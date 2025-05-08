60% українців вірять у військову перемогу України, - опитування
Четвертий рік повномасштабного російського вторгнення виснажує українське суспільство, але воно залишає непохитну стійкість і віру в перемогу.
Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова і Київським безпековим форумом, інформує Цензор.НЕТ.
Опитування показало, що 60,6% українців вірять у військову перемогу України. При цьому майже 30% опитаних відзначають пригнічений настрій, але вважають демократію найбільш бажаним типом державного устрою (61,2%).
Згідно з результатами, українці не готові поступитися ні територіями, ні прозахідним вектором розвитку країни. Більшість вважають, що для досягнення миру необхідне повне звільнення територій України від російських військ. Також значна частина респондентів (77,4%) вважає, що Україна зможе перемогти за умови підтримки Західними партнерами.
Експерти відзначають, що головними опорами для українців є армія, союзники та перемога. Довіра до ЗСУ становить 88,1%, а президент України як Верховний головнокомандувач має значну підтримку серед населення.
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