60% українців вірять у військову перемогу України, - опитування

Четвертий рік повномасштабного російського вторгнення виснажує українське суспільство, але воно залишає непохитну стійкість і віру в перемогу.

Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова і Київським безпековим форумом, інформує Цензор.НЕТ.

Опитування показало, що 60,6% українців вірять у військову перемогу України. При цьому майже 30% опитаних відзначають пригнічений настрій, але вважають демократію найбільш бажаним типом державного устрою (61,2%).

Згідно з результатами, українці не готові поступитися ні територіями, ні прозахідним вектором розвитку країни. Більшість вважають, що для досягнення миру необхідне повне звільнення територій України від російських військ. Також значна частина респондентів (77,4%) вважає, що Україна зможе перемогти за умови підтримки Західними партнерами.

Експерти відзначають, що головними опорами для українців є армія, союзники та перемога. Довіра до ЗСУ становить 88,1%, а президент України як Верховний головнокомандувач має значну підтримку серед населення.

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