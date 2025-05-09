Мерц про перемир’я в Україні: Якщо РФ не погодиться, ми не вагатимемось посилити санкції

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив Росії запровадженням нових санкцій у разі відмови від тривалого перемир’я в Україні та мирного діалогу.

Про це повідомляє Stern, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник німецького уряду наголосив, що Росія має "нарешті стати на шлях справжніх мирних переговорів".

"Якщо цього не відбудеться, ми не вагатимемося разом із нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки ще більше посилити санкції", - наголосив він.

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