30-денне припинення вогню стане тестом для Путіна, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що 30-денне припинення вогню стане тестом для російського диктатора Путіна на готовність до переговорів щодо тривалого миру.
Про це він заявив на спільній з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це ще одна велика ініціатива президента (Трампа. - Ред.), яка закликає до 30-денного припинення вогню, яке розпочнеться сьогодні. Це буде випробуванням того, наскільки серйозно Путін ставиться до таких угод. Звичайно, не лише сьогодні, яке у Москві святкують як День перемоги, але й у майбутньому - ми побачимо, чи можливо перетворити 30-денне припинення вогню на справжні мирні переговори", - зазначив він.
Мерц наголосив, що "м'яч повністю на боці Москви, ніде більше".
"Ми погоджуємося тут, у Європі, підтримувати Україну, Сполучені Штати також підтримують Україну. Тепер м'яч на боці Москви, і лише там (у Росії. - Ред.) їм потрібно показати, що уряд Росії серйозно налаштований на мир в Україні", - додав канцлер.
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П.С. Новая война началась в 1512г.
у трампа було 100 днів. Він досягнув 0.0% від прогресу. З росіянами вже ясно - вони ні на що не йдуть, а висувають максималістські вимоги.
але ж ні, вилазить трамп/мерц/<будь-хто> , і заводить шарманку "дамо росіянам тест". Тобто 100 попередніх днів були витрачені марно. Знов всі чекатимуть росіян, і ніхто не додумається допомоги Україні зброєю. Бо давайте спочатку почекаємо росіян
Русня вже погодилась? Інакше виглядає як нагибання на одностороннє припинення вогню Україною.
Або вони тупі або йо****нуті
Ps Спеціально для стада політиків, політологів, журналістів, експердів тощо, що проспали 6 травня...перед "9 травня". Далі буде...