Мерц о перемирии в Украине: Если РФ не согласится, мы не будем колебаться усилить санкции

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России введением новых санкций в случае отказа от длительного перемирия в Украине и мирного диалога.

Об этом сообщает Stern, информирует Цензор.НЕТ.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Россия должна "наконец встать на путь настоящих мирных переговоров".

"Если этого не произойдет, мы не будем колебаться вместе с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки еще больше усилить санкции", - подчеркнул он.

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