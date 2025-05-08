Зеленський про ратифікацію угоди про копалини: Як ми й домовлялись з Трампом, угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та США
Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про створення спільного інвестиційного фонду відкриває нову сторінку відносин між Україною та Сполученими Штатами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
"Вдячний усім у нашій команді, хто готував угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами, і кожному, хто її підтримав. Дякую всім 338 депутатам, які проголосували за угоду. Розраховую, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в мій Офіс. Юридичні процедури будуть завершені, і зможемо почати створення фонду", - написав Зеленський.
Він зазначив, що "такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було".
"Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток. Як ми й домовлялися з Президентом Трампом, угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та Сполученими Штатами", - резюмував президент.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.
На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.
8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо створення інвестиційного фонду.
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