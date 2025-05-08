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Новини Опитування про війну в Україні
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60% українців вірять у військову перемогу України, - опитування

українці,незламність

Четвертий рік повномасштабного російського вторгнення виснажує українське суспільство, але воно залишає непохитну стійкість і віру в перемогу.

Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова і Київським безпековим форумом, інформує Цензор.НЕТ.

Опитування показало, що 60,6% українців вірять у військову перемогу України. При цьому майже 30% опитаних відзначають пригнічений настрій, але вважають демократію найбільш бажаним типом державного устрою (61,2%).

Згідно з результатами, українці не готові поступитися ні територіями, ні прозахідним вектором розвитку країни. Більшість вважають, що для досягнення миру необхідне повне звільнення територій України від російських військ. Також значна частина респондентів (77,4%) вважає, що Україна зможе перемогти за умови підтримки Західними партнерами.

Експерти відзначають, що головними опорами для українців є армія, союзники та перемога. Довіра до ЗСУ становить 88,1%, а президент України як Верховний головнокомандувач має значну підтримку серед населення.

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Автор: 

опитування (1947) війна в Україні (4207)


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Топ коментарі
+13
Мабуть зараз великі чергі в ТЦК. Адже це має бути для цих "віруючих" головним храмом......
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08.05.2025 17:08
+10
Так тримати! Кожен такий коментар на метр наближає нас до кордонів на 1 метр!
Тримаймо інформаційний фронт!

А в окопі нехай воює бусифікований Микола, у нас свій фронт!
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08.05.2025 17:38
+8
99% українців не вірять опитуванням - опитування.
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08.05.2025 17:47
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И надо сказать что на это есть ВСЕ основания.
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08.05.2025 17:02 Відповісти
Все вірно. Головне показати високий дух в опитуваннях. Нехай тремтять кацапи.
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08.05.2025 17:13 Відповісти
Ну если ты упал духом, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает, то это совершено никак ни ставит под сомнение объективность данного опроса, говорить можешь исключительно сам за себя.
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08.05.2025 17:19 Відповісти
За Фройдом пробилася твоя меншовартість - ти надто залежний від думки кацапських під@рів.
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08.05.2025 17:50 Відповісти
Кацапи так злякались ,що обісрались ,може вже досить цього пропагандистського побідобісся , яке на початку війни вигадав люся абдрістовіч ,який цілодобово на гівномарафоні розповідав що за два тижні війна закінчиться.
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08.05.2025 18:11 Відповісти
А "значною" - це 28-32%?
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08.05.2025 17:03 Відповісти
Засекретили "о×уєнний" рейтинг Віслюка. ))
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08.05.2025 17:52 Відповісти
Може вони ще і знають як перемогти весь останній час відступаючи
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08.05.2025 17:07 Відповісти
Мабуть зараз великі чергі в ТЦК. Адже це має бути для цих "віруючих" головним храмом......
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08.05.2025 17:08 Відповісти
100% опитаних - жінки,пенсіонери, мають бронь або відстрочку від мобілізації і живуть дуже далеко від лінії фронту
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08.05.2025 17:50 Відповісти
Це ти в ×уйловській методичці вичитав чи просто з дупи вийняв?
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08.05.2025 17:59 Відповісти
Навіщо далеко ходити. Поспостерігайте хто на форумі Цензора найбільший патріот і яструб
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08.05.2025 18:02 Відповісти
З дупи витягли це опитування і таких як ти ботів.
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08.05.2025 18:04 Відповісти
А що опитування вважало за перемогу ?
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08.05.2025 17:09 Відповісти
Україна вже виграла цю війну і повинна довести її до кінця визволивши усі свої території!
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08.05.2025 17:16 Відповісти
Так тримати! Кожен такий коментар на метр наближає нас до кордонів на 1 метр!
Тримаймо інформаційний фронт!

А в окопі нехай воює бусифікований Микола, у нас свій фронт!
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08.05.2025 17:38 Відповісти
Що, обісранцю кімнатний, закортіло пороздавати вказівки з-попід спідниці?
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08.05.2025 17:55 Відповісти
Та куди мені там до смілих вояків чужими руками, так сміливо воювати в комментарях, як нафронтникі, я не невчений
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08.05.2025 18:04 Відповісти
Ну тут вопрос в самом определении термина. Можно определять как "границы 91 года", а можно как "имеем то что имеем". Если учесть в какой ситуации Украина вступила не по своей воле в войну - то то что есть сейчас - если уж не победа, но точно не поражение.
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08.05.2025 17:17 Відповісти
А щоденні звіти Діпстейт ці замріяні бачили?

Чи опитування проводили виключно у дурках та серед аудиторії Арестовича Телемарафона?
Купальник та чашка кави у Ялті за 3 роки не натерли ляшки цим віруючим?
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08.05.2025 17:31 Відповісти
Ну ,а что на тех картах? Да,теряем территории , но при этом уже разбили всю группировку на Покровске , они не могут наступать. Хотя еще полгода назад никто в это не верил
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08.05.2025 17:40 Відповісти
Если грамотно воевать и беречь солдат ,победить вполне возможно ,нанося потери оркам 1 к 8,или 1 к 10. Но должны быть грамотные комбаты
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08.05.2025 17:38 Відповісти
Зброю необхідно а не тільки комбатів, комбати винищувач зіб'ють може чи ракету по оркам запустять, ну і укріплення...
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08.05.2025 17:47 Відповісти
99% українців не вірять опитуванням - опитування.
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08.05.2025 17:47 Відповісти
Який відсоток серед молодих, фізично здорових придатних?
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08.05.2025 17:47 Відповісти
Задовбали ви вже цими фейковими "опитуваннями ", наш рідний нарід одне думає ,друге каже ,а третє робить . До речі ,а чому ж я не бачу черги в тцк з 60% "перемогобісів" ?
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08.05.2025 18:07 Відповісти
 
 