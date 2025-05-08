Мерц запевнив Зеленського в продовженні підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Хороша, детальна розмова з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Ще раз привітав з обранням на посаду й побажав успіхів. Розраховуємо, що Німеччина продовжить відігравати одну з ключових ролей у підтримці України, для захисту наших людей зараз і для відновлення країни після закінчення війни", - розповів Зеленський.

Він підкреслив, що є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною, і "ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей".

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"Обговорили перспективи співпраці. Пан канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути. Дякую! Також говорили про те, як зробити дипломатію ще більш змістовною. Будемо працювати разом заради достойного миру. Плануємо графік контактів на найближчий час. Дякую за підтримку з боку Німеччини в захисті життів наших людей і міжнародного права", - зазначив Зеленський.