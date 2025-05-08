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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Мерц запевнив Зеленського в продовженні підтримки України

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Хороша, детальна розмова з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Ще раз привітав з обранням на посаду й побажав успіхів. Розраховуємо, що Німеччина продовжить відігравати одну з ключових ролей у підтримці України, для захисту наших людей зараз і для відновлення країни після закінчення війни", - розповів Зеленський.

Він підкреслив, що є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною, і "ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей".

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"Обговорили перспективи співпраці. Пан канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути. Дякую! Також говорили про те, як зробити дипломатію ще більш змістовною. Будемо працювати разом заради достойного миру. Плануємо графік контактів на найближчий час. Дякую за підтримку з боку Німеччини в захисті життів наших людей і міжнародного права", - зазначив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Мерц Фрідріх (87)


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Сподіваюся, в Мерца міцний імунітет проти зовнішнього словесного проносу.
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08.05.2025 20:48 Відповісти
Сподіваюся що він зрадника Зеленського наставить на шлях правильний. Бо Зеленський як васал Трампа вже Арахамію відправив переговори вести з московитами. Переговори вже там ідуть аж гай шумить. Корчинський повідомив
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08.05.2025 21:04 Відповісти
Україну нехай підтримує, а Зеленського може і на три букви посилати.
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08.05.2025 21:56 Відповісти
 
 