
В то же время совсем не доверяют Зеленскому 13,7% украинцев, скорее не доверяют - 19,4% из числа опрошенных граждан. Еще 7,1% заявили, что им трудно ответить на этот вопрос.
Также у украинцев спросили, каким социальным институтам больше всего доверяют во время войны:
- Вооруженным силам доверяют 92,7%;
- Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 88,2%;
- волонтерским организациям - 82,2%;
- добровольческим отрядам - 80,2%;
- Нацгвардии - 78,8%;
- Госпогранслужбе - 77,6%
- Министерству обороны Украины - 65,6%,
- Службе безопасности Украины - 64,5%
- церкви - 63,5%
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+19 Oleg Zaporogec
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«Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й статистика» (англ. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics) - крилатий вислів, який ми згадали з нагоди всесвітнього Дня статистики, що відзначається 20 жовтня.
НАХ!
паніка! треба щось вигадувати.
питання, чи встигне втекти чи заховатися в сбу у малюка?
до речі, подоляк починає лажати.
вкид був розрахований на голосування ради про копалини. типу, бачите, зе!гундоса рада підтримує у повному складі.
і знову мимо!
стерненко не прокатив. запускайте безуглу.
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...а інші 13 % втекло за кордон або втопилося в Тисі.
не вірю!
всі на місці і в нижній стойці на рвануть!
або Залужний єдиний кандідат від опозиції, або ця целена срань форева!