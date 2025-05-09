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Новости Переговоры о прекращении огня
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Надеюсь, что в эти выходные будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине, - Мерц

канцлер Германии Мерц

Есть большая вероятность, что в эти выходные в Украине будет достигнуто соглашение о прекращении огня на 30 дней.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Он считает, что соглашение о прекращении огня в Украине возможно уже в ближайшие два дня.

"Я очень надеюсь, что в эти выходные в Украине будет достигнуто соглашение о прекращении огня", - сказал Мерц в пятницу в Брюсселе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу стоит увеличить давление на РФ, чтобы принудить ее к переговорам, - Мерц

Учитывая так называемое трехдневное прекращение огня, объявленное Россией, существует "большая вероятность", что оно будет продлено до 30 дней, и "тогда смогут начаться переговоры по мирному соглашению", добавил Мерц.

Ранее Мерц заявлял, что 30-дневное прекращение огня станет тестом для Путина.

Автор: 

Фридрих Мерц (85) прекращения огня (178)


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Топ комментарии
+5
Не буде ніякої мирної угоди, ніякого перемир'я та переговорів, війна буде тривати до моменту звільнення усіх українських території з відновленням повного суверенітету!
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09.05.2025 17:17
+2
Це щоб Таурус не дати?…
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09.05.2025 17:18
+2
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09.05.2025 17:19
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Не буде ніякої мирної угоди, ніякого перемир'я та переговорів, війна буде тривати до моменту звільнення усіх українських території з відновленням повного суверенітету!
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09.05.2025 17:17 Ответить
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09.05.2025 17:19 Ответить
×уй трамп там ночував
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09.05.2025 17:17 Ответить
Це щоб Таурус не дати?…
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09.05.2025 17:18 Ответить
Не бери дурний приклал з Трампа.
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09.05.2025 17:19 Ответить
Мерц щось знає?
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09.05.2025 17:21 Ответить
Надеюсь.... ну или окажутся правы те, кто пишут, что мол Трепло покусал
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09.05.2025 18:02 Ответить
Ще один казкар, якого вважають нібито притомним політиком.
Русня не припинить вогонь доки їй вигідно його продавжувати.
А його вигідно продовжувати доки йде просування.
А просування йде за сумою обставин слабкості України
і відвертого боягузства її партнерів.
В тому числі Німеччини.
"Щоб не було екскалації".
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09.05.2025 17:21 Ответить
Трамп Мерца покусав, а це заразне.
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09.05.2025 17:21 Ответить
Вже доросла людина-а наївний наче дитя...
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09.05.2025 17:24 Ответить
Вони знущаються?
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09.05.2025 17:25 Ответить
А я маю надію знати 5 мов. Вчити то я їх не вчу, але знати надіюся.
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09.05.2025 17:25 Ответить
Ага, надійтесь. Зєчмо перед пуйлом вислужився на пабєдобєсіє, пуйло Суми мирно розбомбило. А чого тільки на 30 днів? Чого не остаточний мир? Бо ще треба дати пуйлу за 30 днів підготуватись до захвату 4 областей з його ультиматуму, а то без підготовки ніяк не виходить. А вони йому конче потрібні. Він озвучував бажання, щоб ЗСУ відійшли з тих областей, але зєлі сцикотно перед Армією. Тож буде просто заважати чим зможе, поки рашка їх окупує, тоді й піде мова про мир якийсь.
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09.05.2025 17:29 Ответить
Я не розумію, зельониє нічого не кажуть союзникам, проте як дотримується тиша?
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09.05.2025 17:33 Ответить
Такой большой а в сказки верит
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09.05.2025 17:38 Ответить
От пана Мерца последние дни идут проукраинские и обнадеживающие высказывания как из рога изобилия, вот только сколько за словами будет реальных дел не понятно, еще учитывая что далеко не все делается в открытую
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09.05.2025 17:41 Ответить
Є велика ймовірність що на вихідні Сонце буде крутитися навколо Землі.
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09.05.2025 17:41 Ответить
тю.
його що, трамп вкусив?
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09.05.2025 17:48 Ответить
А він новин не читає?
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09.05.2025 18:34 Ответить
 
 