Надеюсь, что в эти выходные будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине, - Мерц
Есть большая вероятность, что в эти выходные в Украине будет достигнуто соглашение о прекращении огня на 30 дней.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
Он считает, что соглашение о прекращении огня в Украине возможно уже в ближайшие два дня.
"Я очень надеюсь, что в эти выходные в Украине будет достигнуто соглашение о прекращении огня", - сказал Мерц в пятницу в Брюсселе.
Учитывая так называемое трехдневное прекращение огня, объявленное Россией, существует "большая вероятность", что оно будет продлено до 30 дней, и "тогда смогут начаться переговоры по мирному соглашению", добавил Мерц.
Ранее Мерц заявлял, что 30-дневное прекращение огня станет тестом для Путина.
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×уйтрамп там ночував
Русня не припинить вогонь доки їй вигідно його продавжувати.
А його вигідно продовжувати доки йде просування.
А просування йде за сумою обставин слабкості України
і відвертого боягузства її партнерів.
В тому числі Німеччини.
"Щоб не було екскалації".
його що, трамп вкусив?