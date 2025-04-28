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Новини Наступ Росії на країни НАТО
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Росія нарощує військову присутність вздовж кордону з Фінляндією, - The Wall Street Journal

Біля кордонів Фіенляндія Росія збільшує свої війська

У місті Петрозаводськ, приблизно за 160 км від Фінляндії, росіяни розширюють бази для створення нового армійського командування, яке протягом кількох років має очолити десятки тисяч військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Зазначається, що західні аналітики та розвідка вважають, що ці сили готуються до війни з НАТО. При цьому нова війна може розпочатися у найближчі роки.

Солдати, багато з яких зараз служать на передовій в Україні, мають стати основою російських збройних сил, що готуються до протистояння з Організацією Північноатлантичного договору. Кремль розширює набір до армії, збільшує виробництво озброєння та модернізує залізничні колії в прикордонних районах",  - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними європейських військових посадовців, збільшення витрат Росії змусило збройові заводи працювати на повну потужність, що спонукало військово-промислові підприємства розширити виробничі лінії та відкрити нові підприємства.

За оцінками західних розвідок, у 2021 році, до вторгнення, Росія випустила близько 40 своїх основних бойових танків Т-90М. Зараз вона виробляє майже 300 танків на рік. Фінський високопосадовець у сфері оборони заявив, що майже жоден з них не відправляється на фронт в Україні, а залишається на території Росії для подальшого використання.

Один європейський розвідник заявив, що Росія може спробувати перевірити згуртованість альянсу, вторгнувшись у невелику країну НАТО, наприклад Естонію, де проживає значна кількість росіян.

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Де планують розмістити російські війська

Здатність Росії протистояти НАТО частково залежатиме від її здатності відновити свої сили після війни в Україні, яка виснажила її офіцерський корпус, але дала досвід ведення точного вогню.

Більша частина розширення особового складу відбудеться в Ленінградському окрузі, який межує з Естонією, Латвією та Фінляндією. За даними західних військових і розвідувальних джерел, менші бригади майже потрояться і стануть дивізіями чисельністю близько 10 000 осіб.

"Незалежно від того, як вони намагаються впроваджувати інновації на тактичному чи оперативному рівні, для росіян важливий розмір", – сказав генерал-майор Самі Нурмі, заступник начальника штабу Фінляндії, відповідальний за стратегію.

У Петрозаводську планується будівництво нових казарм, полігонів та складів для забезпечення зростаючих потреб армії. За даними групи Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки, Росія також активно прокладає нові залізничні колії вздовж кордонів із Фінляндією, Норвегією та на південь від Санкт-Петербурга до кордону з Естонією.

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Фінляндія стежить за тим, куди можуть пролягати ці нові лінії.

"Уздовж російсько-фінляндського кордону є близько десятка пунктів, де можна перетнути кордон з механізованими силами", – сказав майор Юха Куккола, професор Національного університету оборони в Гельсінкі та експерт з російських збройних сил. "Якщо ви побачите, що вони будують нові залізничні колії або ремонтують старі, варто почати звертати на це увагу", – додав він.

Автор: 

армія рф (17432) НАТО (6454) росія (65254) Фінляндія (1305)


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Топ коментарі
+2
>> Зараз вона виробляє майже 300 танків [Т-90] на рік. Фінський високопосадовець у сфері оборони заявив, що майже жоден з них не відправляється на фронт в Україні

Ось це насправді головне у цій інформації.

Абсолютно очевидно, що параша готує великі моторизовані сили для вторгнення до Латвії (Дауґвпілс), Естонії (Нарва), і, можливо, "пробиття" так званого Сувальського коридору з подальшою окупацією всіх балтійських держав.
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28.04.2025 11:18
+1
Як жеж вони можуть нарощувати сили ще й на фінському кордоні, якщо в них уже майже все в Україні знищене. І ******* Т-90 по 300 на рік, коли економіка вже тріщить під санкціями.
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28.04.2025 11:24
+1
Ні, треба жити без доріг у вічних злиднях, як КНДР. Зате з ракетами. Яка скотина тре коментарі? Що в цьому неправда?
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28.04.2025 11:37
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>> Зараз вона виробляє майже 300 танків [Т-90] на рік. Фінський високопосадовець у сфері оборони заявив, що майже жоден з них не відправляється на фронт в Україні

Ось це насправді головне у цій інформації.

Абсолютно очевидно, що параша готує великі моторизовані сили для вторгнення до Латвії (Дауґвпілс), Естонії (Нарва), і, можливо, "пробиття" так званого Сувальського коридору з подальшою окупацією всіх балтійських держав.
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28.04.2025 11:18 Відповісти
Це вже давно так не працює
Будь які "великі моторизовані сили" - всього лише чудова мішень для ракет , або безпілоиників
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28.04.2025 11:23 Відповісти
З такими як Дуда і решта озабочених ще і як працює,якщо людина не збиває ракети і шахеди над своєю територією думаючи що це втягне їх самих у війну то це тупо програшна позиція!Чи ви думаєте побачивши рашиські танки в сувалках поляци кинуться у військомати і будуть їх палити з першого разу??Чи знайденться там свій Сухаревський який віддасть перший наказ їба..ти русню??не факт.
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28.04.2025 11:44 Відповісти
Перед тим вони повинні вирішить питання Україною... Тому, вони, спочатку, можуть ці танки кинуть влітку в Україну...
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28.04.2025 11:57 Відповісти
Спостерігаєте? Цього замало.
Треба припинити прєставлять угрозу россіі.
Вийти з НАТО, розігнати армію, прокласти якісні дороги до самого кордону.
Тоді рося не нападе.
Але це не точно.
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28.04.2025 11:21 Відповісти
Вийти з НАТО, розігнати армію, прокласти якісні дороги до самого кордону.

А коли це все зробите - і Путін нападе і загарбає кусок Фінляндії - верещати - во всьом віноват Путін , а кожен ,хто звертає увагу на такі факти - виправдовує агрєсора
Мирні укладатєлі асфальта і розміновувачі кордонів - нівчом нє віновати - ані жєртви агрєсіїї
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28.04.2025 11:25 Відповісти
Як жеж вони можуть нарощувати сили ще й на фінському кордоні, якщо в них уже майже все в Україні знищене. І ******* Т-90 по 300 на рік, коли економіка вже тріщить під санкціями.
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28.04.2025 11:24 Відповісти
Папа , ти будєш мєньше піть ? Нет сина - ти будєшь мєньше жрать ...
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28.04.2025 11:38 Відповісти
Бо я ставлю питання з точки зору людини, яка впевнена в неможливості виготовлення москалями 300 Т-90 на рік. Ставте питання правильно, тоді може не зітруть)
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28.04.2025 11:51 Відповісти
Україна зараз в стані війни і може застосовувати стосовно кацапів будь що і будь де. Може там щось трохи превентивно розхєрячити? Фіни будуть вдячні, нам приємно і кацапів трошки зменшиться.
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28.04.2025 11:29 Відповісти
 
 