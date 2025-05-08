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Зеленському довіряють майже 60% українців, найбільша довіра – до ЗСУ, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Станом на травень президенту України Володимиру Зеленському довіряють 59,8% громадян. Це на 10% менше, ніж в опитуванні, проведеному в березні 2025 року.
Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова і Київським безпековим форумом, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами опитуванням, повністю президенту довіряють 17,1% українців, радше довіряють – 42,7%.
Водночас зовсім не довіряють Зеленському 13,7% українців, радше не довіряють – 19,4% з-поміж опитаних громадян. Ще 7,1% заявили, що їм важко відповісти на це запитання.
Також в українців запитали, яким соціальним інститутам найбільше довіряють під час війни:
- Збройним силам довіряють 92,7%;
- Державній службі з надзвичайних ситуацій — 88,2%;
- волонтерським організаціям — 82,2%;
- добровольчим загонам — 80,2%;
- Нацгвардії — 78,8%;
- Держприкордонслужбі — 77,6%
- Міністерству оборони України — 65,6%,
- Службі безпеки України — 64,5%
- церкві — 63,5%
Топ коментарі
+48 Oleg Zaporogec
показати весь коментар08.05.2025 18:56
+33 Oleksii Magas
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+22 Андрій Руденко #570436
показати весь коментар08.05.2025 19:07
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- здачу Чонгара та Перекопу, завдяки чому кацапи вже опівдні були під Херсоном, а через кілька днів зайшли в тил Маріуполя
- здачу північного Київського напрямку
- "екстрадицію" захисників Маріуполя,
- -зняття Генерала Залужного і всього Генштабу ЗСУ...
в мене стільки "довіри" до ЗЄлєнського, що не вистачить на цілий Майдан.....
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Щось з цим опитуванням не так.
«Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й статистика» (англ. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics) - крилатий вислів, який ми згадали з нагоди всесвітнього Дня статистики, що відзначається 20 жовтня.
НАХ!
паніка! треба щось вигадувати.
питання, чи встигне втекти чи заховатися в сбу у малюка?
до речі, подоляк починає лажати.
вкид був розрахований на голосування ради про копалини. типу, бачите, зе!гундоса рада підтримує у повному складі.
і знову мимо!
стерненко не прокатив. запускайте безуглу.
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...а інші 13 % втекло за кордон або втопилося в Тисі.
не вірю!
всі на місці і в нижній стойці на рвануть!
або Залужний єдиний кандідат від опозиції, або ця целена срань форева!
ні - там нічого ніколи не було.
Кажіть і ви, діду….
нікого не цікавить чи довіряють люди зеленському.
всіх цікавить скільки проголосують за нього і скільки за умовного залужного.
ось що цікаво.
а цифри про довіру то більше про чаушеску та каддафі - довіра максимальна але наступного дня щось пішло не так.
А це дві великих різниці!
Скільки сожна нас тримати за лохів.!!!