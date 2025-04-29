Украина должна получить самые мощные гарантии безопасности, - председатель ПА НАТО Перестрелло

Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло выступил в Верховной Раде Украины с заявлением о необходимости предоставить Украине самые сильные гарантии безопасности, чтобы исключить будущие агрессии со стороны России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию народного депутата "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

"Мы должны предоставить Украине самые мощные возможные гарантии того, что Россия больше никогда не сможет на нее напасть", - заявил Перестрелло.

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Перестрелло подчеркнул, что мир невозможен через капитуляцию. По его словам, настоящий мир может базироваться только на свободе и силе. "Украина имеет право быть свободной, заслуживает быть свободной. И наша задача - помочь Украине стать сильнее", - сказал он.

Он призвал Европу, США и Украину совместно работать над достижением справедливого и прочного мира, удовлетворяя насущные потребности украинского государства.

"Чем сильнее будет Украина на поле боя, тем сильнее она будет и за столом переговоров", - подчеркнул Перестрелло.

Он также выразил надежду, что июльский саммит НАТО в Гааге подтвердит открытость Альянса к будущему членству Украины и дальнейшую ведущую роль в координации помощи - от обучения до поддержки оборонной промышленности.

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