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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Мерц о перемирии в Украине: Если РФ не согласится, мы не будем колебаться усилить санкции

Мерц о ударе по Сумам

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России введением новых санкций в случае отказа от длительного перемирия в Украине и мирного диалога.

Об этом сообщает Stern, информирует Цензор.НЕТ.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Россия должна "наконец встать на путь настоящих мирных переговоров".

"Если этого не произойдет, мы не будем колебаться вместе с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки еще больше усилить санкции", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трампу стоит увеличить давление на РФ, чтобы принудить ее к переговорам, - Мерц

Автор: 

перемирие (1661) война в Украине (4192) Фридрих Мерц (85)


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Скажуть, що погоджуються.
Посилять наступи і обстріли.
Скажуть, що це все у відповідь на провокації України.
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09.05.2025 12:44 Ответить
санкції то таке
а от тауруси - то вже щось
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09.05.2025 12:45 Ответить
Та скільки ви будити нахвалитися ?Надумали-робіть,а пиз діть не мішки тягать.
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09.05.2025 13:05 Ответить
а як же глибока потужна стурбованість,вже була чи перестрибнули мимо протоколу??
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09.05.2025 13:08 Ответить
Без стурбованості ніяк.
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09.05.2025 13:48 Ответить
Найефективнішими санкціями можуть стати лише тауруси та інші далекобійні засоби!
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09.05.2025 13:35 Ответить
Помітили, що як тільки москалі видихаються і не можуть рухатися далі, західні партнери починають буксувати і замість ракет говорити про санкції?) А як тільки москалі починають прориватися, зразу збільшуються поставки (як було з атакамсами). От і думайте.
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09.05.2025 13:53 Ответить
 
 