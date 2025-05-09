Надеюсь, что в эти выходные будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине, - Мерц

Есть большая вероятность, что в эти выходные в Украине будет достигнуто соглашение о прекращении огня на 30 дней.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Он считает, что соглашение о прекращении огня в Украине возможно уже в ближайшие два дня.

"Я очень надеюсь, что в эти выходные в Украине будет достигнуто соглашение о прекращении огня", - сказал Мерц в пятницу в Брюсселе.

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Учитывая так называемое трехдневное прекращение огня, объявленное Россией, существует "большая вероятность", что оно будет продлено до 30 дней, и "тогда смогут начаться переговоры по мирному соглашению", добавил Мерц.

Ранее Мерц заявлял, что 30-дневное прекращение огня станет тестом для Путина.