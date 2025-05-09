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Новости Прекращение войны Переговоры о прекращении огня
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30-дневное прекращение огня станет тестом для Путина, - Мерц

Мерц прокомментировал прекращение огня на 30 дней

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что 30-дневное прекращение огня станет тестом для российского диктатора Путина на готовность к переговорам о длительном мире.

Об этом он заявил на совместной с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это еще одна большая инициатива президента (Трампа. - Ред.), которая призывает к 30-дневному прекращению огня, которое начнется сегодня. Это будет испытанием того, насколько серьезно Путин относится к таким соглашениям. Конечно, не только сегодня, которое в Москве празднуют как День победы, но и в будущем - мы увидим, возможно ли превратить 30-дневное прекращение огня в настоящие мирные переговоры", - отметил он.

Мерц подчеркнул, что "мяч полностью на стороне Москвы, нигде больше".

"Мы согласны здесь, в Европе, поддерживать Украину, Соединенные Штаты также поддерживают Украину. Теперь мяч на стороне Москвы, и только там (в России. - Ред.) им нужно показать, что правительство России серьезно настроено на мир в Украине", - добавил канцлер.

Читайте: Мерц о перемирии в Украине: Если РФ не согласится, мы не будем колебаться усилить санкции

Автор: 

Фридрих Мерц (85) прекращения огня (178)


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Топ комментарии
+3
Это интересно: В далёком 1508г царь Московии Василий Иванович (тот, что был перед Грозным) заключил с Великим княжество Литовским Вечный Мир. ( ВЕЧНЫЙ, КАРЛ!). Согласно этому договору Московия обязалась никогда не претендовать на Полоцк, Витебск и... Киев(!).

П.С. Новая война началась в 1512г.
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09.05.2025 13:14
+2
знов цей дебілізм "стане тестом" / "подивимось" / "дамо росіянам ще час" .

у трампа було 100 днів. Він досягнув 0.0% від прогресу. З росіянами вже ясно - вони ні на що не йдуть, а висувають максималістські вимоги.

але ж ні, вилазить трамп/мерц/<будь-хто> , і заводить шарманку "дамо росіянам тест". Тобто 100 попередніх днів були витрачені марно. Знов всі чекатимуть росіян, і ніхто не додумається допомоги Україні зброєю. Бо давайте спочатку почекаємо росіян
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09.05.2025 13:15
+2
Там киевляне жителей Донбаса гнобили. Пришлось вмешаться.
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09.05.2025 13:18
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это интересно: В далёком 1508г царь Московии Василий Иванович (тот, что был перед Грозным) заключил с Великим княжество Литовским Вечный Мир. ( ВЕЧНЫЙ, КАРЛ!). Согласно этому договору Московия обязалась никогда не претендовать на Полоцк, Витебск и... Киев(!).

П.С. Новая война началась в 1512г.
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09.05.2025 13:14 Ответить
Там киевляне жителей Донбаса гнобили. Пришлось вмешаться.
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09.05.2025 13:18 Ответить
Та вже було таке 30 денне, зеля не стріляв, а путін стріляв. Що, ще нових 30 днів, може путін стане хорошим і за рахунок наших хлопців? Нехай мерц і трамп стають на передовій і контролюють цей процес, якщо вони в це вірять.
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09.05.2025 13:37 Ответить
знов цей дебілізм "стане тестом" / "подивимось" / "дамо росіянам ще час" .

у трампа було 100 днів. Він досягнув 0.0% від прогресу. З росіянами вже ясно - вони ні на що не йдуть, а висувають максималістські вимоги.

але ж ні, вилазить трамп/мерц/<будь-хто> , і заводить шарманку "дамо росіянам тест". Тобто 100 попередніх днів були витрачені марно. Знов всі чекатимуть росіян, і ніхто не додумається допомоги Україні зброєю. Бо давайте спочатку почекаємо росіян
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09.05.2025 13:15 Ответить
закликає до 30-денного припинення вогню, яке розпочнеться сьогодні.
Русня вже погодилась? Інакше виглядає як нагибання на одностороннє припинення вогню Україною.
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09.05.2025 13:17 Ответить
не стане, уйло знає що Мерц нічого не робитиме, бо немає консенсусу або "червоні лінії"
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09.05.2025 13:17 Ответить
піськов скаже шо є ньюанси
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09.05.2025 13:18 Ответить
****, вместо того, чтобы навалиться всем вместе, упрятать одного неизлечимо буйного (который уже столько натворил, что на 10 жизней хватит) на ПМЖ, ему тесты устраивают,..
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09.05.2025 13:22 Ответить
Количество рейсов из https://tourism.zahav.ru/Articles/3744903/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5F%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2%5F%D0%B8%D0%B7%5F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%5F%D0%B2%5F%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%5F%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F России в Израиль удвоится.
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09.05.2025 13:25 Ответить
Хтось з західних політиків є притомним, що скаже, за таких умов та поведінки рижого американського дурня, ні про який мир збоку кацапів зараз не може йти мови.
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09.05.2025 13:22 Ответить
Притомні є, але ні достатньої кількості військ, ні достатньої кількості зброї у Європи немає. Тому і стеляться. Єдина боєздатна армія в Європі - українська, але їй теж потрібно багато американської зброї. Тому і стеляться під рудого недоумка.
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09.05.2025 13:30 Ответить
)(уйло пуй ложив на так зване перемир'я..
Або вони тупі або йо****нуті
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09.05.2025 13:28 Ответить
Яке перемир'я? Москалі тільки що обстріляли сумщину. Бойові дії на фронті так і не припинялися.
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09.05.2025 13:28 Ответить
Хм, "наївність" від Мерца...щоб обнулити "мирний план" Трампа, перед розмовою із ним.

Ps Спеціально для стада політиків, політологів, журналістів, експердів тощо, що проспали 6 травня...перед "9 травня". Далі буде...
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09.05.2025 13:29 Ответить
Та скільки вже можна тестувати?
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09.05.2025 13:39 Ответить
Які там 30 днів, якщо рашка ані 30 годин, ані 3 дні не зупинялася ні на хвилину - штурми, обстріли міст, шахеди, ракети, ФАБи?! Чи це і є "пєрєміріє по-русскі"? Чи тільки українцям заборонено стріляти та бомбити їхні НПЗ та аеродроми?!
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09.05.2025 13:42 Ответить
Якщо росія не витримає 30 днів то їй нададуть ще 30 днів. Ну і так далі. Потім можна придумать ще яку відмазку.
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09.05.2025 13:47 Ответить
чергові фантазії чергового західного дурника.
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09.05.2025 13:47 Ответить
 
 