У розвідки НАТО немає жодних ознак того, що російсько-білоруські військові навчання "Захід", загрожують Альянсу, - радник Науседи Матульоніс

Головний радник литовського президента Гітанаса Науседи з національної безпеки Дейвідас Матульоніс каже, що у розвідки НАТО немає жодних ознак того, що російсько-білоруські військові навчання "Захід", які відбудуться восени, становитимуть загрозу для Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

"Поки що у розвідки НАТО немає жодних даних про те, що навчання "Захід" будуть великомасштабними і можуть становити загрозу", - заявив Матульоніс.

За його словами, дані вказують на те, що навчання матимуть обмежений характер, а під час навчань союзники по НАТО також продемонструють свою волю "забезпечити стримування і оборону нашої території" за допомогою своїх дій у регіоні.

"Тому драматизувати не потрібно, але ситуація відстежується", - сказав радник президента.

Нагадаємо, Росія нарощує військову присутність вздовж кордону з Фінляндією. Також розширення особового складу відбудеться в Ленінградському окрузі, який межує з Естонією, Латвією та Фінляндією.

Що відомо про навчання "Захід"?

Навчання "Захід" заплановані на вересень 2025 року, офіційними цілями останніх є відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій, вдосконалення взаємодії збройних сил, а також перевірка готовності військовослужбовців до різних сценаріїв безпеки.

Останні навчання "Захід-2021", у яких взяли участь понад 200 000 осіб, стали найбільшими маневрами на західному напрямку з моменту розпаду СРСР і виявилися частиною підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну.

Навчання "Захід" проводяться кожні два роки з 2009 року.

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