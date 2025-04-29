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Новости Гарантии безопасности для Украины
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Украина должна получить самые мощные гарантии безопасности, - председатель ПА НАТО Перестрелло

вр,парламент,совет,верховный

Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло выступил в Верховной Раде Украины с заявлением о необходимости предоставить Украине самые сильные гарантии безопасности, чтобы исключить будущие агрессии со стороны России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию народного депутата "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

"Мы должны предоставить Украине самые мощные возможные гарантии того, что Россия больше никогда не сможет на нее напасть", - заявил Перестрелло.

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Перестрелло подчеркнул, что мир невозможен через капитуляцию. По его словам, настоящий мир может базироваться только на свободе и силе. "Украина имеет право быть свободной, заслуживает быть свободной. И наша задача - помочь Украине стать сильнее", - сказал он.

Он призвал Европу, США и Украину совместно работать над достижением справедливого и прочного мира, удовлетворяя насущные потребности украинского государства.

"Чем сильнее будет Украина на поле боя, тем сильнее она будет и за столом переговоров", - подчеркнул Перестрелло.

Он также выразил надежду, что июльский саммит НАТО в Гааге подтвердит открытость Альянса к будущему членству Украины и дальнейшую ведущую роль в координации помощи - от обучения до поддержки оборонной промышленности.

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Автор: 

НАТО (9994) война в Украине (3972) гарантии безопасности (124)


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Топ комментарии
+3
Найпотужнішим може бути вихлоп. В тому числі і з дупи. Гарантії бувають або дієві (які справді діють), або не дієві (як з Будапештським меморандумом). Найкращими гарантіями є потужна ( саме тут це слово доречне) армія і ядерна зброя.
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29.04.2025 14:21
+3
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29.04.2025 14:22
+2
Не поняв, - найпотужніші чи самі потужні? Бо це дві великі різниці.
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29.04.2025 14:20
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Віддайте десяту частину того, що примусили віддати мокшам. І нахрен нам ваші бла. бла, бла гарантії
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29.04.2025 14:17 Ответить
має )) ...але не отримає ... доведено Будапештським туалетним папером
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29.04.2025 14:18 Ответить
Хто саме надасть ці гарантії і в чому саме вони полягатимуть? Хто-небудь може це прямим текстом озвучити чи ні?
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29.04.2025 14:19 Ответить
Не поняв, - найпотужніші чи самі потужні? Бо це дві великі різниці.
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29.04.2025 14:20 Ответить
Неможливо вирахувати. Вимірювач потужності зашкалив і задимів...
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29.04.2025 14:22 Ответить
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29.04.2025 14:22 Ответить
Цього разу пан Перестрелло, мабуть, і регулятор зламав...
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29.04.2025 14:29 Ответить
Я думав Перестрелло це дієслово вед перестрівати чи перестрів
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29.04.2025 14:31 Ответить
Чегове безглузде бла-бла. Та скільки вже можна? Реально дістали.
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29.04.2025 14:21 Ответить
Найпотужнішим може бути вихлоп. В тому числі і з дупи. Гарантії бувають або дієві (які справді діють), або не дієві (як з Будапештським меморандумом). Найкращими гарантіями є потужна ( саме тут це слово доречне) армія і ядерна зброя.
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29.04.2025 14:21 Ответить
Саме так. Судячи з того, як заметушилась вся Європа, усвідомивши реальні загрози, дієвих гарантій крім власної армії і яз, більше не існує. Всі ті блоки, організації, договори до одного місця...
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29.04.2025 14:26 Ответить
Незламна потужність себе дисткредитувала! Запропонуйте щось більш розумне, наприклад одразу ядерні ракети мають летіти на москалів без попередження!
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29.04.2025 14:46 Ответить
кому має?
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29.04.2025 15:16 Ответить
 
 