60% украинцев верят в военную победу Украины, - опрос

Четвертый год полномасштабного российского вторжения истощает украинское общество, но оно оставляет непоколебимую стойкость и веру в победу.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова и Киевским форумом по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Опрос показал, что 60,6% украинцев верят в военную победу Украины. При этом почти 30% опрошенных отмечают подавленное настроение, но считают демократию наиболее желательным типом государственного устройства (61,2%).

Согласно результатам, украинцы не готовы уступить ни территории, ни прозападный вектор развития страны. Большинство считают, что для достижения мира необходимо полное освобождение территорий Украины от российских войск. Также значительная часть респондентов (77,4%) считает, что Украина сможет победить при условии поддержки Западными партнерами.

Эксперты отмечают, что главными опорами для украинцев являются армия, союзники и победа. Доверие к ВСУ составляет 88,1%, а президент Украины, как Верховный главнокомандующий, пользуется значительной поддержкой среди населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 47% украинцев ожидают позитива от соглашения о недрах с США, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА