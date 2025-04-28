Росія нарощує військову присутність вздовж кордону з Фінляндією, - The Wall Street Journal

У місті Петрозаводськ, приблизно за 160 км від Фінляндії, росіяни розширюють бази для створення нового армійського командування, яке протягом кількох років має очолити десятки тисяч військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Зазначається, що західні аналітики та розвідка вважають, що ці сили готуються до війни з НАТО. При цьому нова війна може розпочатися у найближчі роки.

Солдати, багато з яких зараз служать на передовій в Україні, мають стати основою російських збройних сил, що готуються до протистояння з Організацією Північноатлантичного договору. Кремль розширює набір до армії, збільшує виробництво озброєння та модернізує залізничні колії в прикордонних районах", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними європейських військових посадовців, збільшення витрат Росії змусило збройові заводи працювати на повну потужність, що спонукало військово-промислові підприємства розширити виробничі лінії та відкрити нові підприємства.

За оцінками західних розвідок, у 2021 році, до вторгнення, Росія випустила близько 40 своїх основних бойових танків Т-90М. Зараз вона виробляє майже 300 танків на рік. Фінський високопосадовець у сфері оборони заявив, що майже жоден з них не відправляється на фронт в Україні, а залишається на території Росії для подальшого використання.

Один європейський розвідник заявив, що Росія може спробувати перевірити згуртованість альянсу, вторгнувшись у невелику країну НАТО, наприклад Естонію, де проживає значна кількість росіян.

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Де планують розмістити російські війська

Здатність Росії протистояти НАТО частково залежатиме від її здатності відновити свої сили після війни в Україні, яка виснажила її офіцерський корпус, але дала досвід ведення точного вогню.

Більша частина розширення особового складу відбудеться в Ленінградському окрузі, який межує з Естонією, Латвією та Фінляндією. За даними західних військових і розвідувальних джерел, менші бригади майже потрояться і стануть дивізіями чисельністю близько 10 000 осіб.

"Незалежно від того, як вони намагаються впроваджувати інновації на тактичному чи оперативному рівні, для росіян важливий розмір", – сказав генерал-майор Самі Нурмі, заступник начальника штабу Фінляндії, відповідальний за стратегію.

У Петрозаводську планується будівництво нових казарм, полігонів та складів для забезпечення зростаючих потреб армії. За даними групи Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки, Росія також активно прокладає нові залізничні колії вздовж кордонів із Фінляндією, Норвегією та на південь від Санкт-Петербурга до кордону з Естонією.

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Фінляндія стежить за тим, куди можуть пролягати ці нові лінії.

"Уздовж російсько-фінляндського кордону є близько десятка пунктів, де можна перетнути кордон з механізованими силами", – сказав майор Юха Куккола, професор Національного університету оборони в Гельсінкі та експерт з російських збройних сил. "Якщо ви побачите, що вони будують нові залізничні колії або ремонтують старі, варто почати звертати на це увагу", – додав він.