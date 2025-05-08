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Новости Опрос о войне КМИС
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60% украинцев верят в военную победу Украины, - опрос

украинцы,несокрушимость

Четвертый год полномасштабного российского вторжения истощает украинское общество, но оно оставляет непоколебимую стойкость и веру в победу.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова и Киевским форумом по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Опрос показал, что 60,6% украинцев верят в военную победу Украины. При этом почти 30% опрошенных отмечают подавленное настроение, но считают демократию наиболее желательным типом государственного устройства (61,2%).

Согласно результатам, украинцы не готовы уступить ни территории, ни прозападный вектор развития страны. Большинство считают, что для достижения мира необходимо полное освобождение территорий Украины от российских войск. Также значительная часть респондентов (77,4%) считает, что Украина сможет победить при условии поддержки Западными партнерами.

Эксперты отмечают, что главными опорами для украинцев являются армия, союзники и победа. Доверие к ВСУ составляет 88,1%, а президент Украины, как Верховный главнокомандующий, пользуется значительной поддержкой среди населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 47% украинцев ожидают позитива от соглашения о недрах с США, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

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опрос (2836) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+15
Мабуть зараз великі чергі в ТЦК. Адже це має бути для цих "віруючих" головним храмом......
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08.05.2025 17:08
+12
Так тримати! Кожен такий коментар на метр наближає нас до кордонів на 1 метр!
Тримаймо інформаційний фронт!

А в окопі нехай воює бусифікований Микола, у нас свій фронт!
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08.05.2025 17:38
+12
99% українців не вірять опитуванням - опитування.
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08.05.2025 17:47
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Правила форума Совет форумчан
И надо сказать что на это есть ВСЕ основания.
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08.05.2025 17:02 Ответить
Все вірно. Головне показати високий дух в опитуваннях. Нехай тремтять кацапи.
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08.05.2025 17:13 Ответить
За Фройдом пробилася твоя меншовартість - ти надто залежний від думки кацапських під@рів.
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08.05.2025 17:50 Ответить
Кацапи так злякались ,що обісрались ,може вже досить цього пропагандистського побідобісся , яке на початку війни вигадав люся абдрістовіч ,який цілодобово на гівномарафоні розповідав що за два тижні війна закінчиться.
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08.05.2025 18:11 Ответить
А "значною" - це 28-32%?
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08.05.2025 17:03 Ответить
Засекретили "о×уєнний" рейтинг Віслюка. ))
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08.05.2025 17:52 Ответить
Може вони ще і знають як перемогти весь останній час відступаючи
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08.05.2025 17:07 Ответить
Мабуть зараз великі чергі в ТЦК. Адже це має бути для цих "віруючих" головним храмом......
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08.05.2025 17:08 Ответить
100% опитаних - жінки,пенсіонери, мають бронь або відстрочку від мобілізації і живуть дуже далеко від лінії фронту
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08.05.2025 17:50 Ответить
Це ти в ×уйловській методичці вичитав чи просто з дупи вийняв?
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08.05.2025 17:59 Ответить
Навіщо далеко ходити. Поспостерігайте хто на форумі Цензора найбільший патріот і яструб
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08.05.2025 18:02 Ответить
Ти зараз якусь ×уйню написав.
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08.05.2025 18:43 Ответить
Шо в моємо пості пану не зрозуміло?
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08.05.2025 18:46 Ответить
Навіщо мені заглиблюватися у ×уйню, а надто я в вас нічого не питав? ))
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08.05.2025 18:50 Ответить
З дупи витягли це опитування і таких як ти ботів.
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08.05.2025 18:04 Ответить
Тобто, судячи з відповіді, ти не просто вийняв з дупи - а там же знаходиться і твій розумовий центр. ))
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08.05.2025 18:41 Ответить
А що опитування вважало за перемогу ?
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08.05.2025 17:09 Ответить
Україна вже виграла цю війну і повинна довести її до кінця визволивши усі свої території!
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08.05.2025 17:16 Ответить
Так тримати! Кожен такий коментар на метр наближає нас до кордонів на 1 метр!
Тримаймо інформаційний фронт!

А в окопі нехай воює бусифікований Микола, у нас свій фронт!
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08.05.2025 17:38 Ответить
Що, обісранцю кімнатний, закортіло пороздавати вказівки з-попід спідниці?
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08.05.2025 17:55 Ответить
Та куди мені там до смілих вояків чужими руками, так сміливо воювати в комментарях, як нафронтникі, я не невчений
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08.05.2025 18:04 Ответить
А триндиш, як найпотужніший з броневичка у льоху. )) Розумні обісранці сидять мовчки і не відблискують. ))
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08.05.2025 18:47 Ответить
Ну тут вопрос в самом определении термина. Можно определять как "границы 91 года", а можно как "имеем то что имеем". Если учесть в какой ситуации Украина вступила не по своей воле в войну - то то что есть сейчас - если уж не победа, но точно не поражение.
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08.05.2025 17:17 Ответить
А щоденні звіти Діпстейт ці замріяні бачили?

Чи опитування проводили виключно у дурках та серед аудиторії Арестовича Телемарафона?
Купальник та чашка кави у Ялті за 3 роки не натерли ляшки цим віруючим?
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08.05.2025 17:31 Ответить
Ну ,а что на тех картах? Да,теряем территории , но при этом уже разбили всю группировку на Покровске , они не могут наступать. Хотя еще полгода назад никто в это не верил
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08.05.2025 17:40 Ответить
Если грамотно воевать и беречь солдат ,победить вполне возможно ,нанося потери оркам 1 к 8,или 1 к 10. Но должны быть грамотные комбаты
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08.05.2025 17:38 Ответить
Зброю необхідно а не тільки комбатів, комбати винищувач зіб'ють може чи ракету по оркам запустять, ну і укріплення...
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08.05.2025 17:47 Ответить
Без технологического превосходства и господства в воздухе невозможно наносить противнику потери такого масштаба
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08.05.2025 19:01 Ответить
Вимкни тєлємарахвон.
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08.05.2025 19:08 Ответить
99% українців не вірять опитуванням - опитування.
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08.05.2025 17:47 Ответить
Який відсоток серед молодих, фізично здорових придатних?
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08.05.2025 17:47 Ответить
Задовбали ви вже цими фейковими "опитуваннями ", наш рідний нарід одне думає ,друге каже ,а третє робить . До речі ,а чому ж я не бачу черги в тцк з 60% "перемогобісів" ?
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08.05.2025 18:07 Ответить
Так і є. 80% населення, що ще залишилось в Україні - жінки, діти, пенси та різна броньована нечисть. Тобто ті, що воювати самі ніколи не підуть. Звісно, що вони вірять в перемогу і однозначно за війну до кордонів 91-го.
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08.05.2025 19:12 Ответить
До речі ,що до "кордонів 91 року " ,в мене питання - кордонів 1991року якої держави ? ,бо до грудня 1991 року ще існував ссср ,може то його кордони ?
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08.05.2025 19:19 Ответить
 
 