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Новости Военные учения РФ и Беларуси
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У разведки НАТО нет никаких признаков того, что российско-белорусские военные учения "Запад" угрожают Альянсу, - советник Науседы Матульонис

Военные учения Беларуси и РФ

Главный советник литовского президента Гитанаса Науседы по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис говорит, что у разведки НАТО нет никаких признаков того, что российско-белорусские военные учения "Запад", которые состоятся осенью, будут представлять угрозу для Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Пока что у разведки НАТО нет никаких данных о том, что учения "Запад" будут крупномасштабными и могут представлять угрозу", - заявил Матульонис.

По его словам, данные указывают на то, что учения будут иметь ограниченный характер, а во время учений союзники по НАТО также продемонстрируют свою волю "обеспечить сдерживание и оборону нашей территории" посредством своих действий в регионе.

"Поэтому драматизировать не нужно, но ситуация отслеживается", - сказал советник президента.

Напомним, Россия наращивает военное присутствие вдоль границы с Финляндией. Также расширение личного состава состоится в Ленинградском округе, который граничит с Эстонией, Латвией и Финляндией.

Что известно об учениях "Запад"?

Учения "Запад" запланированы на сентябрь 2025 года, официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.

Последние учения "Запад-2021", в которых приняли участие более 200 000 человек, стали крупнейшими маневрами на западном направлении с момента распада СССР и оказались частью подготовки к полномасштабному вторжению в Украину.

Учения "Запад" проводятся каждые два года с 2009 года.

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