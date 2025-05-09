30-дневное прекращение огня станет тестом для Путина, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что 30-дневное прекращение огня станет тестом для российского диктатора Путина на готовность к переговорам о длительном мире.

Об этом он заявил на совместной с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это еще одна большая инициатива президента (Трампа. - Ред.), которая призывает к 30-дневному прекращению огня, которое начнется сегодня. Это будет испытанием того, насколько серьезно Путин относится к таким соглашениям. Конечно, не только сегодня, которое в Москве празднуют как День победы, но и в будущем - мы увидим, возможно ли превратить 30-дневное прекращение огня в настоящие мирные переговоры", - отметил он.

Мерц подчеркнул, что "мяч полностью на стороне Москвы, нигде больше".

"Мы согласны здесь, в Европе, поддерживать Украину, Соединенные Штаты также поддерживают Украину. Теперь мяч на стороне Москвы, и только там (в России. - Ред.) им нужно показать, что правительство России серьезно настроено на мир в Украине", - добавил канцлер.

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