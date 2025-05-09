30-денне припинення вогню стане тестом для Путіна, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що 30-денне припинення вогню стане тестом для російського диктатора Путіна на готовність до переговорів щодо тривалого миру.

Про це він заявив на спільній з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це ще одна велика ініціатива президента (Трампа. - Ред.), яка закликає до 30-денного припинення вогню, яке розпочнеться сьогодні. Це буде випробуванням того, наскільки серйозно Путін ставиться до таких угод. Звичайно, не лише сьогодні, яке у Москві святкують як День перемоги, але й у майбутньому - ми побачимо, чи можливо перетворити 30-денне припинення вогню на справжні мирні переговори", - зазначив він.

Мерц наголосив, що "м'яч повністю на боці Москви, ніде більше".

"Ми погоджуємося тут, у Європі, підтримувати Україну, Сполучені Штати також підтримують Україну. Тепер м'яч на боці Москви, і лише там (у Росії. - Ред.) їм потрібно показати, що уряд Росії серйозно налаштований на мир в Україні", - додав канцлер.

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