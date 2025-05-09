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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Мерц про перемир’я в Україні: Якщо РФ не погодиться, ми не вагатимемось посилити санкції

Мерц про удар по Сумах

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив Росії запровадженням нових санкцій у разі відмови від тривалого перемир’я в Україні та мирного діалогу.

Про це повідомляє Stern, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник німецького уряду наголосив, що Росія має "нарешті стати на шлях справжніх мирних переговорів". 

"Якщо цього не відбудеться, ми не вагатимемося разом із нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки ще більше посилити санкції", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трампу варто збільшити тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Мерц

Автор: 

перемир’я (968) війна в Україні (4226) Мерц Фрідріх (87)


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Скажуть, що погоджуються.
Посилять наступи і обстріли.
Скажуть, що це все у відповідь на провокації України.
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09.05.2025 12:44 Відповісти
санкції то таке
а от тауруси - то вже щось
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09.05.2025 12:45 Відповісти
Та скільки ви будити нахвалитися ?Надумали-робіть,а пиз діть не мішки тягать.
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09.05.2025 13:05 Відповісти
а як же глибока потужна стурбованість,вже була чи перестрибнули мимо протоколу??
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09.05.2025 13:08 Відповісти
Без стурбованості ніяк.
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09.05.2025 13:48 Відповісти
Найефективнішими санкціями можуть стати лише тауруси та інші далекобійні засоби!
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09.05.2025 13:35 Відповісти
Помітили, що як тільки москалі видихаються і не можуть рухатися далі, західні партнери починають буксувати і замість ракет говорити про санкції?) А як тільки москалі починають прориватися, зразу збільшуються поставки (як було з атакамсами). От і думайте.
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09.05.2025 13:53 Відповісти
А что тут думать, уже давным-давно понятно, что они дают примерно столько, что бы хватало на оборону, не желая эскалировать и военного поражения рф
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09.05.2025 13:57 Відповісти
Весь смуток в тому, що РФ не хоче знищити Захід (що б там по телевізору не розказували), а Захід не хоче знищити РФ. Обидві ці сторони хочуть тільки одне одного присадити, але продовжувати взаємовигідно співіснувати. А справжнім союзником може бути тільки той, кому загрожує те саме, що й тобі самому. От Україні загрожує знищення, а Заходу - ні.
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09.05.2025 14:02 Відповісти
 
 