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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Зеленський про ратифікацію угоди про копалини: Як ми й домовлялись з Трампом, угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та США

Президент Зеленський прокоментував ратифікацію угоди зі США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про створення спільного інвестиційного фонду відкриває нову сторінку відносин між Україною та Сполученими Штатами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Вдячний усім у нашій команді, хто готував угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами, і кожному, хто її підтримав. Дякую всім 338 депутатам, які проголосували за угоду. Розраховую, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в мій Офіс. Юридичні процедури будуть завершені, і зможемо почати створення фонду", - написав Зеленський.

Він зазначив, що "такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було". 

"Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток. Як ми й домовлялися з Президентом Трампом, угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та Сполученими Штатами", - резюмував президент.

Також читайте: Зеленському довіряють майже 60% українців, найбільша довіра – до ЗСУ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо створення інвестиційного фонду.

Також читайте: Контроль за надрами залишиться за народом України, - Свириденко

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) ратифікація (268) угода (676) США (23085)


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Топ коментарі
+1
Трамп знає, що з ним домовлялися?
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08.05.2025 19:16
+1
Найулюбленіша порноактриса трампа...
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08.05.2025 19:18
+1
Це гарантія безпеки.Правда тільки твлєї з єрмаком безпеки
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08.05.2025 19:26
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Трамп знає, що з ним домовлялися?
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08.05.2025 19:16 Відповісти
Найулюбленіша порноактриса трампа...
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08.05.2025 19:18 Відповісти
А в перспективі мільярдліть які можливості відкриваються вперше у світі!
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08.05.2025 19:18 Відповісти
Це гарантія безпеки.Правда тільки твлєї з єрмаком безпеки
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08.05.2025 19:26 Відповісти
Тебе не сторінкою по морді битимуть, а бракованими мінами і розмінованою цеглою.
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08.05.2025 19:29 Відповісти
Про...рав демографію, території тепер і геологію. Пархатий могильщик України.
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08.05.2025 19:32 Відповісти
""такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было". Дааа.... многие торголвали УКраиной в розницу...НО продать ее оптом за стекляные бусы - такого точно еще не было...И Украины уже нет. Есть две колонии : лысая и рыжая... ПО договору о создании фонда , о котором стесняются сказать, что он бессрочный и из него нет выхода вовеки веков... Как примерно Французской Гвинее из Франции...
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08.05.2025 19:36 Відповісти
Чиє би мичало ...а твоє би мовчало !!
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08.05.2025 19:37 Відповісти
А чому Сенат не ратифікує? Ні до чого. Це не міждержавний договір. А економічна угода про господарювання. Та ще й рамкова. А шоу Зеленского з "необхідна термінова ратифікація", це звично здриснути від відповідальності. Я тут ні при чому! Це все Рада прийняла!!!
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08.05.2025 20:18 Відповісти
А згадайте хоть за щось зЄ був відповідальним?
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08.05.2025 20:23 Відповісти
 
 