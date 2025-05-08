Зеленському довіряють майже 60% українців, найбільша довіра – до ЗСУ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Станом на травень президенту України Володимиру Зеленському довіряють 59,8% громадян. Це на 10% менше, ніж в опитуванні, проведеному в березні 2025 року.

Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова і Київським безпековим форумом, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитуванням, повністю президенту довіряють 17,1% українців, радше довіряють – 42,7%.

Водночас зовсім не довіряють Зеленському 13,7% українців, радше не довіряють – 19,4% з-поміж опитаних громадян. Ще 7,1% заявили, що їм важко відповісти на це запитання.

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Також в українців запитали, яким соціальним інститутам найбільше довіряють під час війни:

Збройним силам довіряють 92,7%;

Державній службі з надзвичайних ситуацій — 88,2%;

волонтерським організаціям — 82,2%;

добровольчим загонам — 80,2%;

Нацгвардії — 78,8%;

Держприкордонслужбі — 77,6%

Міністерству оборони України — 65,6%,

Службі безпеки України — 64,5%

церкві — 63,5%

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