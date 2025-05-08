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Зеленському довіряють майже 60% українців, найбільша довіра – до ЗСУ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Станом на травень президенту України Володимиру Зеленському довіряють 59,8% громадян. Це на 10% менше, ніж в опитуванні, проведеному в березні 2025 року.

Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова і Київським безпековим форумом, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитуванням, повністю президенту довіряють 17,1% українців, радше довіряють – 42,7%.

Водночас зовсім не довіряють Зеленському 13,7% українців, радше не довіряють – 19,4% з-поміж опитаних громадян. Ще 7,1% заявили, що їм важко відповісти на це запитання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 60% українців вірять у військову перемогу України, - опитування

Також в українців запитали, яким соціальним інститутам найбільше довіряють під час війни:

  • Збройним силам довіряють 92,7%;
  • Державній службі з надзвичайних ситуацій — 88,2%;
  • волонтерським організаціям — 82,2%;
  • добровольчим загонам — 80,2%;
  • Нацгвардії — 78,8%;
  • Держприкордонслужбі — 77,6%
  • Міністерству оборони України — 65,6%,
  • Службі безпеки України — 64,5%
  • церкві — 63,5%

Рейтинг Зеленського: довіра українців до президента

Також читайте: Вдвічі більше американців вважають диктатором Трампа, а не Зеленського, - опитування

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) опитування (1947) рейтинг (1655)


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Топ коментарі
+48
Тільки недолугі ідіоти довіряють брехливому блазню
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08.05.2025 18:56
+33
Самим ще не набридло брехати?
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08.05.2025 18:55
+22
Цензоре - в вас мільйони підписників. Проведіть інтернет-опитування і спростуйте цю зелену ×ерню про віслючі рейтинги, у якій навіть УПЦ не розділена з МПЦ.
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08.05.2025 19:07
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як на мене, то мудрий нарід може і в друге обрати Боневтіка
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08.05.2025 18:59 Відповісти
я абсолютно довіряю ЗЄлєнському за:

- здачу Чонгара та Перекопу, завдяки чому кацапи вже опівдні були під Херсоном, а через кілька днів зайшли в тил Маріуполя
- здачу північного Київського напрямку
- "екстрадицію" захисників Маріуполя,
- -зняття Генерала Залужного і всього Генштабу ЗСУ...

в мене стільки "довіри" до ЗЄлєнського, що не вистачить на цілий Майдан.....

.
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08.05.2025 20:39 Відповісти
Самим ще не набридло брехати?
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08.05.2025 18:55 Відповісти
Міністерству оборони України, умерову та Ко, довіряють 65,6% опитуваних.
Щось з цим опитуванням не так.
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08.05.2025 19:37 Відповісти
****** на нам *******
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08.05.2025 19:48 Відповісти
Тільки недолугі ідіоти довіряють брехливому блазню
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08.05.2025 18:56 Відповісти
ай Разюмкофф, ай мала.ець
«Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й статистика» (англ. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics) - крилатий вислів, який ми згадали з нагоди всесвітнього Дня статистики, що відзначається 20 жовтня.
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08.05.2025 19:16 Відповісти
Та в тому опитуванні похибка становить сто відсотків!
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08.05.2025 19:33 Відповісти
147%.
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08.05.2025 20:10 Відповісти
???
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08.05.2025 18:56 Відповісти
Самий тоний результат дадуть вибори.Зараз можно казати що завгодно,все рівно немае підтвердження. Так що вибори покажуть,це правда чи брехня.
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08.05.2025 18:58 Відповісти
Шустер за месяц при свободе слови уронил рейтинг Зели до 10% перед войной
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08.05.2025 20:12 Відповісти
отже як завтра вибори, то знов оберуть Незломного та потужного ?
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08.05.2025 18:58 Відповісти
оберуть ті, кого не бусифіковують, а таких поки більшість
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08.05.2025 19:00 Відповісти
брехня 147 %
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08.05.2025 18:59 Відповісти
Де межа між "повністю і радше"?
НАХ!
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08.05.2025 18:59 Відповісти
Почалося)
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08.05.2025 18:59 Відповісти
через три тижні зе!лідар піде на другий необраний рік.
паніка! треба щось вигадувати.
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08.05.2025 19:04 Відповісти
вважаю це перемогою демократії!
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08.05.2025 19:37 Відповісти
Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що йому довіряють 70% жителів країни.
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08.05.2025 19:00 Відповісти
як тільки в країні відмінять військовий стан, подивимось ц повний зріст на довіру до зе!гніди.
питання, чи встигне втекти чи заховатися в сбу у малюка?
до речі, подоляк починає лажати.
вкид був розрахований на голосування ради про копалини. типу, бачите, зе!гундоса рада підтримує у повному складі.
і знову мимо!
стерненко не прокатив. запускайте безуглу.
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08.05.2025 19:03 Відповісти
СМІХ ТА Й ГОДІ....
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08.05.2025 19:05 Відповісти
А я вірю в рці 60%.Просто вівю в тупість українців що дорослішати не хочуть а досі вірять і чекають дива
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08.05.2025 19:06 Відповісти
це опитування в дурці проводили чи серед шалав дєрьмака ?
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08.05.2025 19:06 Відповісти
Українська 'соціологія', як інструмент маніпуляції. https://link.medium.com/QijazVileKb
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08.05.2025 19:06 Відповісти
Цензоре - в вас мільйони підписників. Проведіть інтернет-опитування і спростуйте цю зелену ×ерню про віслючі рейтинги, у якій навіть УПЦ не розділена з МПЦ.
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08.05.2025 19:07 Відповісти
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08.05.2025 19:07 Відповісти
як звично влада намагається тримати громадян України за дурнів
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08.05.2025 19:07 Відповісти
Зеленському довіряють майже 60% українців
=================
...а інші 13 % втекло за кордон або втопилося в Тисі.
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08.05.2025 19:08 Відповісти
А що вже в Україні вибори? Навіщо всі ці рейтинги? Якщо просто Трампу показати то гаразд.
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08.05.2025 19:08 Відповісти
Не зловживайте комами! Серед сотні своїх знайомих знаю лише трьох "запаяних" зебобиків, яким хоч кіл на голові теши, а вони за Зе. Думаю, що реальний рейтинг і до 10-ти відсотків не дотягує.
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08.05.2025 19:10 Відповісти
дуже помиляєшся
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08.05.2025 19:12 Відповісти
Опитування відбулося серед членів сімʼї зеленського.
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08.05.2025 19:10 Відповісти
ні, серед членів в ОПі...
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08.05.2025 19:19 Відповісти
Вся ботоферма проголосувала.
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08.05.2025 20:13 Відповісти
тобто кількість ..анутих поменшилася на 13%?
не вірю!
всі на місці і в нижній стойці на рвануть!
або Залужний єдиний кандідат від опозиції, або ця целена срань форева!
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08.05.2025 19:12 Відповісти
Президент без партії?
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08.05.2025 19:16 Відповісти
а вона колись була?
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08.05.2025 19:23 Відповісти
Своєї партії в Залужного звісно, що не було і поки що Залужний у команді Зеленського. Я про те, що ще невідомо хто може в'їхати у владу на плечах Залужного.
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08.05.2025 19:28 Відповісти
ви ж за президента, тобто бубу?
ні - там нічого ніколи не було.
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08.05.2025 19:46 Відповісти
самое смешное не фейковый рейтинг. смешное то.что все рассуждают правильно,в компании за столом,в коментариях,но почему то голосуют вопреки разуму.
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08.05.2025 19:13 Відповісти
А от я гадаю, що на Зеленського покладатися можна: нічого доброго для України він ніколи не зробить - і для сумнівів місця нема.
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08.05.2025 19:13 Відповісти
60% "вірять "у "перемогу " ,60 % "довіряють зєлі " може вже досить промивати мізки цією тупою пропагандою ,бо з кацапів смієтесь ,а самі ще дурніші за них.
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08.05.2025 19:16 Відповісти
тоді незрозуміло що ж з мобілізацією такі проблеми .. цілих 60% стоять в черзі біля ТЦК для м'ясного руснявого гівнокомандуючого сирка на "славу" Верховної Гниди
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08.05.2025 19:17 Відповісти
за зеленського жінки і заброньовані, це і буде 60%
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08.05.2025 19:22 Відповісти
Опрос о доверии Зеленскопу проводил Ермак с Татаровым ?
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08.05.2025 19:22 Відповісти
Я - ваш вирок. І це було послання не Порошенку
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08.05.2025 19:24 Відповісти
Близько 42% респондентів схвалили діяльність Трампа на посаді президента, що нижче за показник 43% в опитуванні, проведеному трьома тижнями раніше, і 47% у перші години після його інавгурації 20 січня.Зеленському довіряють майже 60% українців, найбільша довіра - до ЗСУ, - опитування. Джерело: https://censor.net/ua/p3551177, У Зеленського рейтин вище в півтора рази ніж у Трампа не зважаючі на величезні втрати в країні під час війни, а Трамп по суті нічого поганого для Америки не зробив.- Парадокс.
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08.05.2025 19:26 Відповісти
Чому саме довіряють?
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08.05.2025 19:33 Відповісти
Слабак! Путіну 146% довіряють!
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08.05.2025 19:35 Відповісти
Вновь вечерний квартал...!
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08.05.2025 19:37 Відповісти
Чергова маячня, про якусь «довіру» до зеленського, з часу його зради вагнергейта та Оманського лижного пробігу, до літака патрушева миколи?!!
Кажіть і ви, діду….
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08.05.2025 19:37 Відповісти
якщо придивитися уважно то видно що це опитування хоча і правдиве але воно заказне бо маніпулює цифрами та термінами.
нікого не цікавить чи довіряють люди зеленському.
всіх цікавить скільки проголосують за нього і скільки за умовного залужного.
ось що цікаво.
а цифри про довіру то більше про чаушеску та каддафі - довіра максимальна але наступного дня щось пішло не так.
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08.05.2025 19:43 Відповісти
Так сама наведена інфографіка свідчить, що питання довіри було до інституту президента, а не конкретно до особи Зеленського!

А це дві великих різниці!
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08.05.2025 19:44 Відповісти
Четвертий рік зносять Україну, мільйони обездолених, сотні тисяч інвалідів, сиріт-дітей і сиріт-батьків... А до цих імбіцилів досі не дійшло, хто розмінував Чонгар і Маріупіль, хто відвів війська з півночі, хто перед нападом проігнорував 57 попереджень про напад, хто краде на крові солдат, людей, дітей... І всі ці кретини припруться на вибори...
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08.05.2025 19:53 Відповісти
"І всі ці кретини припруться на вибори." - навіть не сумнівайтесь
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08.05.2025 20:00 Відповісти
А скільки відсотків довіри до (мусорів) поліції?
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08.05.2025 19:54 Відповісти
Це хіба що в тій реальності, яка допомагає мародерити.
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08.05.2025 19:57 Відповісти
А чогож у мене ніхто нічого не питав ?
Скільки сожна нас тримати за лохів.!!!
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08.05.2025 19:57 Відповісти
Просте запитання ? Тут вся країна.Кого опитували і хто за Зелю ? Я проти.
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08.05.2025 20:04 Відповісти
Ну 6% це не так і багато
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08.05.2025 20:05 Відповісти
Пиз...шь!!! 4% рейтинг бениного Оманского Нарика!!!
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08.05.2025 20:11 Відповісти
разумок, хорош пи.деть.
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08.05.2025 20:17 Відповісти
Самое главное - шо будет не в ОП, а в Раде. У нас голова ВР самый главный в стране, а не президент. А в этот раз не то. что монобольшинства не будет, может даже Слуга Народа 5% не набрать.
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08.05.2025 20:24 Відповісти
Дивує що народ нічому не вчится ? майже 60% довіряють тому хто не готував країну до війни і за здачу Півдня ,понад 65% довіряють міністерству оборони це за корупційні скандали і браковані ********** і бездіяльність Умерова,понад 60% довіряють церкві це включно з упц мп ?
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08.05.2025 20:26 Відповісти
Мильойны "ухилянтив" и их родычи подтверждают аутентичнисть опроса.
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08.05.2025 20:31 Відповісти
 
 