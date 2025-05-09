30-дневное прекращение огня станет тестом для Путина, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что 30-дневное прекращение огня станет тестом для российского диктатора Путина на готовность к переговорам о длительном мире.
Об этом он заявил на совместной с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это еще одна большая инициатива президента (Трампа. - Ред.), которая призывает к 30-дневному прекращению огня, которое начнется сегодня. Это будет испытанием того, насколько серьезно Путин относится к таким соглашениям. Конечно, не только сегодня, которое в Москве празднуют как День победы, но и в будущем - мы увидим, возможно ли превратить 30-дневное прекращение огня в настоящие мирные переговоры", - отметил он.
Мерц подчеркнул, что "мяч полностью на стороне Москвы, нигде больше".
"Мы согласны здесь, в Европе, поддерживать Украину, Соединенные Штаты также поддерживают Украину. Теперь мяч на стороне Москвы, и только там (в России. - Ред.) им нужно показать, что правительство России серьезно настроено на мир в Украине", - добавил канцлер.
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П.С. Новая война началась в 1512г.
у трампа було 100 днів. Він досягнув 0.0% від прогресу. З росіянами вже ясно - вони ні на що не йдуть, а висувають максималістські вимоги.
але ж ні, вилазить трамп/мерц/<будь-хто> , і заводить шарманку "дамо росіянам тест". Тобто 100 попередніх днів були витрачені марно. Знов всі чекатимуть росіян, і ніхто не додумається допомоги Україні зброєю. Бо давайте спочатку почекаємо росіян
Русня вже погодилась? Інакше виглядає як нагибання на одностороннє припинення вогню Україною.
Або вони тупі або йо****нуті
Ps Спеціально для стада політиків, політологів, журналістів, експердів тощо, що проспали 6 травня...перед "9 травня". Далі буде...